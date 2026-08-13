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முதலமைச்சர் விஜய் பிரதமர் வேட்பாளரா? சுற்றுலாத் துறை அமைச்சரின் பதில்

தங்களை யார் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை மக்கள்தான் முடிவு செய்வார்கள். தற்போது மக்கள் எங்களை ஏற்றுக் கொண்டதால் சிறப்பான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது என அமைச்சர் சம்பத்குமார் கூறினார்.

சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார்
சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 8:05 PM IST

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கோவை: முதலமைச்சர் விஜய், பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தப்படுவாரா? என்கிற கேள்விக்கு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் பதிலளித்துள்ளார்.

கோவையில், இந்திய சுற்றுலாத் துறை அமைச்சகம் மற்றும் எஸ்.கே.ஏ.எல்.இன்டர்நேஷனல் கோயம்புத்தூர் அமைப்பு சார்பில் 'சுற்றுலா மாநாடு' இன்று நடைபெற்றது. இதில், தமிழ்நாடு சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் மற்றும் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து சுற்றுலாத் துறை பிரதிநிதிகள் கலந்துக் கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "சுற்றுலாத்துறையை வளர்ச்சிப் பாதைக்குக் கொண்டு செல்லும் நோக்கில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக மகாபலிபுரத்தை மேம்படுத்த 200 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்மிகச் சுற்றுலா, இயற்கைச் சுற்றுலா, சூழலியல் சுற்றுலா மற்றும் வேளாண்மைச் சுற்றுலா எனப் பல பிரிவுகளின் கீழ் திட்டங்கள் விரைவுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

கங்கை மற்றும் தாமிரபரணி ஆறுகளை இணைக்கும் முதற்கட்டப் பணிகளுக்காக 60 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல ஆன்மீகத் தலங்களை இணைக்கும் வகையில் நாகூர், வேளாங்கண்ணி, திருக்கடையூர் ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்ல ஒருங்கிணைந்த சிறப்புத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு, அதற்கும் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

சுற்றுலாத் துறை என்பது வனத்துறை, இந்து சமய அறநிலையத் துறை எனப் பல துறைகளுடன் இணைந்து இயங்குவதால், அத்துறைகளிடமிருந்து தடையில்லா சான்றிதழ் (NOC) பெறுவதில் சில தாமதங்கள் ஏற்படுகின்றன.

இப்பிரச்னையை முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளோம். உயர்மட்ட அளவில் கமிட்டி அமைத்து உடனுக்குடன் அனுமதி வழங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மத்திய அரசிடமும் சில திட்டங்களுக்கு நிதி கோரப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்திலிருந்து ஒருவர் பிரதமராக வர வேண்டும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறியது, அவருடைய தனிப்பட்ட நிலைப்பாடு ஆகும். தென்னிந்தியாவிற்குப் பிரதிநிதித்துவம் வேண்டும் என்ற நோக்கில் அவர் பேசியிருக்கலாம். அனைவரையும் அரவணைத்துச் செல்லும் ராகுல் காந்தி தான் 2029-இல் பிரதமர் வேட்பாளர்.

முதலமைச்சர் விஜய் பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தப்படுவாரா? என்பது வெறும் யூகம் மட்டுமே. அதற்குப் பதிலளிக்க முடியாது. வரும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் கைச் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெறத் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன" என்றார்.

இவரைத் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத் துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் கூறுகையில், "இந்திய அளவில், தமிழ்நாடு சுற்றுலாத் துறை முதலிடத்தை பெற வேண்டும் என்பதே அரசின் நோக்கம். கோவை விமான நிலைய விரிவாக்கப் பணிகளுக்கான நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் 90 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளது. நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் இருந்த வழக்குகள் முடிவடைந்துள்ளதால் பணிகள் வேகமடைந்துள்ளன.

போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த காவல்துறை இரும்புக்கரம் கொண்டு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. கோவை கல்லூரி மாணவர் கொலை தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் விவாதம் எழுந்துள்ள நிலையில், வரும் திங்கட்கிழமை பதில் அளிக்கப்பட உள்ளது. முறையான விசாரணை மேற்கொண்டு அதற்கான பதில்கள் நிச்சயம் தெரிவிக்கப்படும்.

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கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் தொடர்பாக, இந்த முறை சிறந்த முறையில் அறிக்கை தயாரித்து, அனுமதி பெறும் வகையில் மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது. அத்துடன், கோவையில் சர்வதேச தரத்திலான கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்கும் திட்டம் தொடர்பாக விரிவான அறிக்கையும் கேட்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

தொடர்ந்து, நடிகர் தனுஷ் நற்பணி மன்றத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்த கேள்விக்கு, "ஜனநாயக நாட்டில் கட்சி தொடங்கவும், மக்களை சந்திக்கவும், ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்பு கேட்கவும் அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது. ஆனால், தங்களை யார் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை மக்கள்தான் முடிவு செய்வார்கள். தற்போது மக்கள் எங்களை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளதால் சிறப்பான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது" என தெரிவித்தார்.

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