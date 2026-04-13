தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உலா வரும் காட்டு யானை - பொதுமக்கள் அச்சம்

தொட்டபெட்டா சிகரத்தில் இருந்து இறங்கிய காட்டு யானை அருவங்காடு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உலா வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 13, 2026 at 1:57 PM IST

நீலகிரி: தொட்டபெட்டா சிகரத்தில் உலா வந்த காட்டு யானை இன்று அருவங்காடு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுற்றித் வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா மாவட்டமான நீலகிரி அறுபது சதவீதத்திற்கு மேல் வனப்பகுதியை கொண்டது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள வனப் பகுதியில் கரடி, புலி, யானை, சிறுத்தை போன்ற விலங்குகள் அதிகளவில் வசித்து வருகின்றன. இவற்றில் கரடி, யானை உள்ளிட்ட விலங்குகள் காட்டுப் பகுதியில் இருந்து வெளியேறுவதால் மனித, மிருக மோதல்கள் அதிகரித்துள்ளன.

இந்நிலையில் நேற்று தொட்டபெட்டா மலைச் சிகரம் பகுதியில் ஒற்றை காட்டு யானை உலா வந்தது. இதனால் நேற்று தொட்டபெட்டா காட்சி முனையம் மூடப்பட்டது.

தொடர்ந்து தொட்டபெட்டா சிகரத்தில் இருந்து உணவு தேடி இறங்கியதாக கருதப்படும் இந்த யானை, அருவங்காடு தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு வந்து வாகனங்களை மறித்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பயணம் மேற்கொண்டன. இது குறித்து தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த குன்னூர் வனத் துறையினர், யானையின் நகர்வை கண்காணிக்க குழு அமைத்து, பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். யானையின் நடமாட்டத்தை டிரோன் வழியாகவும், தரை வழியாகவும் குன்னூர் வனத்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர்.

வனப்பகுதிகள் அழிக்கப்படுவதாலும், உணவுத் தட்டுப்பாடு காரணமாகவும் யானைகள் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் வருவது அதிகரித்து வருவதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் பொதுமக்கள் தேவையற்ற அணுகுமுறை தவிர்த்து, பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் குன்னூர், ஊட்டி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் செல்லும் வாகனங்கள் மிகுந்த கவனமுடன் செல்ல வேண்டும் என்றும், ஒற்றை யானையை கண்டால் உடனடியாக வனத் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்களை வனத்துறை அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

மேலும் யானை அருகே சென்று செல்ஃபி எடுப்பது மற்றும் வீடியோ பதிவுகள் செய்வதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என வனத்துறையினர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்த பகுதியில் சுற்றித் திரியும் ஒற்றை யானையை விரைவில் அடர் வனப்பகுதிக்குள் விரட்டுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என குன்னூர் வனச்சரகர் ரவீந்திரநாத் உறுதியளித்து உள்ளார்.

