மட்டன் பிரியாணியில் கிடந்த வண்டு | வாடிக்கையாளரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்திய பிரபல நிறுவனம்
பிரியாணி சாப்பிட்டவர்களை முதலுதவி சிகிச்சைக்காக அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்து, சிகிச்சைக்கு பிறகு அவர்கள் வீடு திரும்பியுள்ளனர்.
Published : July 15, 2026 at 3:56 PM IST
விழுப்புரம்: முண்டியம்பாக்கம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் பிரபல பிரியாணி உணவகத்தில் வாங்கிய மட்டன் பிரியாணியில் வண்டு போன்ற பூச்சி கிடந்த சம்பவம் வாடிக்கையாளர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் முண்டியம்பாக்கம் பகுதியில் சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பிரபல பிரியாணி உணவகம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. விழுப்புரம் நகரப்பகுதியைச் சேர்ந்த அரவிந்த் என்பவர் இந்த உணவகத்திற்கு செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) இரவு தமது குழந்தைகளை அழைத்துக்கொண்டு உணவருந்த சென்றுள்ளார்.
அப்போது அவர் தனது குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து மட்டன் பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட்டுள்ளார். அவர்கள் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தபோது பிரியாணியில் வண்டு போன்ற ஒரு பூச்சி இருந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சி அரவிந்த் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். உடனடியாக உணவக ஊழியர்களை அழைத்து இதுகுறித்து கேட்டுள்ளனர். ஆனால் அவர்கள் உரிய விளக்கம் அளிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இதனையடுத்து, பிரியாணி சாப்பிட்டவர்களை முதலுதவி சிகிச்சைக்காக அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர். அங்கு சிகிச்சைக்கு பிறகு அவர்கள் வீடு திரும்பியுள்ளனர்.
கடந்த மாதத்தில் கூட சென்னை எருக்கஞ்சேரி பகுதியில், ஒரு விசேஷத்தில் பரிமாறப்பட்ட பிரியாணியில் பூரான் கிடந்ததால் மனஉளைச்சல் அடைந்த வாடிக்கையாளருக்கு ரூ.1.05 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க பிரபல பிரியாணி நிறுவனத்துக்கு மாவட்ட நுகர்வோர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது எனபது குறிப்பிடத்தக்கது.
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சமீபகாலமாகவே நெடுஞ்சாலையோர உணவகங்களிலும், பிரபல பிரியாணி கடைகளிலும் உணவில் பூரான், வண்டு, பல்லி போன்ற உயிரினங்கள் கிடப்பது வாடிக்கையாளர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வருகிறது. வெளியூர்களுக்கு பயணம் செய்வோர் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் அமைந்துள்ள உணவகங்களையே பெரிதும் சார்ந்திருக்கும் நிலையில், இதுபோன்று சுகாதாரமற்ற முறையில் உணவு வழங்கப்படுவது பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒருவித அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
எனவே, உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் இந்த உணவகம் மட்டுமல்லாமல், அனைத்து உணவகங்களிலும் உடனடியாக ஆய்வு மேற்கொண்டு உரிய நடவடிகக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.