"2026 தேர்தலில் திமுகவிடம் கூடுதல் தொகுதிகளை கேட்போம்" ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்!

கூட்டணியில் இருந்தாலும் திமுகவின் கொள்கை வேறு, எங்களின் கொள்கை வேறு என சிபிஎம் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் பாலகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

சிபிஎம் அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர் பாலகிருஷ்ணன்
சிபிஎம் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் பாலகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 7, 2025 at 5:10 PM IST

சென்னை: வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவிடம் கூடுதல் தொகுதிகளை கேட்க திட்டமிட்டுள்ளதாக சிபிஎம் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தி.நகரில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் 'நவம்பர் புரட்சி தினம்' கொண்டாடப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் கே.பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கே.பாலகிருஷ்ணன், "உலகத்தில் எத்தனையோ ஆட்சி மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்தாலும், 1917ஆம் ஆண்டு சோவியத் ரஷ்யாவில் ஏற்பட்ட மாற்றம் தான் தொழிலாளி வர்க்கத்தை தலை நிமிர செய்தது. இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகளுக்கு எண்ணற்ற உதவிகளை செய்த நாடாக சோவியத் நாடு திகழ்ந்ததுள்ளது. அதுபோல உலகில் பல நாடுகளில் பஞ்சமும் பசியும் தலைவிரித்தாடியபோது சீனா கம்பீரமாக பொருளாதார வளர்ச்சியோடு முன்னேறி உள்ளது. அதற்குக் காரணம் கம்யூனிஸ்டுகள் தான். மனித சமூகத்திற்கு உண்மையான மாற்று சோசலிசம்" என்றார்.

நவம்பர் புரட்சி தின கொண்டாட்டம்
நவம்பர் புரட்சி தின கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்தியாவில் தற்போது பாசிச ஆட்சிதான் நடைபெற்று வருகிறது. மதவெறியை பரப்பி சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான ஆட்சியை மத்திய பாஜக கடந்த பல ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறது. திமுக பாசிச பாஜகவை முழு அளவில் எதிர்க்கிறது. அவர்களுடன் சேர்ந்து நாங்களும் எதிர்கிறோம். திமுக ஆட்சியில் உழைக்கும் மக்கள் உரிமைப் பறிக்கப்படும்போது அதனை எதிர்த்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் போராடுகின்றன.

பாசிச சக்தி தமிழகத்தில் வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அதன் ஆபத்தை தடுக்கக்கூடிய கூட்டணியில் தான் நாங்கள் உள்ளோம். அதாவது பாஜகவை வீழ்த்துவது, முறியடிப்பது என்ற ஒரு அம்சத்தில் மட்டும்தான் கூட்டணியில் இருந்து வருகிறோம். மற்ற விஷயங்களில் திமுகவுக்கு வேறு கொள்கை, எங்களுக்கு வேற கொள்கை. எங்கள் கொள்கையை அவர்கள் ஏற்கமாட்டார்கள், அவர்கள் கொள்கையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. வரும் தேர்தலில் திமுகவிடம் இரட்டை இலக்கில் தொகுதி கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எங்களுக்கு இருக்கிறது. எத்தனை இடம் என்பது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட கூட்டணி கட்சிகளுடன் பேசி முடிவு செய்வோம்" என்றார்.

நவம்பர் புரட்சி தின கொண்டாட்டம்
நவம்பர் புரட்சி தின கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதே போன்று சென்னையில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்திலும் நவம்பர் புரட்சி தினம் கொண்டாடப்பட்டது. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய கட்டுப்பாட்டுக் குழு உறுப்பினர் இரா.முத்தரசன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாநில கட்டுப்பாட்டுக் குழு தலைவரும், திருப்பூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கே.சுப்பராயன் கலந்து கொண்டு கொடி ஏற்றினார். மேலும், நிகழ்ச்சியில் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

நவம்பர் புரட்சி தின கொண்டாட்டம்
நவம்பர் புரட்சி தின கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், "உழைக்கும் மக்கள் அதிகாரத்தை கைப்பற்றிய நாள் நவம்பர் புரட்சி தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தமிழ் மண்ணில் பிறந்த பாரதி நவம்பர் புரட்சியை 'யுக புரட்சி' என்று பாடினார். 'உலகின் நாகரிகம்' என்று நவம்பர் புரட்சியை நேரு வர்ணித்தார். 'போர், சுரண்டல் இல்லாத உலகம் வேண்டும் என்று தொடங்கப்பட்டது நவம்பர் புரட்சி' என்றார்.

எஸ்ஐஆர் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தமிழகத்தில் எஸ்ஐஆர் தோல்வியடைந்துவிட்டது. இதற்கான தக்க பாடத்தை தமிழ் மக்கள் வரும் தேர்தலில் பாஜகவிற்கு நிச்சயம் அளிப்பார்கள்" என்று வீரபாண்டியன் கூறினார்.

