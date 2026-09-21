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வீட்டில் உடல் எரிந்த நிலையில் உயிரிழந்த எஸ்.ஐ - மனைவியே பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்தது விசாரணையில் அம்பலம்

இக்கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய தேவா தலைமறைவாக உள்ள நிலையில், அவரை நுங்கம்பாக்கம் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தேடி வருகின்றனர்.

நுங்கம்பாக்கம் காவல்நிலையம்
நுங்கம்பாக்கம் காவல்நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 7:48 AM IST

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சென்னை: நுங்கம்பாக்கம் பகுதியில் வீட்டில் உடல் எரிந்த நிலையில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த ஆயுதப்படை காவல் உதவி ஆய்வாளரை அவரது மனைவியே கொலை செய்தது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

சென்னை நுங்கம்பாக்கம் லேக் ஏரியா பகுதியில் வசித்து வந்தவர் ராஜி (வயது 58). இவர் ஆயுதப்படையில் காவல் உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்தார். இந்நிலையில் நேற்று (செப்.20) அவரது வீட்டில் ராஜி உடல் எரிந்த நிலையில் உயிரிழந்து கிடந்தார்.

இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்ததும் நுங்கம்பாக்கம் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று விசாரணை நடத்தி, ராஜியின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, சந்தேக மரணம் என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.

ராஜியின் குடும்பத்தினர் மற்றும் அருகே வசித்து வந்தவர்களிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது ராஜியின் மனைவி செல்வராணி அளித்த பதில்களில் பல்வேறு முரண்பாடுகள் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து போலீசாரின் சந்தேகம் செல்வராணி மீது திரும்பியது. இதனைத் தொடர்ந்து செல்வராணியிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

அதில், செல்வராணி தனது ஆண் நண்பரான தேவா என்பவரின் உதவியுடன் ராஜியை பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து கொலை செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து செல்வராணியை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், இக்கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய தேவா தலைமறைவாக உள்ள நிலையில், அவரை நுங்கம்பாக்கம் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தேடி வருகின்றனர்.

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உயிரிழந்த காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜி மீது ஏற்கனவே போக்சோ வழக்கு ஒன்று நிலுவையில் இருப்பதும் போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. ராஜி கொலை செய்யப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன? கொலைக்கு முன்பு அவருக்கும் செல்வராணிக்கும் இடையே ஏதேனும் பிரச்சினை ஏற்பட்டதா? தேவாவுக்கும் இந்த சம்பவத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? என்பது குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

வீட்டில் காவல் உதவி ஆய்வாளரை அவரது மனைவியே பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து கொலை செய்த சம்பவம் நுங்கம்பாக்கம் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

MURDER CASE
SI MURDERED BY WIFE
கொலை வழக்கு
கணவனை கொன்ற மனைவி
WIFE SET FIRE ON HUSBAND

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