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தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நிறைவேற்ற தீவிரம் காட்டும் பாஜக - திமுகவின் நிலைப்பாடு என்ன?

மத்திய அரசு கொண்டுவரும் தொகுதி மறுவரையறை திருத்த சட்ட மசோதாவை திமுக ஆதரிக்கக்கூடும் என்றும், இல்லையெனில், வெளிநடப்பு செய்து மறைமுகமாக பாஜகவிற்கு தனது ஆதரவை தெரிவிக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

மு.க.ஸ்டாலின் முதல்வராக இருந்தபோது நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் - கோப்புப்படம்
மு.க.ஸ்டாலின் முதல்வராக இருந்தபோது நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 8:49 PM IST

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-BY பாண்டியராஜ்.ப

நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை திமுக ஆதரிக்குமா? கடந்த காலத்தில் தொகுதி மறு வரையறை திட்டத்திற்கு திமுக எவ்வாறு எதிர்வினையாற்றியது? தற்போது தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றி வருகிறதா என்பது குறித்து விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு.

நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை

உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடுகளில் ஒன்றான இந்தியாவில் 110 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். ஆனால், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வெறும் 543 ஆக உள்ளது.

எனவே, இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலங்களின் மக்கள்தொகைக்கு ஏற்ப, நாடாளுமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிக்க மத்திய அரசு கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முயற்சித்து வருகிறது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை 543 இல் இருந்து 850 ஆக உயர்த்த வழிவகை செய்யும் தொகுதி மறுவரையறை திருத்த சட்ட மசோதாவை கடந்த கோடைகால கூட்டத் தொடரில் கொண்டு வந்தது. இருப்பினும், போதிய ஆதரவு இல்லாததால் மசோதா தோல்வி அடைந்தது.

தேவைப்படும் பெரும்பான்மை

2029 நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாக இந்த தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை நிறைவேற்ற முன்மொழியப்பட்ட அரசியலமைப்பு 131வது திருத்தச் சட்ட மசோதாவை எப்படியாவது இந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்ற மத்திய பாஜக அரசு முயன்று வருகிறது.

குறிப்பாக, நாடாளுமன்றத்தில் மசோதாவை நிறைவேற்ற பாஜகவிற்கு மொத்தமுள்ள 543 உறுப்பினர்களில் 3ல் இரண்டு பங்கு, அதாவது குறைந்தபட்சம் 362 ஆதரவு வாக்குகள் தேவைப்படும் நிலையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி உறுப்பினர்கள் (318) மட்டும் அல்லாது கூடுதலாக 50 உறுப்பினர்களின் ஆதரவும் தேவைப்படும். இந்த நிலையில் திமுக, தேசியவாத காங்கிரஸ், சிவசேனா மற்றும் திரிணமுல் காங்கிரஸ் (பிளவு) உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவையும் பாஜக திரட்டி வருகிறது.

தொடக்கத்திலேயே எதிர்த்த திமுக

மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்தால், குடும்பக் கட்டுப்பாடு திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்திய மாநிலங்களுக்கு இழைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அநீதியாகும் என்று தொடக்கத்திலேயே எதிர்க்கத் தொடங்கிய திமுக, நியாயமான மக்களவைத் தொகுதிகள் மறு சீரமைப்பை வலியுறுத்தி கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 22ஆம் தேதி சென்னையில், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, கேரளம் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மான், கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில முதலமைச்சர்கள் மற்றும் பல்வேறு மாநிலங்களின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் கலந்து கொண்ட ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தியது.

திமுக நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பல்வேறு மாநில முதல்வர்கள் - கோப்புப்படம்
திமுக நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பல்வேறு மாநில முதல்வர்கள் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைத் தொடர்ந்து, 2025 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 5ம் தேதி சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாட்டின் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தையும் கூட்டி, பல்வேறு தீர்மானங்களையும் நிறைவேற்றியது.

