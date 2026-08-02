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லாரியை வழிமறித்து கரும்பு கட்டை அலேக்காக தூக்கிய காட்டு யானை

கீழே இழுத்து போட்ட கரும்பு கட்டுகளை சாலையோரம் நின்றவாறே காட்டு யானை ருசித்து சாப்பிட்டது பார்ப்போரை கவரும் வகையில் அமைந்திருந்தது.

கரும்பு கட்டை லாரியில் இருந்து உருவும் காட்டு யானை
கரும்பு கட்டை லாரியில் இருந்து உருவும் காட்டு யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 10:37 AM IST

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ஈரோடு: கரும்பு லோடு ஏற்றி வந்த லாரியை வழிமறித்து காட்டு யானை ஒன்று கரும்புகளை அள்ளிச் செல்லும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

சத்தியமங்கலம் - மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆசனூர் அருகே தமிழ்நாடு-கர்நாடகா மாநில எல்லையில் காரப்பள்ளம் வன சோதனை சாவடி அமைந்துள்ளது.

இந்த சோதனை சாவடி வழியாக தாளவாடி மலைப்பகுதியில் இருந்து கரும்பு பாரம் ஏற்றிய லாரிகள் சத்தியமங்கலத்தில் உள்ள தனியார் சர்க்கரை ஆலைக்கு செல்வது வழக்கம். அந்தவகையில், இன்று (ஆகஸ்டு 2) காலை கரும்பு லோடு ஏற்றிய லாரிகள் சோதனைச் சாவடி வழியாக சத்தியமங்கலம் நோக்கி சென்றன.

அப்போது, சோதனை சாவடி அருகே வலம் வந்துக் கொண்டிருந்த காட்டு யானை ஒன்று, கரும்பு ஏற்றி வந்த லாரியை இடைமறைத்து நின்று, லாரியில் இருந்த சில கரும்பு கட்டுகளை தனது தும்பிக்கையால் லாவகமாக கீழே இழுத்துப் போட்டது.

பின்னர் கீழே இழுத்துப் போட்ட அந்த கரும்புகளை சாலையோரமாகவே நின்றவாறு அந்த காட்டு யானை ருசித்து சாப்பிட்டது. காட்டு யானையின் இந்த செயல் அவ்வழியாக சென்றவர்களின் கவனத்தைப் பெருமளவில் கவர்ந்தது. இருப்பினும், சாலையின் ஓரத்திலேயே காட்டு யானை நின்றிருந்தால் வாகனங்கள் சில அவ்வழியாக செல்ல அச்சப்பட்டு திரும்பி சென்றன.

லாரியை தடுத்து நிறுத்து கரும்பை எடுத்த ஒற்றை காட்டு யானை
லாரியை தடுத்து நிறுத்து கரும்பை எடுத்த ஒற்றை காட்டு யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேசமயம், லாரி ஓட்டுநர்கள் சிலர் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக லாரியை பொறுமையாக இயக்கி வண்ணம், சில கருப்புத் துண்டுகளை எடுத்து செல்ல அனுமதித்தனர். இதேபோல், தாளவாடி அருகேயும் கரும்பு லோடு ஏற்றி வந்த லாரியை ஒற்றை காட்டு யானை இடைமறைத்து கரும்பு கட்டை தூக்கிச் சென்ற சம்பவம் அரங்கேறி உள்ளது.

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சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் உள்ள காட்டு யானைகள் வனப்பகுதி வழியாக அமைந்துள்ள சத்தியமங்கலம் - மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களுக்கு உணவை தேடி செல்வது வாடிக்கையான ஒன்றாக மாறியுள்ளது. அவ்வாறு செல்லும்போது சில நேரங்களில் விலங்கு-மனித மோதல் அரங்கேற நேரிடுகிறது.

சில நேரங்களில் சட்டவிரோத மின்வேலிகளில் சிக்கி காட்டு யானைகள் உயிரிழக்கவும் நேரிடுகின்றன. சமீபத்தில் மேட்டுப்பாளையம் அடுத்த சிறுமுகை பகுதியில் உள்ள வாழை தோட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்ட மின்சார வேலியில் சிக்கி ஆண் யானை ஒன்று பரிதாபமாக உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தகுந்தது.

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கரும்புகளை தூக்கி சென்ற யானை
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