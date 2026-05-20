அமைச்சரவையில் விசிக இடம்பெறுமா? திருமாவளவன் பதில்
தவெக தரப்பில் விசிக மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய இரு கட்சிகளும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 20, 2026 at 3:53 PM IST
சென்னை: அமைச்சரவையில் இடம் பெறுவது குறித்து கட்சி பொறுப்பாளர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள காந்தி மண்டபத்தில் திராவிட பேரொளி பண்டிதர் அயோத்திதாசரின் 181-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் சந்தித்த அவர், ”இந்தியா முழுவதும் விவாதிக்கப்படுகின்ற அம்பேத்கரின் அரசியல் மற்றும் தமிழக அரசியலில் அடித்தளமாக விளங்குகின்ற பெரியார் ஆகியோருக்கெல்லாம் முன்னோடி அரசியலை முன்னெடுத்தவர் பண்டிதர் அயோத்திதாசர். அத்தகைய பெருமைக்குரிய அவருக்கு மனமார்ந்த வீரவணக்கத்தை செலுத்துகிறோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம், தவெக அமைச்சரவையில் விசிக இணைய வேண்டும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விடுத்த அழைப்பு தொடர்பான கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், கடந்த 8-ம் தேதி கட்சியின் உயர்நிலை குழு கூட்டம் கூட்டப்பட்டு, தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து பேசப்பட்டது. அப்போது பெரும்பலானவர்கள் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைத்தனர்.
அக்கூட்டத்தில் தலைவர் எடுக்கிற முடிவிற்கு கட்டுப்படுகிறோம் என்று உறுதியளித்தனர். அதன்படி அடிப்படையில் பொதுச் செயலாளர்களுடன் பேசி, தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கு மட்டும் நிபந்தனையற்ற ஆதரவளிக்கிறோம் என்ற முடிவெடுத்து அறிவித்தோம்.
முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பின்னர் வேளச்சேரிக்கு வந்த விஜய், அமைச்சரவையில் விசிக இடம் பெற வேண்டும் என்ற தனது விருப்பதை வெளிப்படுத்தினார். அதன்படி, தற்போது அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
தவெக தரப்பில் விசிக மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய இரு கட்சிகளும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்களுடைய அழைப்பை நாங்கள் மதிக்கிறோம். நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்.
இதற்காக மீண்டும் உயர் நிலைக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்ற தேவையில்லை என கருதுகிறேன். இது குறித்து பொதுச் செயலாளர்கள், மாநில பொருளாளர், முதன்மை செயலாளர் போன்ற முன்னணி பொறுப்பாளர்களுடன் கலந்து பேசி பின்னர் எங்கள் முடிவை அறிவிப்போம்” என்றார்.
அமைச்சரவையில் அதிமுக இடம் பெறாது
இதனையடுத்து கட்சி அலுவலகத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சரவையில் இடம் பெறமாட்டார்கள் என தவெக தரப்பில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்டதாக கூறினார்.
சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவெகவிற்கு ஆதரவு அளித்த நிலையில், அவர்களில் இருந்து சிலர் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது என பேசப்பட்டு வந்தது. அதிமுகவுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் அளிக்கப்பட்டால் தங்கள் ஆதரவு நிலைப்பாட்டை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய நிலை உள்ளாகும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் நேற்று தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், அமைச்சரவையில் அதிமுகவினருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படாது என தவெக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாக திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.