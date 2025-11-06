ETV Bharat / state

"நாங்களும் ஷாப்பிங் போவோமில்ல" கொடைக்கானல் கடைவீதியில் உலா வந்த காட்டெருமை!

காட்டெருமை கடைவீதிக்குள் உலா வருவதால் சுற்றுலா பயணிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர். இதனால் வியாபாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது எனவும் உள்ளூர் வியாபாரிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

கடைவீதியில் உலா வந்த காட்டெருமை
கடைவீதியில் உலா வந்த காட்டெருமை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 12:37 PM IST

1 Min Read
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் உள்ள முக்கிய கடைவீதியில் காட்டெருமை ஒன்று அதன் கன்றுடன் வலம் வந்ததால் பொதுமக்கள் பீதியடைந்தனர்.

தமிழ்நாட்டின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்றாக கொடைக்கானல் இருந்து வருகிறது. 'மலைகளின் இளவரசி' என அழைக்கப்படும் கொடைக்கானல் குளிர்ந்த, பனிமூட்டத்துடன்கூடிய பசுமையான காடுகள் நிறைந்த பகுதியாகும். இந்த காட்டு பகுதிகளில் மான், யானை, காட்டெருமை என பல்வேறு வனவிலங்குகள் உள்ளன. அந்த விலங்குகள் மழைக்காலம் என்பதால் உணவு தேடி அவ்வப்போது ஊருக்குள் வலம் வருகின்றன.

அப்படியொரு அதிர்ச்சி சம்பவம்தான் தற்போது நிகழ்ந்துள்ளது.கொடைக்கானலில் உள்ள ஏரி சாலை அருகேயுள்ள புரூடன் என்ற இடம் வணிக வளாகங்கள், உணவகங்கள், தேநீர் கடைகள் என முக்கிய வர்த்தக பகுதியாக திகழ்கிறது. கொடைக்கானலில் பிரத்யேகமாக கிடைக்கும் மலைப் பூண்டு, கைவினைப் பொருட்கள், தேன் போன்ற பல்வேறு பொருட்களும் இங்கு கிடைக்கின்றன. இதன் காரணமாக சுற்றுலா பயணிகள் அதிகளவில் இங்கு வந்து ஷாப்பிங் செய்வது வழக்கம்.

அந்த வகையில், நேற்று மாலை எப்போதும்போல் அப்பகுதி பரபரப்புடன் காணப்பட்டது. அப்போது அந்த சாலை வழியாக ஒற்றைக் காட்டெருமை அதன் கன்றுடன் உலா வந்தது. இதைப் பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் அச்சமடைந்தனர். இதுகுறித்து உடனடியாக வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து, காட்டெருமை மற்றும் அதன் கன்றை காட்டுப்பகுதிக்குள் விரட்டினர். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

கடைவீதியில் உலா வந்த காட்டெருமை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து பேசிய சுற்றுலா பயணிகள் சிலர், "நல்வாய்ப்பாக காட்டெருமை யாரையும் தாக்கவில்லை. அது போன்ற அசம்பாவிதம் நடப்பதற்கு முன் வனத்துறையினர் வந்துவிட்டனர். இப்போது தான் காட்டெருமையை அருகில் பார்க்கிறேன். மிகவும் பயமாக இருந்தது” என்றார்.

தொடர்ந்து இதுகுறித்து பேசிய உள்ளூர் வியாபாரி ஒருவர், "இதுபோன்ற சம்பவங்கள் சுற்றுலாவைப் பாதிக்கும். காட்டெருமை கடைவீதி பகுதிக்குள் வராத வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: திடீரென பற்றியெரிந்த மருத்துவமனை பெயர்ப்பலகை: சாதுர்யமாக செயல்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்களால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு!

தொடர்ந்து, இதுகுறித்து பேசிய வனத்துறை அதிகாரிகள், "வனவிலங்குகள் குடியிருப்பு மற்றும் சுற்றுலா தலங்களுக்குள் வருவதை தவிர்க்க 24 நேரமும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். பொதுமக்கள் வன விலங்குகளை பார்த்தால் அச்சப்பட வேண்டாம். உடனடியாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கொடுங்கள்" என்று கூறினர்.

