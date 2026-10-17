துரத்தும் தோல்விகள்; வெடிக்கும் அதிருப்தி குரல்கள் - ஜெயலலிதாவின் சபதத்தை காப்பாற்றுவாரா இபிஎஸ்?
எம்ஜிஆர் தலைமையில் 3 முறையும், ஜெயலலிதா தலைமையில் 4 முறையும் என 7 முறை ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த அதிமுக, இன்றைக்கு மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
Published : October 17, 2026 at 8:00 AM IST
By - ரவிச்சந்திரன்
"எனக்குப் பிறகும் இன்னும் நூறு ஆண்டுகள் ஆனாலும் அதிமுக மக்களுக்காகவே இயங்கும்; மக்களுக்காகவே வாழும்" என்று தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முழங்கியவர் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா. அவரின் வார்த்தையை நிறைவேற்றும் நிலையில் இன்றைய அதிமுக உள்ளதா? என்பதை விளக்குகிறது இந்த சிறப்பு தொகுப்பு.
நெருங்க முடியாத அதிமுகவின் சாதனை
தமிழகத்தில் எத்தனையோ கட்சிகள் ஆரம்பிக்கப்படுவதும், அடுத்த சில ஆண்டுகளில் அவை காணாமல் போவது என்பதும் ஆண்டாண்டு கால அரசியல் நிகழ்வாக உள்ளது. ஆனால், தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு கட்சி மூன்று தசாப்தங்களுக்கு மேலாக (31 ஆண்டுகள்) தமிழ்நாட்டை ஆண்ட வரலாறு என்பது அதிமுகவுக்கு மட்டுமே உள்ளது. அதிமுக செய்த இந்த சாதனையை தமிழ்நாட்டில் வேறு எந்தவொரு கட்சியால் இனி செய்துவிட முடியுமா? என்றால் அது கேள்விக்குறியே.
கோட்டையை பிடித்த அதிமுக
1972-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 17-ஆம் தேதி அதிமுக என்ற கட்சியை உருவாக்கினார் எம்.ஜி.ஆர். சினிமா மோகத்தில் கட்சியை உருவாக்கியுள்ளார். ஆறு மாதம் கூட இந்த கட்சி நீடிக்காது என்று திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அதிமுகவை தப்புக்கணக்கு போட்ட நிலையில், அதிமுக எந்த சூறாவளியிலும் அசையாத ஆலமரம் என்பதை வெறும் 6 மாதத்திலேயே நிரூபித்தார் எம்.ஜி.ஆர்.
கட்சி ஆரம்பித்த 200 நாட்களுக்குள் திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தலில் வென்று ஆளும் கட்சியான திமுகவுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளித்தார். இதைத்தொடர்ந்து 1977-இல் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் அதிமுக வெற்றி பெற்று, ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்ந்தது. தொடர்ந்து 1980, 1984 என அடுத்தடுத்த நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை பொதுத் தேர்தலிலும் தொடர்ச்சியாக அதிமுக வென்று, திமுகவுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக உருவெடுத்தது.
எம்.ஜி.ஆர் மறைவுக்கு பிறகு...
1987 டிசம்பர் 24-இல் எம்.ஜி.ஆர் மறைவுக்குப் பின் அதிமுகவில் ஜானகி ராமச்சந்திரன் மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகியோருக்கு இடையே தலைமைக்கான மோதல் வெடித்தது. இதனால் கட்சி 'அதிமுக (ஜா)' (ஜானகி அணி) மற்றும் 'அதிமுக (ஜெ)' (ஜெயலலிதா அணி) என இரண்டாக பிரிந்தது.
அதிமுக எம்.எல்.ஏகள் ஆதரவுடன் ஜானகி ராமச்சந்திரன் தமிழகத்தின் முதல் பெண் முதலமைச்சராக 1988 ஜனவரியில் 7-ஆம் தேதி பதவியேற்றார். எனினும், அவரது ஆட்சிக்கு போதிய பெரும்பான்மை இல்லாத காரணத்தால் ஜனவரி 30-ஆம் தேதி (24 நாட்களில்) ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டது.
எம்.ஜி.ஆரின் அரசியல் வாரிசாக ஜெயலலிதா தன்னை முன்னிலைப்படுத்திய நிலையில், கட்சியின் அடிமட்டத் தொண்டர்களின் ஆதரவு பெருமளவில் இருந்தது. இருந்தும் இரண்டு அணிகளும் அதிமுக நாங்கள்தான் என்று கோரியதால், இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் 1988 டிசம்பர் 17-அன்று கட்சியின் இரட்டை இலை சின்னத்தை முடக்கியது.
தொடர்ந்து 1989-இல் நடைபெற்ற தேர்தலில் ஜானகி அணி 'இரட்டைப் புறா' சின்னத்திலும், ஜெயலலிதா அணி ‘சேவல்’ சின்னத்திலும் நின்று போட்டியிட்டது. அதில் ஜானகி அணி 2 இடங்களிலும், ஜெயலலிதா அணி 27 இடங்களிலும் வென்றது.
