புதிய அனல் மின் நிலையங்களால் மின் கட்டணம் உயருமா? அரசிற்கு எச்சரிக்கை விடுத்த ஆய்வறிக்கை
நிலக்கரி மின் நிலையம் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால், முதல் ஆண்டில் ரூ.4,120 கோடியும், முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் ஏறக்குறைய ரூ.20,000 கோடியும் நிலையான செலவுகளாக செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் அரசு தள்ளப்படும் என ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 24, 2026 at 10:14 PM IST
BY. எஸ். சிவக்குமார்
சென்னை: தூத்துக்குடியில் தமிழ்நாடு அரசின் மூலம் முன்மொழியப்பட்டுள்ள புதிய 1,600 மெகாவாட் நிலக்கரி மின் நிலையத்தின் மூலம் பெறப்படும் மின்சாரம், புதுப்பிக்கத்தக்க மின் ஆதாரங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் விலை உயர்ந்ததாக இருக்கும் என்று 'கிளைமேட் ரிஸ்க் ஹொரைசன்ஸ்' (Climate Risk Horizons - CRH) வெளியிட்டுள்ள புதிய ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்சார உற்பத்தி என்பது ஒரு மாநிலத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்கும், பொதுமக்களின் அத்தியாவசிய தேவைக்கும் அடிப்படையான ஒன்றாகும். அனல், அணு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த சூழலில், தமிழ்நாட்டில் சமீப காலமாக மின்வெட்டு அதிகரித்துள்ளது.
இதனையடுத்து, அண்மையில் தமிழ்நாடு அரசு ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.37 வரை கொடுத்து அவசரகால அடிப்படையில் வெளி சந்தையில் இருந்து கொள்முதல் செய்தது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.
இந்த சூழலில், தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் மின்தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், தூத்துக்குடியில் இரண்டு புதிய நிலக்கரி அனல் மின் நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார்.
இந்த திட்டம் தமிழ்நாட்டில் மின் தேவையை சமாளிக்க உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், புதிதாக நிலக்கரி மின் நிலையங்களை அமைப்பது மின்சாரத்தின் விலையை மேலும் உயர்த்தும் என்று 'கிளைமேட் ரிஸ்க் ஹொரைசன்ஸ்' வெளியிட்ட ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அனல் மின் நிலையங்களால் மின் கட்டணம் உயருமா? ஆய்வறிக்கை கூறுவது என்ன?
அந்த ஆய்வறிக்கையில், “தூத்துக்குடியில் அமைக்கப்படவுள்ள 2x800 மெகா வாட் அனல் மின் நிலையத்தின் மின்சார உற்பத்தி செலவு, ஆலையின் செயல்பாட்டு அளவைப் பொறுத்து ஒரு யூனிட்டுக்கு ரூ.8.75 முதல் ரூ.10.4 வரை இருக்கும்.
இதற்கு மாறாக, 8 மணி நேர பேட்டரி சேமிப்புடன் (BESS - Battery Energy Storage System) இணைக்கப்பட்ட சூரிய ஒளி மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தினால், ஒரு யூனிட்டுக்கு ரூ.5 மட்டுமே செலவாகும். இது நிலக்கரி மின்சாரத்தை விட ஏறக்குறைய இருமடங்கு குறைவானது.
சூரிய மின்னாற்றல் ஒரு நாளின் 24 மணி நேரத்தில் 18 மணி நேரத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும். மீதமுள்ள 6 மணி நேரத்திற்கு தேவையான மின்சாரத்தை ஏற்கனவே உள்ள மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மூலம் ஈடுசெய்ய முடியும்.
இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால், செயல்பாட்டுக்கு வரும் முதல் ஆண்டிலேயே ரூ.4,120 கோடியும், முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் ஏறக்குறைய ரூ.20,000 கோடியும் நிலையான செலவுகளாக (fixed costs) செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் தள்ளப்படும். இந்த நிதிச்சுமை மாநில மின் விநியோக அமைப்பின் எதிர்கால சிக்கல்களுக்கு முக்கிய காரணமாக அமையும்” என ஆய்வறிக்கை எச்சரிக்கிறது.
எதிர்கால தேவைக்கான மாற்று வழி என்ன?
மேலும், நிலக்கரி மின் நிலையத்திற்கு பதிலாக 9,067 MWh BESS (Battery Energy Storage System) உடன் கூடிய 3,490 மெகாவாட் சூரிய ஒளி மின்சாரத்தை பயன்படுத்தலாம் என ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
நிலக்கரி மின் நிலையத்திற்கு ரூ.20,800 கோடி செலவாகும் நிலையில், சூரிய ஒளி + BESS திட்டத்திற்கு ரூ.27,289 கோடி (கூடுதல் செலவு: ரூ.6,489 கோடி) தேவைப்படும். இருப்பினும், சூரிய ஒளி மின்சாரத்தின் குறைந்த விலை மூலம், கூடுதல் மூலதன செலவு இரண்டாம் ஆண்டிலேயே முழுமையாக ஈடுசெய்யப்படும்.
அதன்படி, பயன்பாட்டு அளவைப் பொறுத்து, தமிழ்நாட்டிற்கு முதல் ஆண்டிலேயே சுமார் ரூ.3,372 கோடி மிச்சமாகும். மேலும், ஒன்றிய எரிசக்தி அமைச்சகத்தின் 'வியாபிலிட்டி கேப் ஃபண்டிங்' (VGF) திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 1,500 MWh BESS ஆதரவைப் பயன்படுத்தி நிதிப் பற்றாக்குறையை சமாளிக்கலாம் என ஆய்வறிக்கை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கிளைமேட் ரிஸ்க் ஹொரைசன்ஸ் இயக்குனர் ஆஷிஷ் பெர்னாண்டாஸ் கூறுகையில், “ஏற்கனவே தொழிற்சாலை காற்று மாசு மற்றும் கழிவுகளால் பொதுமக்களின் எதிர்ப்பை சந்தித்து வரும் தூத்துக்குடி பகுதியில், புதிய நிலக்கரி மின் நிலையங்களைத் தவிர்த்து தூய்மையான புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி முறையைப் பயன்படுத்துவது மாசுபாட்டைக் குறைக்க உதவும்.
தற்போது மாநில மின்துறையின் கடன் சுமை ரூ.2.47 லட்சம் கோடியாக உள்ள சூழலில், புதிய நிலக்கரி மின் நிலையங்களைக் கட்டுவது அர்த்தமற்றது. குறைந்த நிதி ஆதாரங்களை, பேட்டரி சேமிப்புடன் இணைந்த புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை ஊக்குவிக்கப் பயன்படுத்துவதே சிறந்தது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.