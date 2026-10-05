விஜய் பாணியில் அரசியல் பிரவேசமா? சிவகார்த்திகேயனின் நற்பணி மன்றக் கூட்டம் சொல்வது என்ன?

விஜய் பாணியில் அரசியல் பிரவேசமா? சிவகார்த்திகேயனின் நற்பணி மன்றக் கூட்டம் சொல்வது என்ன?
மேடையில் முத்தாய்ப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்த சிவகார்த்திகேயனின் புகைப்படங்கள் எம்ஜிஆர் பாணியில் இருந்தன. ஒருபுறம் மூதாட்டி ஒருவரை வாஞ்சையுடன் அணைப்பதை போலவும், மறுபுறம் குழந்தையை ஆசையாக தூக்கிக் கொஞ்சுவதை போலவும் புகைப்படங்கள் இருந்தன.
Published : October 5, 2026 at 7:01 PM IST
-BY ஐயப்பமூர்த்தி
சிவகார்த்திகேயனின் சமீபத்திய நற்பணி மன்றக் கூட்டம் திரையுலகில் மட்டுமல்ல, அரசியல் களத்திலும், பொதுத்தளத்திலும் கூட மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. இந்தக் கூட்டத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட அரங்கம், மேடையின் முகப்பில் இருந்த சிவகார்த்திகேயனின் புகைப்படங்கள், ரசிகர்களின் உடை, அனைத்தையும் விட சிவகார்த்திகேயனின் பேச்சு. இவைதான் அன்றைய நற்பணி மன்றக் கூட்டத்தை மக்கள் பேசுபொருளாக்கியது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. என்ன நடந்தது? பார்க்கலாம்.
சென்னை போரூர் அருகே உள்ள பரணிபுத்தூர் பகுதியில் நேற்று (அக்.4), சிவகார்த்திகேயன் நற்பணி இயக்க நிர்வாகிகள் சந்திப்பு நடைபெற்றது. தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து சுமார் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட நற்பணி இயக்க நிர்வாகிகளும், ரசிகர்களும் இந்த நிகழ்வில் திரளாக கலந்து கொண்டனர்.
தலைமைச் செயலகமும், எம்ஜிஆர் பாணியும்
நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்த அனைவரும் ஒரே மாதிரியான வெள்ளை சட்டை அணிந்து வந்திருந்தனர். அரங்கத்தின் பின்னணி, தலைமைச் செயலகத்தை போல வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. மேடையில் முத்தாய்ப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்த சிவகார்த்திகேயனின் புகைப்படங்கள் எம்ஜிஆர் பாணியில் இருந்தன. ஆம், ஒருபுறம் மூதாட்டி ஒருவரை அவர் வாஞ்சையுடன் அணைப்பதை போலவும், மறுபுறம், குழந்தையை ஆசையாக தூக்கிக் கொஞ்சுவதை போலவும் புகைப்படங்கள் இருந்தன.
ரசிகர் மன்றம், நற்பணி மன்றங்களின் வழக்கமான கூட்டங்களில் இருந்து மாறுபட்டு, ஒரு அரசியல் மாநாட்டுக்கான அனைத்து அம்சங்களும் இந்தக் கூட்டத்தில் இருந்ததே இது பேசுபொருள் ஆனதற்கு காரணம்.
அதை விட முக்கியம், இந்நிகழ்ச்சியில் சிவகார்த்திகேயன் ஆற்றிய உரை தான். இந்த நிகழ்வில் ரசிகர்களுடன் நேரடியாக கலந்துரையாடிய சிவகார்த்திகேயன், தன்னை ‘Self Made Star’ என்று அழைப்பதைவிட ‘People Made Star’ என்று அழைப்பதையே விரும்புவதாக தெரிவித்தார்.
'விமர்சனங்கள் பற்றிய கவலை வேண்டாம்'
விமர்சனங்களை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் என்று தமது ரசிகர்களுக்கு அறிவுறுத்திய சிவகார்த்திகேயன், நற்பணி இயக்கத்தின் மூலம் சமூகத்திற்கு தேவையான உதவிகளை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
மேலும், புத்தகங்களை படிக்குமாறு தனது ரசிகர்களுக்கு அறிவுறுத்திய அவர், பலதரப்பட்ட மனிதர்களுடன் உரையாடி புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொண்டார். கல்வி, குடும்பம், வேலை மற்றும் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குமாறும் ரசிகர்களுக்கு சிவகார்த்திகேயன் அறிவுரை வழங்கினார்.
அரசியலின் தொடக்கப் புள்ளியா?
