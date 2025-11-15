Bihar Election Results 2025

சுற்றுலா வாகனத்தை துரத்திய காட்டு யானை! பழனி - கொடைக்கானல் சாலையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

வனப் பகுதிகளில் பயணிக்கும் போது வாகன ஓட்டிகள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

பழனி - கொடைக்கானல் சாலையில் சுற்றுலா வாகனத்தை துரத்திய காட்டு யானை
பழனி - கொடைக்கானல் சாலையில் சுற்றுலா வாகனத்தை துரத்திய காட்டு யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 2:56 PM IST

திண்டுக்கல்: பழனியில் இருந்து கொடைக்கானலுக்கு செல்லும் சுற்றுலா வாகனத்தை காட்டு யானை ஒன்று சாலையில் துரத்திய அதிர்ச்சி சம்பவத்தின் வீடியோ காட்சி இணையத்தில் வைரலாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி - கொடைக்கானல் சாலையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. இப்பகுதியில் யானை, மான், சிறுத்தை, காட்டுப்பன்றி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அதிக அளவில் வசிக்கின்றன. வனவிலங்குகள் இந்த சாலைகளில் உலாவருவது வழக்கமான ஒன்று. மேலும், வன விலங்குகள் அடிக்கடி வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள விவசாய நிலங்களுக்குள் வருவதும், பொதுமக்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு வந்து சேதப்படுத்துவதுமாக இருந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் நேற்று கேரளாவைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் டெம்போ டிராவலர் வேனில் பழனி வழியாக கொடைக்கானலுக்கு சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது சில நாட்களாக அப்பகுதியில் நடமாடி வரும் ஒற்றைக் காட்டு யானை திடீரென சாலையில் எதிரே தோன்றியது.

பழனி - கொடைக்கானல் சாலையில் சுற்றுலா வாகனத்தை துரத்திய காட்டு யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதைக் கண்டு சுதாதித்துக் கொண்ட ஓட்டுநர் வாகனத்தை பின்னோக்கி செலுத்தத் தொடங்கினார்.யானை சாலையோர வேலியை உடைத்துக் கொண்டு வாகனத்தை நோக்கி துரத்தியது. ஓட்டுநர் தொடர்ந்து பின்னோக்கி வாகனத்தை ஓட்டி தப்ப முயன்றார். இதைப் பார்த்த வேன் உள்ளே இருந்த சுற்றுலா பயணிகள் பயந்து கூச்சலிட்டனர். இந்த சம்பவம் சுற்றுலா பயணிகளை பீதியடையச் செய்தது.

சிறிது நேரத்தில் அந்த யானை நின்று விட்டு சென்றது. இதனால் அந்த வாகனத்தில் இருந்த சுற்றுலா பயனிகள் நிம்மதி பெருமூச்சுவிட்டனர். இந்த காட்சிகள் வீடியோவாக பதிவாகி சமூக வலைதளங்களில் தற்போது பரவி பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், ஒற்றைக் காட்டு யானையின் தொடர் நடமாட்டம் சாலையோரங்களில் அதிகரித்துள்ளதால் வனத்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ள வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மேலும், வாகன ஓட்டிகள் இரவு நேரங்களில் பாதுகாப்புடன் பயணிக்குமாறு வனத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதுபோன்ற சம்பவங்கள் வன விலங்குகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையிலான மோதலை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது. வனப்பகுதிகளில் பயணிக்கும் போது வாகன ஓட்டிகள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என வனத் துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். கடந்த சில மாதங்களாக இதேபோல் சம்பவங்கள் பல்வேறு இடங்களில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என்பது குறிப்பிடதக்கது.

