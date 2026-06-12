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தாளவாடி அருகே சுற்றி திரிந்த ஒற்றை யானை - வெப்பம் தாங்காமல் சுருண்டு விழுந்து உயிரிழப்பு

வெப்பத்தை தாக்குப் பிடிக்க முடியாததாலும், சுகாதாரமற்ற நீரை குடித்ததாலும், யானைக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக வனத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

வெப்பம் தாங்காமல் உயிரிழந்த காட்டு யானை
வெப்பம் தாங்காமல் உயிரிழந்த காட்டு யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 2:41 PM IST

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ஈரோடு: தாளவாடி அடுத்த மலைக் கிராமங்களில் 4 நாட்களாக சுற்றித் திரிந்த ஒற்றை யானை வெப்பம் தாங்காமல் சுருண்டு விழுந்து இன்று அதிகாலை உயிரிழந்தது.

தமிழகம் - கர்நாடக எல்லையான தாளவாடி வனப் பகுதியில் யானைகள் ஊருக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்துவது வாடிக்கையாக நடந்து வருகிறது. கிராம மக்களுடன் வனத் துறையினரும் இணைந்து யானைகளை விரட்டி வருகின்றனர்.

இந்தநிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஜீரஹள்ளி வனப் பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய 10 வயதுள்ள பெண் ஒற்றை யானை கரளவாடி, தமிழ்ப்புரம், ஒங்கன்புரம், மல்லன்குழி ஆகிய கிராமங்களுக்குள் நடமாடி வந்தது.

மானாவாரி நிலத்தில் புகுந்த யானை தீவனம் சாப்பிட்டு அதே பகுதியில் முகாமிட்டது. இந்த யானையை வனத்துறையினர் விரட்டும்போதெல்லாம் பிற நிலங்களுக்குள் புகுந்து மறைந்து போக்கு காட்டி வந்தது. பகல் நேரத்தில் சுற்றி திரியும் யானையால் விவசாய பணிகள் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டதால் கிராம மக்கள் மற்றும் வனத் துறையினர் இணைந்து யானை ஊருக்குள் புகாதபடி வனத்துக்குள் விரட்டினர்.

ஆனால், இன்று அதிகாலை மீண்டும் கரளவாடி கிராமத்திற்குள் புகுந்த அந்த யானை திடீரென மானாவாரி நிலத்தில் சுருண்டு விழுந்தது. அங்கு வந்த வனத் துறையினர் யானையின் உடலில் தண்ணீர் ஊற்றினர். இருப்பினும் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அந்த யானை உயிரிழந்தது.

இந்த ஆண்டு தாளவாடி வனப் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவி வருகிறது. இதனால் யானைகள் உணவு, தண்ணீர் தேடி கிராமத்துக்குள் நுழைந்து வருகின்றன. வனத்திலுள்ள நீர்க்குட்டைகள் வறண்டு போனதால் யானைகள் சேறும் சகதியுமாக உள்ள நீரை குடிக்க நேரிட்டது. காடுகளுக்குள் கடும் வெப்பம் நிலவும் காரணத்தாலும் யானைகள் காட்டிலிருந்து வெளியேறி குளிர்ச்சியான கிராமங்களுக்குள் புகுந்து விடுகின்றன.

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அது போன்று கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அந்த ஒற்றை யானை மல்லன்குழி கிராமத்துக்குள் புகுந்தது. அதீத வெப்பத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் மர நிழல்களிலும், குளிர்ச்சியான இடங்களிலும் தஞ்சம் புக முயற்சித்தது. ஆனால் உடல்நலம் குன்றிய நிலையில் இருந்த யானைக்கு வனத் துறையினர் சிகிச்சை அளிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். இருப்பினும், இன்று மல்லன்குழி பகுதியில் யானை உயிரிழந்தது.

வெப்பத்தை தாக்குப் பிடிக்க முடியாததாலும், சுகாதாரமற்ற நீரை குடித்ததாலும், யானைக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக வனத் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

TAGGED:

ELEPHANT DIED BY HEATWAVE
THALAVADI FOREST AREA
காட்டு யானை உயிரிழப்பு
தாளவாடி வனப்பகுதி
WILD ELEPHANT DEATH

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