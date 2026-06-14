எனக்கு வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தாருங்கள் - ஓமனில் உயிரிழந்த தூத்துக்குடி மாலுமியின் மனைவி அரசுக்கு கண்ணீர் கோரிக்கை
தனது மகன் கடந்த 10 மாதங்களாகக் கப்பலில் பணியாற்றி வந்தார் என்று நிஷாந்தின் தந்தை கூறினார்.
Published : June 14, 2026 at 11:09 PM IST
தூத்துக்குடி: ஓமனில் பணிபுரிந்து வந்த தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த கப்பல் மாலுமி நிஷாந்த் உயிர்த்தநாதன் உயிரிழந்ததது குறித்து அவர் பணிபுரிந்து வந்த கப்பல் நிறுவனம் தங்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கவில்லை என்று நிஷாந்தின் தந்தை பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த கப்பல் மாலுமி நிஷாந்த், ஓமன் நாட்டுக்கு சொந்தமான எண்ணெய் கப்பலில் பணியாற்றி வந்த நிலையில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில் ஓமனில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், 'மருத்துவக் காரணங்களால் துரதிர்ஷ்டவசமாக உயிரிழந்த இந்திய குடிமகன் நிஷாந்த்தின் குடும்பத்தினர் மற்றும் ஊழியர்கள் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுடன் தூதரகம் தொடர்ந்து தொடர்பில் உள்ளது. அவரது உடலை கப்பலில் இருந்து மீட்டு தாயகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன' என்று இன்று தெரிவித்திருந்தது.
Thoothukudi, Tamil Nadu | Indian seafarer Nishanth Uirthanathan's father says, " my son has been working on the ship for the past 10 months. the shipping company did not inform us about his death. instead, they told us that my son was suffering from a health issue and then… https://t.co/BiBsuoey27 pic.twitter.com/1P9nrL9W7X— ANI (@ANI) June 14, 2026
இந்த நிலையில், தமது மகனை பறிகொடுத்த நிஷாந்தின் தந்தை ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்துக்கு பேட்டி அளித்துள்ளார். அதில், "எனது மகன் கடந்த 10 மாதங்களாகக் கப்பலில் பணியாற்றி வந்தார் எனது மகனின் இறப்பு குறித்து அவர் பணிபுரிந்துவந்த கப்பல் நிறுவனம் எங்களுக்குத் தெரிவிக்கவில்லை. மாறாக, அவருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டிருப்பதாகக் கூறிவிட்டு, அவரது அலைபேசி இணைப்பைத் துண்டித்துவிட்டனர். அதன்பிறகு நிறுவனத்திடமிருந்தோ அல்லது கப்பலில் இருந்தவர்களிடமிருந்தோ எங்களுக்கு எந்தத் தகவலும் கிடைக்கவில்லை. என் மகன் இறந்து 3 நாட்களுக்கு மேல் ஆகியும், அவரது மரணம் குறித்து இதுவரை முறையான நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை.
என் மகனின் உடல்நிலை மோசமடைந்தபோது, மருத்துவக் காரணங்களுக்காக அவரை அங்கிருந்து வெளியேற்ற ஹெலிகாப்டர் உதவியை கப்பலில் இருந்தவர்கள் கோரியதாகவும், ஆனால், நிறுவனத்தினரிடம் இருந்து எந்தப் பதிலும் வரவில்லை என்றும் தெரிகிறது. என் மகன் பணியாற்றிய கப்பல் பயன்பாட்டில் இல்லாமல் நிறுத்தப்பட்டிருந்ததால் (laid up), அவருக்குப் போதுமான மருத்துவ உதவிகள் வழங்கப்படவில்லை எனவும் தெரிகிறது. அவரது இறப்பு குறித்துத் தெரிவித்த பிறகும் கூட, அவரது உடலைப் பாதுகாப்பான குளிரூட்டப்பட்ட வசதியில் முறையாகப் பராமரிக்க நிறுவனம் தவறிவிட்டதாகவும் தெரிகிறது.
எனவே நமது தூதரக அதிகாரிகள் உடனடியாக அவரது உடலைத் தாயகம் கொண்டு வரவும், அவரது இறப்புக்கான காரணங்கள் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தவும் வேண்டும் என நாங்கள் அரசிடம் கோருகிறோம். என் மகனுக்கு இரண்டு சிறு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். இனி அவர்களின் எதிர்காலம் எப்படி அமையப்போகிறது என்று எங்களுக்குத் தெரியவில்லை; எங்கள் குடும்பமே மிகுந்த துயரத்தில் உள்ளது," என்று கண்ணீருடன் கூறினார்.
நிஷாந்தின் மனைவி சரபின் கூறும்போது, "என் கணவரின் இறப்பு விவகாரத்தைக் கருத்தில் கொள்ளுமாறு இந்திய அரசை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். என் கணவரின் உடலைப் பார்க்க விரும்புகிறேன். என் கணவரின் இறப்புக்கு நீதி வேண்டும். எனக்கு 8 மாதக் குழந்தையும் 3 வயதுப் பெண் குழந்தையும் உள்ளனர். என் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்காக அடுத்து என்ன செய்வது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. என் குடும்பத்தின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, எனக்கு நிரந்தர வேலைவாய்ப்பை வழங்குமாறு அரசைத் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்றார்