மீண்டும் விஸ்வரூபமெடுத்த அதிமுக
தேர்தலில் ஏற்பட்ட தோல்விக்குப் பிறகு 1989 பிப்ரவரி 7-ஆம் தேதி ஜானகி மற்றும் ஜெயலலிதா அணிகள் ஒன்றிணைந்தன. ஜானகி அரசியலிலிருந்து விலகினார். தொடர்ந்து இரட்டை இலை சின்னம் மீண்டும் ஜெயலலிதா தலைமையிலான ஒருங்கிணைந்த அதிமுகவுக்கு வழங்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக ஜெயலலிதா தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
1989-ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் போடிநாயக்கனூர் தொகுதியிலிருந்து வென்றி பெற்ற ஜெயலலிதா, சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆனார்.
அதிமுகவை மீண்டும் அரியணையேற்றிய ஜெயலலிதா
1991-ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற தேர்தலில் அதிமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி 225 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. ஜெயலலிதா 1991 ஜூலை 24-ஆம் நாள் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். ஜெயலலிதாவின் தலைமையின் கீழ் அதிமுகவின் அனைத்து நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களாவே பார்க்கப்பட்டனர். கட்சியில் எந்தப் பொறுப்பில் இருந்தாலும் எப்போது நீக்கப்படுவார்கள் என்பது தெரியாத நிலையிலேயே இருந்தனர். அதில் ஒரு நல்வாய்ப்பாக அதிமுகவின் அடிமட்டத் தொண்டரும் அமைச்சராகலாம் என்ற நிலை அக்கட்சியை ஜெயலலிதா இருக்கும்வரை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்க முக்கிய காரணமாக அமைந்திருந்தது.
முதல்வராக ஓ.பன்னீர்செல்வம்
2016, டிசம்பர் 5-ஆம் தேதி ஜெயலலிதா அன்று, ஓ.பன்னீர்செல்வம் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றார். அதைத்தொடர்ந்து அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக டிசம்பர் 31 வி.கே.சசிகலா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 2017-இல் பிப்ரவரி ஓ.பன்னீர்செல்வம் முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதன்பிறகு அதிமுக ஓ.பி.எஸ் அணி மற்றும் சசிகலா அணி என இரண்டாகப் பிளவுபட்டது.
இதனிடையே சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சசிகலாவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் 4 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்ததை அடுத்து, 2017 பிப்ரவரி 14-ஆம் தேதி சிறைக்குச் சென்றார். சசிகலாவின் ஆதரவுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார். அதன் பின்னர் பல்வேறு கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு, ஓ.பன்னீர் செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி அணிகள் இணைந்தன.
இதனிடையே அதிமுகவில் இருந்து ஓ.பி.எஸ் வெளியேற்றப்பட்ட நிலையில், அதிமுகவின் பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
2016 டூ 2026 - அதிமுகவை துரத்தும் தொடர் தோல்விகள்
2016 டிசம்பர் மாதம் ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு நடைபெற்ற சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற, உள்ளாட்சி என எந்த ஒரு தேர்தலிலும் அதிமுக பெரிய அளவில் வெற்றிகளை பெறவில்லை. குறிப்பாக 2026-சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றது. அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அடுத்தடுத்து ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தனர்.
குறிப்பாக ராஜினாமா செய்த இடங்களுக்கு நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் கூட அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கே செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது. அதிமுக மூத்த தலைவர்கள் எடப்பாடிக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்குவது ஒருபுறம் என்றால், அதிமுகவை துரத்தும் தொடர் தோல்விகள் கடந்த ஒரு தசாப்தமாக அக்கட்சியை மீண்டு எழ முடியாமல் செய்து வருகிறது.
மீண்டும் புத்துயிர் பெறுமா அதிமுக?
அதிமுக இன்று 55-ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி கட்சியினருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில், "தற்போதைய மக்கள் விரோத ஆட்சியை ஜனநாயக வழியில் வீழ்த்தி ஒற்றுமையோடும், உறுதியோடும் களமிறங்கிட வேண்டும் என்று அறை கூவல் விடுகிறேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் தலைமையில் 3 முறையும், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தலைமையில் 4 முறையும் என மொத்தமாக 7 முறை அதிமுக ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்ந்துள்ளது. ஆனால் இன்றைக்கு இரண்டாவது இடத்தையும் கடந்து, மூன்றாவது இடத்திற்கு அக்கட்சி தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பேட்டியளித்த அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் அக்ரி கிருஷ்ண மூர்த்தி, "அதிமுகவை மீட்டெடுக்க இபிஎஸ் எந்த தியாகத்தையும் செய்ய தயாராக இருக்கிறார்" என்று கூறினார்.
எடப்பாடி பழனிசாமியின் நிழலாக இருக்கக்கூடிய அக்ரி கிருஷ்ண மூர்த்தியின் வார்த்தை என்பது, அதிருப்தியாளர்கள் மீண்டும் கட்சிக்கும் இணைக்கப்படுவார்கள் என்பதை சொல்லாமல் சொல்கிறது என்பதே அரசியல் நோக்கர்களின் பார்வையாக இருக்கிறது.
அதிமுக மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுக்குமா? 'கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை எதிரிகளே இல்லை' என்ற ஜெயலிலாதவின் வாசகத்தை மீண்டும் ஒரு அதிமுக தலைவர் சட்டப்பேரவையில் உரக்க சொல்வரா? என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.