மார்ச் 05, 2025ல் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்

இந்திய நாட்டின் கூட்டாட்சி அமைப்பிற்கும், தமிழ்நாடு மற்றும் தென்னிந்திய மாநிலங்களின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவ உரிமைக்கும் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் இந்த சட்ட மசோதாவை எதிர்க்கிறது;

1971 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை அடிப்படையிலேயே நாடாளுமன்றத் தொகுதிகள் தொடர்ந்து வரையறுக்கப்படும் என்று 2000ம் ஆண்டு அப்போதைய பிரதமர் உறுதி அளித்ததை போல், தற்போதும் இந்த வரையறை 2026லிருந்து மேலும் 30 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படும் என்ற பிரதமர் மோடி உறுதி அளிக்க வேண்டும்;

தொகுதி மறுசீரமைப்பின் காரணமாக நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய பிரதிநிதித்துவ சதவீதமான 7.18 என்பதை எக்காரணம் கொண்டும் மத்திய அரசு மாற்றம் செய்யக் கூடாது. தொகுதி மறுவரையறை குறித்து போராட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லவும், மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் தென் மாநிலங்களில் இருந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடங்கிய 'கூட்டு நடவடிக்கை குழு' அமைத்திடவும் இக்கூட்டம் வலியுறுத்துகிறத என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

மசோதா நகலை எரித்த மு.க.ஸ்டாலின்

நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி தொகுதி மறு வரையறை மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து, அன்றைய தினம் நாமக்கல்லில் பிரச்சாரத்தில் இருந்த அப்போதைய முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை தீயிட்டு கொளுத்தியும், அதற்கு எதிராக கோஷங்களையும் எழுப்பினார்.

மசோதா நகலை எரித்த மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்
மசோதா நகலை எரித்த மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, அன்றைய தினம் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள கருப்பு சட்டையுடன் வந்த மு க ஸ்டாலின், மசோதா தோல்வி அடைந்ததைத் தொடர்ந்து வெள்ளை சட்டைக்கு மாறி, பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாடினார்.

தடம் மாறுகிறதா திமுக?

நடைபெற்று முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் யாரும் எதிர்பாராத வண்ணம் திமுக, அதிமுக எனும் இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளை வீழ்த்தி நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தவெக கட்சி ஆட்சியைப் பிடித்தது. மேலும் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்டுகள், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சியையும் நடத்தி வருகிறது.

அதனைத் தொடர்ந்து நாடாளுமன்ற செயல்பாடுகள் மற்றும் இந்தியா கூட்டணி செயல்பாடுகளில் காங்கிரஸ் உடன் முரண்பட்டு திமுக செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும், பாஜகவுடன் மென்மையான போக்கையும் கடைப்பிடிக்க திமுக தொடங்கியுள்ளதாகவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், மழைக்கால கூட்டத் தொடரில் மத்திய அரசு கொண்டுவரும் தொகுதி மறுவரையறை திருத்த சட்ட மசோதாவை திமுக ஆதரிக்க கூடும் என்றும் அல்லது வெளிநடப்பு செய்து மறைமுகமாக பாஜகவிற்கு தனது ஆதரவை தெரிவிக்கும் என்றும் கூறப்பட்டு வருகிறது.

நாடாளுமன்றத்தில் திமுகவின் பலம்

கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி தமிழகம் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட 40 இடங்களையும் கைப்பற்றியது. அதில் திமுக 22 மக்களவை உறுப்பினர்களையும், மாநிலங்களவையில் 8 உறுப்பினர்களையும் கொண்டுள்ளது. அதேபோல் திமுக கூட்டணியில் தொடரும் கமல் ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம், தேமுதிக என தலா ஒரு மாநிலங்களவை இடமும் கைவசம் உள்ளது.

எனவே, மாநிலங்களவையிலும் திருத்தச் சட்ட மசோதாவை வெற்றி பெற வைக்க பாஜக மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்பிக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 153 ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், 164 என்ற பெரும்பான்மைக்கு 11 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவைப்படும் பட்சத்தில் திமுகவிடம் 8 மற்றும் கூட்டணியில் 2 என மொத்தம் 10 இடங்கள் உள்ளன.

தமிழகத்தில் இருந்து எவ்வளவு வாக்குகள்?