இவை எல்லாம் சேர்ந்துதான், சிவகார்த்திகேயனின் இந்த பிரம்மாண்ட நற்பணி மன்ற சந்திப்பு, அவரது அரசியல் எதிர்காலத்துக்கான தொடக்கப் புள்ளியாக இருக்குமோ என்ற யூகத்தை புயலாக கிளம்பச் செய்துள்ளது. சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்குள் நுழைவாரா என ஊடகங்களும், சமூக வலைதளங்களும் ஆர்ப்பரிக்க தொடங்கிவிட்டன.
'எல்லாமே எதேச்சையாக நடந்தது'
இதுபற்றி பேசுவதற்காக அகில இந்திய சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர் மன்ற தலைவர் மோகன்தாஸை 'ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு' சார்பில் தொடர்பு கொண்டோம். அவர் பேசுகையில், "நிகழ்ச்சி அரங்கம், தலைமைச் செயலகம் போல இருந்தது எதார்த்தமாக அமைந்த ஒன்று. ரசிகர்கள் வெள்ளை நிற உடை அணிந்து வந்திருந்ததாக கூறுகிறார்கள். இதுவும் கூட எதார்த்தமானது தான்.
இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை எங்கள் தலைவர் சிவகார்த்திகேயன், ரசிகர்களை சந்திப்பது சாதாரணமான நிகழ்வுதான். தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து 2,000 பேர் சிவகார்த்திகேயன் மீது தனி அபிமானம் கொண்டு அவர்களாகவே தன்னிச்சையாக இந்நிகழ்ச்சிக்கு வந்தார்கள். அவர்களுக்கு எந்த விதமான பயணச் செலவையும் ரசிகர் மன்றம் செய்யவில்லை.
அரசியலுக்கு வருவாரா சிவகார்த்திகேயன்?
சிவகார்த்திகேயன் போல படிப்பில், வேலையில், வியாபாரத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்கிற முனைப்போடு அவரை முன்னோதாரணமாக கொண்டு நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்தவர்கள் அவர். இந்த பேட்டியின் மூலம் ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறேன். சிவகார்த்திகேயன், எதிர்காலத்தில் அரசியலில் ஈடுபட போகிறார் என்கிற கருத்துகள் பல தரப்பில் இருந்தும் எழுகின்றன. அது தவறானவை என்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன்" என மோகன்தாஸ் தெரிவித்தார்.
விஜய் - தனுஷ் - சிவகார்த்திகேயன்
இது ஒருபுறம் இருக்க, இரு மாதங்களுக்கு முன்பு, தனுஷ் தனது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ரசிகர் மன்றக் கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார். இந்தக் கூட்டத்துக்கு வந்திருந்த தனுஷின் தோற்றமும், அவரது பேச்சும் அவர் அரசியலுக்குள் நுழைவதற்கான சமிக்ஞைகளை கொடுத்தன.
எப்பொழுதும் இல்லாத வகையில், தனது ரசிகர்களை மக்கள் நலப் பணிகளில் ஈடுபடுமாறும், ரத்த தான முகாம் உள்ளிட்ட பணிகளை நடத்துமாறும் தனுஷ் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், தங்களுக்கென ஒரு கொடியையையும் தனுஷ் அறிமுகப்படுத்தினார். தற்போது கிட்டத்தட்ட இதே பாணியில் சிவகார்த்திகேயனும் கூட்டம் நடத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
எம்ஜிஆர் - விஜய்
தற்போதைய முதல்வர் விஜய்யும் ஒரு காலத்தில் தனது ரசிகர் மன்றங்களை நற்பணி மன்றங்களாக மாற்றி, மக்கள் நலப் பணிகளில் ஈடுபட செய்தார். அப்படியே அடுத்தடுத்து காய்களை நகர்த்தி, கோட்டையையே பிடித்தது அனைவருக்கும் தெரிந்த கதை.
எம்ஜிஆரின் அரசியல் வெற்றிக்கு பிறகு, பல நடிகர்களுக்கு அரசியல் ஆசை ஏற்பட்டு களத்தில் இறங்கினர். சிவாஜி கணேசன், பாக்யராஜ், டி.ஆர். ராஜேந்திரன், சரத்குமார், கமல்ஹாசன் என அரசியலுக்குள் பலர் நுழைந்தாலும், எம்ஜிஆரை போல அவர்களை அரசியல் களம் வாரி அரவணைக்கவில்லை.
எனவே, எம்ஜிஆருக்கு பிறகு எந்தவொரு நடிகரையும் அரசியல் களம் ஆதரிக்காது என 2000-க்கு பிற்பகுதியில் பொதுவாக உருவாகிய மனநிலையை, விஜய் அரசியல் பிரவேசமும், அவரது வெற்றியும் சுக்குநூறாக்கியுள்ளது. விஜய்யின் வெற்றி மேலும் பல நடிகர்களுக்கு முதலமைச்சர் ஆசையை கொடுத்துள்ளதா? காலம்தான் பதில் சொல்லும்.