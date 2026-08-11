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பற்றி எரியும் காட்டுத் தீ:சதுரகிரி மலைப்பகுதியில் பக்தர்கள் செல்லத் தடை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - மேகமலை புலிகள் காப்பகத்திற்குட்பட்ட வனத்துறையினர் தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

சதுரகிரி மலையில் காட்டுத்தீ
சதுரகிரி மலையில் காட்டுத்தீ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 4:45 PM IST

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விருதுநகர்: சதுரகிரி மலைப்பகுதியில் பற்றி எரியும் காட்டுத்தீயால் பக்தர்கள் சுந்தர மகாலிங்கம் கோயிலுக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

விருதுநகர் மாவட்டம், வத்திராயிருப்பு அருகில் உள்ள தாணிப்பாறை பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற சதுரகிரி மலை மற்றும் சுந்தர மகாலிங்கம் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில், தாணிப்பாறை மலைப்பகுதியில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டு மலையின் கீழ் பகுதியை நோக்கி தற்போது தீ பரவி வருகிறது.

இந்த தீயை கட்டுப்படுத்தும் பணியிலும், காற்றின் வேகம், திசை மற்றும் சூழலை கண்காணிக்கும் பணியிலும் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், காட்டுத்தீயை அணைக்கும் முயற்சியிலும் வனத்துறை மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - மேகமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட சதுரகிரி மலைப் பகுதியில் காட்டுத்தீ பரவ தொடங்கியுள்ளது.

சதுரகிரி கோயிலில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட காவல்துறையினர்
சதுரகிரி கோயிலில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட காவல்துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கு முன்னதாக, சதுரகிரியில் உள்ள சுந்தர மகாலிங்கம் கோயிலில் கடந்த ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி முதல் ஆடி அமாவாசை திருவிழா நடைபெற்று வருவதால், ஏராளமான பக்தர்கள் கோயிலுக்கு வருகை தந்துள்ளனர். இந்த நிலையில், காட்டுத்தீ வேகமாக பரவி வருவதால் பக்தர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு இன்று (ஆகஸ்ட் 11) சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோயிலுக்கு பக்தர்கள் மலையேறி சுவாமி தரிசனம் செய்ய தடை விதித்து, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா மற்றும் விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுகபுத்ரா ஆகியோர் உத்தரவிட்டனர்.

இதனிடையே, இன்று அதிகாலை முதல் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் சுந்தர மகாலிங்கம் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்காக தாணிப்பாறை அடிவாரப் பகுதிக்கு வருகை தந்தனர். இந்நிலையில், மலையேறி தரிசனம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், காவல்துறையினர் பக்தர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி திருப்பி அனுப்பி வைத்தனர்.

சதுரகிரி கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்த பக்தர்கள்
சதுரகிரி கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்த பக்தர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி அமாவாசை திருவிழா வெகுவிமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நாளை (ஆகஸ்ட் 12) இந்த ஆண்டிற்கான ஆடி அமாவாசை கொண்டாடப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

இந்த நிலையில், சதுரகிரி மலைப் பகுதியில் காட்டுத்தீ பரவி வருவதால், நாளை பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்களா என்பது குறித்த சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

SATHURAGIRI HILL
சதுரகிரி மலையில் காட்டுத்தீ
RESTRICTION FOR DEVOTEES
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SATHURAGIRI HILL WILDFIRE

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