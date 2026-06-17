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எம்.எல்.ஏ-களுக்கான புத்தாக்கப் பயிற்சி: முதல் நாளை திமுக புறக்கணித்த நிலையில், இன்றைய தினம் பங்கேற்குமா?

தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு வழங்கிய விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளைச் சேர்ந்த சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும் புத்தாக்கப் பயிற்சியில் கலந்து கொண்டனர்.

சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கான புத்தாக்கப் பயிற்சியை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்.
சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கான புத்தாக்கப் பயிற்சியை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார். (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 9:33 AM IST

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சென்னை: சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கான புத்தாக்க பயிற்சியின் முதல் நாளில் திமுக உறுப்பினர்கள் பங்கேற்காத நிலையில், இன்றைய தினம் நடைபெறும் பயிற்சியிலாவது அவர்கள் பங்கேற்பார்களா எனக் கேள்வி எழுந்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் 17-ஆவது சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கும் (எம்.எல்.ஏ) நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை புத்தாக்கப் பயிற்சி நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து இன்றும் புத்தாக்கப் பயிற்சி நடைபெறுகிறது. காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கத்தில் புத்தாக்கப் பயிற்சி நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், நேற்றைய தினம் இந்த புத்தாக்கப் பயிற்சியை குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தார்.

எதற்கு புத்தாக்கப் பயிற்சி

சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் பேரவையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள், அவர்கள் செயல்பட வேண்டிய விதம், சட்டப்பேரவை விதிகள் மற்றும் நடைமுறைகள் குறித்தும் பேரவைச் செயலாளர், துறை சார்ந்த அரசு அதிகாரிகள், முன்னாள் சட்டப்பேரவைச் செயலாளர்கள் மற்றும் சட்டப்பேரவை நடைமுறைகள் குறித்து நன்கு அறிந்த வல்லுநர்கள் கலந்து கொண்டு, பேரவை உறுப்பினர்களுக்கு புத்தாக்கப் பயிற்சி அளித்து வருகின்றனர்.

நடந்துமுடிந்த தேர்தலில் 146 பேர் முதல் முறையாக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் எவ்வாறு நடந்துகொள்ள வேண்டும், எவ்வாறு கேள்வி கேட்க வேண்டும், எந்த நேரத்தில் பதிலளிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்வுகளை விளக்கும் வகையில் இந்த புத்தாக்கப் பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

திமுக பங்கேற்குமா?

புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கும் புத்தாக்கப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வந்தாலும், தி.மு.க எம்.எல்.ஏ-க்கள் இந்தப் பயிற்சியில் பங்கேற்காமல் புறக்கணித்துள்ளது.

அ.தி.மு.க சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களில் சங்கராபுரம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ராகேஷ் மட்டும் இந்தப் பயிற்சியில் பங்கேற்றார். மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு வழங்கிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளைச் சேர்ந்த சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும் இந்த புத்தாக்கப் பயிற்சியில் கலந்து கொண்டிருந்தனர். ஆனால் இடதுசாரி கட்சிகளைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் யாரும் பங்கேற்கவில்லை.

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அ.தி.மு.க-வைச் சேர்ந்த ஒரே ஒரு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பங்கேற்ற நிலையில், அதிமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றிருந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மற்றும் பாஜகவைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த புத்தாக்கப் பயிற்சியில் கலந்து கொண்டனர்.

புத்தாக்கப் பயிற்சியை நேற்றைய தினம் திமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் முழுமையாக புறக்கணித்த நிலையில், இன்றைய தினம் நடைபெறும் புத்தாக்கப் பயிற்சியிலாவது கலந்து கொள்வார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

TAGGED:

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