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 39 மக்களவை உறுப்பினர்கள், 18 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் என மொத்தம் 57 எம்பிக்கள் உள்ள நிலையில், திருத்த மசோதா கொண்டு வரப்படும் பட்சத்தில், காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் 12 பேர், சிபிஎம், சிபிஐ, விசிக என தலா 2 பேர் மற்றும் ஐயூஎம்எல், மதிமுக உள்ளிட்ட 20 எம்பிக்கள் எதிராகவும், திமுக 30, அதிமுக 4, பாமக, மநீம மற்றும் தேமுதிக தலா ஒரு இடங்கள் என 37 வாக்குகள் ஆதரவாகவும் பதிவாக வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஒருவேளை, வாக்கெடுப்பில் திமுக கலந்து கொள்ளாமல் வெளிநடப்பு செய்யும் பட்சத்தில் 7 வாக்குகள் ஆதரவாக பதிவாகும்.

திமுக தலைவர்கள் சொல்வது என்ன?

இதுகுறித்து திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவின் திருத்தப்பட்ட வரைவைப் பார்த்த பின்னரே மசோதாவை ஆதரிப்பதா, இல்லையா என முடிவெடுக்கப்படும்" என தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் இதுதொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள திமுகவின் மாநிலங்களவை குழு தலைவர் திருச்சி சிவா, "தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பான விவகாரத்தில் திமுகவின் நிலைப்பாடு குறித்து தவறான தகவல்கள் பரவி இருக்கிறது, மசோதா வெளியான பிறகே எங்களின் நிலைப்பாட்டை சொல்ல முடியும். தென் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் பாதிக்கப்படும் அளவுக்கு எந்த வடிவத்தில் மசோதா வந்தாலும் அதை முழுமையாக எதிர்ப்போம். அதில் திமுக உறுதியாக உள்ளது என தெரிவித்துள்ளார்.

இதே விவகாரத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தொகுதி மறுவரையை தாங்கள் கடந்த ஓராண்டாகவே எதிர்த்து வருவதாகவும், தற்போதும் அந்த நிலைப்பாட்டில் மாற்றம் இருக்காது எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக நிலைப்பாட்டில் மாற்றம்?

கடந்த ஓராண்டிற்கு முன்பே தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு எதிராக பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை கையில் எடுத்த திமுக, இன்றைய தினம் அதேபோன்று அனைத்து கட்சி எம்பிக்கள் கூட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் விஜய் அழைப்பு விடுத்துள்ள நிலையில், காவிரி மற்றும் மேகதாது அணை விவகாரத்தை திசைத்திருப்பும் விதமாக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தொகுதி மறுவரையறை விஷயத்தை கையில் எடுத்திருப்பதாகவும், இதனால் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாது எனவும் கூட்டத்தை புறக்கணித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள திமுகவின் நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் கனிமொழி, "மேகதாது அணை தொடர்பான அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டுமென பல்வேறு கட்சிகளும் வலியுறுத்தி வந்த நிலையில் அந்த கூட்டத்தை நடத்தாமல், யாரும் கேட்காமலேயே அவசர அவசரமாக தொகுதி மறுவரையறைக்கான கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தை தவெக அரசு கூட்டி இருப்பது காவிரி பிரச்சனையில் இருந்து மக்களை திசைத்திருப்பும் அரசியல் நாடகம்" என கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

எதிர்க்கும் காங்கிரஸ்

தொகுதி மறுவரையறையை ஆதரிப்பவர்கள் 21ம் நூற்றாண்டில் எட்டப்பர்கள் என்று கடந்த வாரம் செங்கல்பட்டில் நடைபெற்ற கட்சியின் நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர், நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்து இருந்தார்.

இந்த விவகாரத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ள காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம், "தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை திமுக ஆதரித்தால் மோசமான முடிவை சந்திக்கும் என எச்சரித்துள்ளார்.

என்ன செய்யப்போகிறது திமுக?

நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நிறைவடைய இன்னும் ஐந்து நாட்களே உள்ள நிலையில், தொகுதி மறு வரையறை திருத்த மசோதாவை தாக்கல் செய்யும் பட்சத்தில் திமுக ஆதரிக்குமா, எதிர்க்குமா அல்லது வெளிநடப்பு செய்யுமா? என்பது ஆகஸ்ட் 13ம் தேதிக்குள் தெரிந்துவிடும்.

TAGGED:

திமுக
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா
DELIMITAION BILL
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