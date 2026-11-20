மருதமலை அருகே வனப்பகுதிக்குள் கொட்டப்படும் பிளாஸ்டிக் குப்பைகள்; உணவை தேடி உண்ணும் காட்டு யானை - அதிர்ச்சி வீடியோ
வனப்பகுதிக்குள் குப்பை கொட்டுவது குறித்து கோயில் நிர்வாகத்திற்கு பலமுறை அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக கோவை வனச்சரகர் திருமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 20, 2026 at 3:58 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோவை அருகே வனப்பகுதிக்குள் கொட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் குப்பைகளில் காட்டு யானை ஒன்று உணவு தேடி எடுத்து சாப்பிடும் காணொளி காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை மாவட்டம் ஆனைகட்டி மற்றும் தடாகம் வனப்பகுதி கேரள வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ளது. இதனால் கேரள வனப்பகுதியில் உள்ள யானைகள், தமிழக வனப்பகுதிக்கும், இங்கிருந்து யானைகள் கேரள வனப்பகுதிக்கும் இடம்பெயர்வது வழக்கமான ஒன்றாகும்.
அந்த வகையில், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஆனைகட்டி பகுதி யானைகளின் இடம்பெயர்வுக்கு முக்கிய வழித்தடமாக உள்ளது. இந்த பகுதிகளில் எப்போதும் யானைகள் நடமாட்டம் காணப்படும். அதன்படி, தற்போது மாங்கரை மற்றும் தடாகம் வனப்பகுதியில் 20-க்கும் மேற்பட்ட காட்டு யானைகள் முகாமிட்டுள்ளன.
பகலில் வனப்பகுதியில் சுற்றித்திரியும் இந்த யானைகள், இரவு நேரங்களில் உணவு தேடி அருகில் உள்ள கிராமங்களில் புகுந்து விளை நிலங்களை சேதப்படுத்தும் நிகழ்வுகளும் அரங்கேறுகின்றன.
குறிப்பாக மாங்கரை அருகே பெரிய தடாகம் பகுதியில் மலைக்கு நடுவே அமைந்துள்ள அனுவாவி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் பகுதிகளில் காட்டு யானைகளின் நடமாட்டம் இருந்து வருகிறது. பொதுவாக கோயிலுக்குள் செல்லும்போது யானை நடமாட்டத்தை காண முடியும். காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் யானை நடமாட்டம் இருப்பதால், பாதுகாப்பாக மலைக்கு செல்ல பொதுமக்களுக்கு வனத்துறை சார்பாக அறிவுறுத்தல்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், நேற்று (நவ.19) பிற்பகலில் மலைப்பகுதிக்கு வந்த காட்டு யானை ஒன்று, மலை அடிவாரத்தில் கொட்டப்பட்டிருந்த குப்பைகளில் பிளாஸ்டிக் கவர்களில் இருந்து உணவை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்ததை பக்தர்கள் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இதனை மலை கோயிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் சிலர் தங்களின் செல்ஃபோனில் காணொளியாக பதிவு செய்தனர்.
இதுகுறித்து கோவை வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து, அங்கு வந்த வனத்துறையினர், யானையை அங்கிருந்து விரட்டினர். இந்த காணொளி வெளியாகி தற்போது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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இதுகுறித்து கோவை வனச்சரகர் திருமுருகனிடம் கேட்டபோது, ”கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் பிளாஸ்டிக் கவர்கள் கொண்டு வர தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் ஒரு சிலர் கொண்டு வரும் பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை அங்கேயே வீசுகின்றனர். அங்கு வரும் யானைகள் அதில் உணவை தேடுகின்றன. வனப்பகுதிக்குள் குப்பை கொட்டுவது குறித்து கோயில் நிர்வாகத்திற்கு பலமுறை அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து சூழலியல் ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், ”மருதமலை பகுதியில் குப்பைகளை சாப்பிட்ட கர்ப்பிணி யானை உயிரிழந்த நிலையில், அதன் அருகில் உள்ள அனுவாவி கோயில் பகுதியிலும் கொட்டப்படும் பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை யானை சாப்பிடுவது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இதுதொடர்பாக வனத்துறையினர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார்.