கூடுதல் தொகுதிகளை பெற தொடர்ந்து முயற்சிக்கிறோம் - மார்க்சிஸ்ட் மாநில செயலாளர் சண்முகம் பேட்டி
எங்கள் கோரிக்கை குறித்து முதல்வரிடம் கலந்து பேசி இன்று இரவுக்குள் தெரிவிப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்தார்.
Published : March 17, 2026 at 3:43 PM IST
சென்னை: வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில், திமுக கூட்டணியில் கூடுதல் தொகுதிகளைப் பெறும் முயற்சியில் இருப்பதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் அடுத்த மாதம் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், திமுக தனது கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி வருகிறது. திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு தலைமையில் 7 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. இதில் காங்கிரஸ், மதிமுக உள்ளிட்ட 5 கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது.
இருப்பினும் திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கும் தொகுதி ஒதுக்குவதில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வருகிறது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு கடந்த முறை ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை விட கூடுதலான தொகுதிகள் ஒதுக்க முடியாது என்று திமுகவும், தங்களுக்கு கடந்த முறையை விட கூடுதலான தொகுதிகள் வேண்டும் என்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், இன்று சென்னையில் திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் தலைமையிலான பேச்சுவார்த்தை குழுவினர், திமுக குழுவினருடன் மூன்றாவது கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டடனர்.
பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "கடந்த முறை போட்டியிட்டதை விட கூடுதலான தொகுதிகளில் போட்டியிட வேண்டும் என திமுக பேச்சுவார்த்தை குழுவிடம் தெரிவித்தோம். அனால் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படுவதில் சிரமம் இருந்து வருகிறது. எங்களின் கோரிக்கை குறித்து முதல்வரிடம் கலந்து பேசி இன்று இரவுக்குள் தெரிவிப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஓரிரு நாட்களுக்குள் தொகுதிப் பங்கீடு உடன்பாடு முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கிறோம். கூடுதல் தொகுதிகளை பெறுவதற்கான முயற்சியில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவோம்.
அவரவர் பலத்திற்கு ஏற்ப தொகுதிகளை கூடுதலாக கேட்டுப் பெறுவது அவர்களுடைய உரிமை. அந்த வகையில் பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
நாங்கள் தேர்தலை புறக்கணிக்கும் கட்சி அல்ல. கூடுதல் தொகுதிகளை விட குறைவாக ஒதுக்கினால், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலக் குழு கூடி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவெடுக்கப்படும்" என்றார்.