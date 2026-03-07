சத்தியமங்கலம் அருகே மின்வேலியில் சிக்கி காட்டு யானை உயிரிழப்பு - விவசாயி கைது
உடற்கூறாய்வு முடிந்து யானையின் உடல் அருகில் உள்ள காட்டில் பிற விலங்குகளுக்கு உணவாக போடப்பட்டது.
ஈரோடு: பயிரை பாதுகாப்பதற்கு சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த மின்வேலியில் சிக்கிய 30 வயதான காட்டு யானை உயிரிழந்தது.
ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தை ஒட்டியுள்ள கடம்பூர் மலைப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர் புட்டப்பன். இவர் தனது நிலத்தில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்துள்ளார். இந்த நிலையில், காட்டுபன்றிகள், யானைகள் உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் தோட்டத்திற்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வந்ததால் தோட்டத்தை சுற்றி சட்டவிரோதமாக மின்வேலி அமைத்து பாதுகாத்து வந்தார்.
இந்த நிலையில், இன்று அதிகாலை வனப்பகுதியில் இருந்து வந்த 30 வயதான ஆண் யானை, புட்டப்பன் நிலத்திற்குள் செல்ல முயன்றுள்ளது. அப்போது, அங்கு பாதுகாப்புக்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த மின்வேலியில் சிக்கி அந்த யானை உயிரிழந்தது.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த கடம்பூர் வனத்து றையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்தனர். அப்போது புட்டப்பன் மின்கம்பத்தில் இருந்து சட்டவிரோதமாக மின்சாரம் எடுத்து மின்வேலியில் இணைத்து இருந்தது தெரிய வந்தது.
இந்நிலையில், அது குறித்து புட்டப்பனிடம் வனத்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது புட்டப்பன், '' மக்காச்சோளப் பயிர்களை யானைகள் கூட்டம் தினமும் வந்து சேதப்படுத்தி வந்தன. எனவே, அவைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக முன்னதாக காட்டை சுற்றிலும் கம்பி வேலி அமைத்து இருந்தேன். இருப்பினும், யானைகள் வருகை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்ததோடு, பயிர்களையும் சேதப்படுத்தின. இதனால், மின் கம்பத்தில் இருந்து மின்சாரம் திருடி வேலி கம்பியில் பாய்ச்சி இருந்தேன். இந்த சூழலில், இன்று தோட்டத்திற்குள் புகுந்து மக்காச்சோளப் பயிர்களை சேதப்படுத்த முயன்ற அந்த யானை மின்சாரம் பாய்ந்து இறந்து போனது'' என வாக்குமூலம் அளித்தார்.
இதையடுத்து வனத்துறையினர் முன்னிலையில் கால்நடை மருத்துவர்கள் யானையின் உடலை அதே இடத்தில் உடற்கூராய்வு செய்தனர். அதன் பின்னர் அதன் உடல் அருகில் உள்ள காட்டில் பிற விலங்குகளுக்கு உணவாக போடப்பட்டது. மேலும், புட்டப்பனை கைது செய்த வனத்துறையினர் அவரிடம் இருந்து கம்பிவேலி, மின் வயர்கள் மற்றும் தடுப்பு மரத்துண்டுகள் உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.
வன விலங்குகள் அதிகம் நடமாடும் சத்தியமங்கலத்தில், விவசாயி ஒருவர் தனது தோட்டத்தை சுற்றி சட்டவிரோதமாக மின்வேலி அமைத்து இருந்த நிலையில், பயிரை சாப்பிட வந்த யானை மின்சாரம் பாய்ந்து இறந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.