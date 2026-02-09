பாஜக கூட்டணியில் தேமுதிக? எல்.முருகன் முக்கிய தகவல்
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலம் ஒரு தேர்வை கூட சரியாக நடத்த முடியாத நிலையில் திமுக அரசு இருக்கிறது என மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்தார்.
Published : February 9, 2026 at 5:58 PM IST
சென்னை: தேமுதிகவுடன் கூட்டணி அமைக்கப்படுமா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், கூட்டணி குறித்து தேசியத் தலைமை பேசி வருகிறது, கூட்டணி குறித்து தேசிய தலைமை உரிய நேரத்தில் அறிவிக்கும் என்றார்.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாயத்தில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலம் ஒரு தேர்வை கூட சரியாக நடத்த முடியாத நிலை உள்ளது. இதை எண்ணி வெட்கி தலை குனிய வேண்டும். இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் விளையாடுகிறது. மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வினை எழுதுவதற்காக கடந்த சில ஆண்டுகளாக படித்து தயார் ஆனார்கள்.
ஆனால் தேர்வு மையத்தில் கடைசி நேரத்தில் ரத்துச் செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திமுக அரசின் திறமை இல்லாததையே இது காட்டுகிறது. இது குறித்து திமுக கூட்டணி கட்சியினர் வாய் திறக்காமல் இருக்கிறார்கள்" என்றார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணி தொடர்பாக பேசிய அவர், "தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி குறித்த அறிவிப்பு மதுராந்தகத்தில் வெளியிடப்பட்டது. ஆனால், திமுக கூட்டணியில் யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்று அவர்களுக்கே தெரியவில்லை. அவர்களுக்கு பயம் வந்துவிட்டது. தமிழகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டிய அத்தனை நிதியும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. செலவு செய்ததற்கான சான்றிதழை தமிழ்நாடு அரசாங்கம் காட்ட வேண்டும். மத்திய அரசு சொல்லக் கூடிய விதிமுறைகளை பின்பற்றக் கூடிய அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு அரசாங்கம் விதிமுறைகளை பின்பற்றினால் நிதி கொடுக்கப்படும். பட்டியலின மக்களுக்கான நிதி உள்ளிட்ட பல்வேறுத் துறைகளுக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி திருப்பி அனுப்பட்டுள்ளது. தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணைய துணைத் தலைவராக இருந்தப் போது தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று பழங்குடியின மக்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியவை குறித்து அறிக்கை அளித்தேன். ஆனால், அதனை எதையும் நிறைவேற்றவில்லை. பட்டியலின மாணவர்களுக்கான விடுதியின் பெயரை மட்டும் மாற்றி விட்டால் போதுமா? திமுக அரசு பட்டியல் இன மக்களை ஓட்டு வங்கிக்காக மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது. அவர்கள் மீது அக்கறை இல்லை" என்றார்.
தேமுதிகவுடன் கூட்டணி அமைக்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், "கூட்டணி குறித்து தேசியத் தலைமை பேசி வருகிறது. கூட்டணி குறித்து தேசிய தலைமை உரிய நேரத்தில் அறிவிக்கும்" என்றார்.