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கரும்பு லாரியை கண்டவுடன் ஓடி வந்த யானை - வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்

கரும்பு பாரம் ஏற்றி வந்த லாரியில் இருந்து கரும்பை எடுத்து யானை தின்றதால், அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

காட்டு யானை - கோப்புப்படம்
காட்டு யானை - கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 11:08 AM IST

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ஈரோடு: தளவாடி அருகே லாரியை கண்டவுடன் குஷியாகி ஓடி வந்து கரும்பை எடுத்து தின்ற காட்டு யானையால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனர்.

சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப் பகுதியில் உள்ள காட்டு யானைகள் வனப்பகுதி வழியாக அமைந்துள்ள சத்தியமங்கலம் - மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் வன கிராமங்களுக்கு செல்லும் சாலைகளில் பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் நடமாடுகின்றன.

இவை வனப்பகுதி வழியாக செல்லும் சரக்கு லாரிகளை வழிமறிப்பது தொடர் கதையாகியுள்ளது. அந்த வகையில், சமீபத்தில் தாளவாடி மலைப் பகுதியில் இருந்து சத்தியமங்கலம் செல்வதற்காக கும்டாபுரம் வனப்பகுதி சாலையில், கரும்பு பாரம் ஏற்றி வந்த சரக்கு லாரியை அப்பகுதியில் நடமாடி கொண்டிருந்த ஒரு காட்டு யானை வழிமறித்தது.

கரும்பு லாரியை கண்டவுடன் குஷியாகி ஓடி வந்த யானையை கண்டு ஓட்டுநர் பதற்றமாகி, உடனே லாரியை நிறுத்தினார். லாரியை வழிமறித்த யானை, அப்படியே பின்னால் சென்று, அதனின் தும்பிக்கையால் கரும்பை பிரித்து எடுத்து தின்றது.

இதனை கண்டு பின்னால் வந்த வாகன ஓட்டிகள் வண்டிகளை ஆங்காங்கே நிறுத்தினர். யானையிடமிருந்து தப்பிக்க லாவகமாக செயல்பட்ட லாரி ஓட்டுநர், வண்டியை மெதுவாக இயக்கி அங்கிருந்து நகர்ந்து சென்றார். 10-க்கும் மேற்பட்ட கரும்புகளை தும்பிக்கையால் வாரிய யானை, அதனை சாலையோரம் போட்டு, சாவகாசமாக தின்றது.

இதனால் சிறிது நேரம் அந்த சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இந்த காட்சிகளை பின்னால் வந்த வாகன ஓட்டி ஒருவர் காணொளியாக பதிவு செய்தார். கரும்பு பாரம் ஏற்றி செல்லும் லாரிகளை காட்டு யானைகள் வழிமறிப்பது தொடர்ச்சியாக நடைபெறுவதால், அவ்வழியாக செல்லும் பயணிகள் அச்சத்தில் பயணிக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.

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சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் 1455 சதுர கிமீ பரப்பளவு கொண்ட வனப்பகுதியாகும். இந்த புலிகள் காப்பகத்தை சத்தியமங்கலம், ஆசனூர் என கோட்டங்களாக பிரித்து சத்தியமங்கலம், பவானி சாகர், விளாமுண்டி, டிஎன்பாளையம், தலமலை, கேர்மாளம், கடம்பூர், தாளவாடி, ஆசனூர் மற்றும் ஜீரஹள்ளி ஆகிய 10 சரகங்களாக அமைக்கப்பட்டன.

மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் யானைகளின் முக்கிய வழித்தடமாக குத்தியாலத்தூர், தலமலை வனப்பகுதி அமைந்துள்ளது. சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தின் மத்தியில் மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை செல்கிறது. தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இரு பறமுகம் அடர்ந்த காடாக இருப்பதால் வனவிலங்குகள் சாலையோரம் உலாவுவதை காண முடியும்

தென்மேற்கு பருவமழை பெய்யாமல் தள்ளிபோவதால் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் பகுதியில் உள்ள வனக்குட்டைகள், ஏரிகள் மற்றும் நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் குறைந்து வருகிறது. மழையின்றி வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் வனவிலங்குகள் தண்ணீர் தேடி அலைகின்றன. இதன் காரணமாக சத்தியமங்கலம் அடுத்த கடம்பூர் மலைப்பகுதியில் யானை நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக வனத்தையொட்டியுள்ள கிராமத்துக்குள் புகுந்து விவசாயப் பயிர்களை யானைகள் சேதப்படுத்துகின்றன.

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ELEPHANT SUGARCANE VIDEO
கரும்பு லாரியை மறைத்த யானை
சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதி
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