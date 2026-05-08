தவெகவிற்கு ஆதரவா? கம்யூனிஸ்ட்டுகள், விசிக கட்சிகளின் முடிவு என்ன?

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் விசிக-வின் ஆதரவை எதிர்பார்த்து தவெக தலைமை ஆட்சி அமைக்க தயாராக இருக்கிறது.

சிபிஐ, சிபிஐஎம், விஜய், சண்முகம்
Published : May 8, 2026 at 12:46 PM IST

சென்னை: அதிக தொகுதிகளை வென்றுள்ள விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு கொடுக்கலாமா என்பது குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இன்று முடிவு செய்கின்றன.

பல ஆச்சரியங்களுடன் நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 34.92% வாக்குகள் பெற்று 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்தது. ஆளும் கட்சியாக இந்த தேர்தலில் வலுவான கூட்டணியுடன் போட்டியிட்ட தி.மு.க 59 இடங்களை வென்று எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை பெற்றுள்ளது.

எதிர்க்கட்சியாக இருந்து சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட அதிமுக 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 3 இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த காங்கிரஸ் கட்சி 5 இடங்களிலும், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆகியவை தலா 2 இடங்களிலும், தே.மு.தி.க ஒரு இடத்திலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

அ.தி.மு.க கூட்டணியில் இடம் பெற்ற பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 4 இடங்களிலும், பாரதிய ஜனதா கட்சி, அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் தலா 1 இடத்திலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆலோசனை கூட்டம்
தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், தவெகவிடம் 108 இடங்கள் மட்டுமே உள்ளன. அதிலும், விஜய் தான் போட்டியிட்ட பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இதில் ஏதாவது ஒன்று ராஜிநாமா செய்தால் 107 தொகுதி தான் இருக்கும்.
மேலும், கூடுதலாக 11 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணியை முறித்து கொண்டு, த.வெ.க-விற்கு ஆதரவு அளித்துள்ளது.

மேலும், 11 பேரின் ஆதரவு தேவைப்படும் நிலையில், இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கும் த.வெ.க கடிதம் மூலமாகவும், நேரிலும் ஆதரவு கேட்டுள்ளது. விஜய் நேரடியாகவே தொலைபேசியில் அழைத்து திருமாவளவனிடம் ஆதரவு கேட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், த.வெ.க-விற்கு ஆதரவு அளிப்பது தொடர்பாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகின்றன. சென்னை சூளைமேடு அமீர் ஜான் தெருவில் உள்ள கூட்ட அரங்கில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அவசர செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த செயற்குழு கூட்டத்திற்கு பிறகு, நிர்வாக குழு கூட்டம் நடைபெறும். இதன் பிறகே த.வெ.க-விற்கு ஆதரவு அளிப்பது தொடர்பான தெளிவான விடை கிடைக்கும் என்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவிக்கின்றன.

அதேபோல், சென்னை தியாகராய நகரில் நகரில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் மாநில செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் எடுக்கப்படும் முடிவை வைத்து இன்று பிற்பகல் மாநில குழு கூட்டம் நடைபெறும். இதன் பிறகு தான் த.வெ.க-விற்கு ஆதரவு அளிப்பதா வேண்டாமா என முடிவெடுக்கப்படும்.

இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் முடிவை பொறுத்து, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி முடிவு இருக்கும் என திருமாவளவன் ஏற்கனவே கூறியுள்ளார். கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இன்று முடிவை அறிவிக்க உள்ள நிலையில், திருமாவளவன் தனது கட்சியின் நிலைப்பாட்டை நாளை அறிவிப்பேன் என கூறியுள்ளார்.

