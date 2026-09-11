தனிக்குடித்தனம் வருமாறு கணவனை வற்புறுத்துவது துன்புறுத்தலுக்கு சமமானது: உயர் நீதிமன்றம் கருத்து
"தாம்பத்ய உறவு என்பது பரஸ்பர புரிதல், விட்டுக்கொடுத்தல், காதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தான் உருவாகிறது" என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : September 11, 2026 at 8:10 PM IST
சென்னை: தனிக்குடித்தனம் வருமாறு கணவனை மனைவி வற்புறுத்துவது, அவரை துன்புறுத்துவதற்கு சமமானது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்திருப்பது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
கணவர் ஒருவர் தொடர்ந்த வழக்கை ஏற்று, விவாகரத்து வழங்கி குடும்ப நல நீதிமன்றம் வழங்கிய உத்தரவை எதிர்த்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனைவி சார்பில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கானது, நீதிபதிகள் பி.டி. ஆஷா, என்.மாலா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனைவி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், மனுதாரருக்கு கூடுதல் ஜீவனாம்சம் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் வாதிட்டார். அப்போது நீதிபதிகள், "கணவன் - மனைவி என்பவர்கள் பரஸ்பர உறவுடன் இருக்க வேண்டும்; கணவனோ, மனைவியோ யாராக இருந்தாலும் ஒருவர் மற்றொருவரின் கட்டளைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்க முடியாது.
மேலும் இந்த வழக்கில் கணவர், தன்னுடைய பெற்றோருக்கு ஒரே மகனாக இருப்பதால் சொந்த வீட்டில் வாழ்ந்து வருகிறார். அப்படியிருக்கையில், பெற்றோரை விட்டுவிட்டு, தனிக்குடித்தனம் வர வேண்டும் என்று மனைவி வற்புறுத்துகிறார். அதே சமயத்தில், எந்தக் காரணமும் இன்றி, அந்த மனைவி தன்னுடைய பெற்றோர் வீட்டில் தான் வாழ்கிறார்.
தாம்பத்ய உறவு என்பது பரஸ்பர புரிதல், விட்டுக்கொடுத்தல், காதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தான் உருவாகிறது. மனைவி அடிக்கடி தனது பெற்றோர் வீட்டுக்கு சென்றுவிடுவது, அவரது கணவரின் மனதில் ஒரு பாதுகாப்பற்ற மனநிலையை உருவாக்குகிறது.
பெற்றோரின் வீட்டுக்கு செல்வது தற்காலிகமாக இருந்தாலும் கூட, எந்தக் காரணமும் இன்றி தேவையே இல்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதால், எந்த நேரத்திலும் தன்னை விட்டுவிட்டு மனைவி பிரிந்து செல்லக் கூடும் என்ற அச்ச உணர்வு கணவனுக்கு ஏற்படும். திருமணத்துக்கு முன்பே தன்னுடைய கணவர், பெற்றோருக்கு ஒரே மகன் என்பதையும், அவர்களை இவர்தான் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் மனைவி அறிந்தே இருக்கிறார்.
அப்படி இருக்கும்போது, திருமணமானதும் பெற்றோரை பிரிந்து தனிக்குடித்தனம் வருமாறு கணவனை வற்புறுத்துவது அவரை துன்புறுத்துவதற்கு சமமானது" என கருத்து தெரிவித்த நீதிபதிகள், மனைவியின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.