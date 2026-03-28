மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பற்றி எரியும் காட்டுத் தீ
காட்டு தீயால் மலைப்பகுதிகளில் உள்ள மிகவும் அரிய வகை மூலிகை செடிகள், மரங்கள் உள்ளிட்டவை தீயில் எரிந்து கருகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : March 28, 2026 at 9:12 PM IST
தேனி: மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் பற்றி எரியும் காட்டு தீயால் அரிய வகை மரங்கள் மற்றும் மூலிகை செடிகள் தீயில் எரிந்து சேதமாகி வருகின்றன.
கோடை காலத்தில் ஏற்படும் வெப்பத்தின் தாக்கம் காரணமாகவும், சில சமூகப் விரோதிகளாலும் மலைப்பகுதிகளில் காட்டுத் தீயானது தொடர்ந்து அவ்வப்போது பற்றி எரியும் சம்பவம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் இன்று தேனி அருகே உள்ள மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் காட்டுத் தீயானது பற்றி எரிந்து வருவதால் வன ஆர்வலர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
இந்த தீ விபத்தால் மலைப்பகுதிகளில் உள்ள மிகவும் அரிய வகை மூலிகை செடிகள், மரங்கள் என பல ஏக்கர் பரப்பளவில் தீயில் எரிந்து சேதம் ஏற்பட்டு வருவதால் தீயை முழுவதும் அணைக்க வனத்துறையினர் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வன ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். மேலும் மலைப்பகுதிகளில் உள்ள உயிரினங்களுக்கும் இதனால் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
மேலும், வெப்பத்தின் காரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் தீ பற்றி எரிகிறதா? அல்லது சமூக விரோதிகளின் செயல்களால் மலைப்பகுதியில் தீ பற்றி எரிகிறதா? என கண்டறிந்து தீயை கட்டுப்படுத்த வனத்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வன ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
இந்த காட்டு தீயால் மலைப்பகுதிகளில் உள்ள மிகவும் அரிய வகை மூலிகை செடிகள், மரங்கள் உள்ளிட்டவை தீயில் எரிந்து கருகும் அபாயம் உள்ளதால், தீயை முழுவதுமாக அணைக்கும் பணியில் வனத்துறையினர் உடனடியாக களமிறங்க வேண்டும் எனவும் வன ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.