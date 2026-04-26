ஏசி வாங்கி தராததால் மனைவி விபரீத முடிவு; கணவரிடம் போலீசார் விசாரணை
திருமணம் நடந்து 7 ஆண்டுகள் ஆகாத காரணத்தால், ஆர்.டி.ஓ விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : April 26, 2026 at 10:56 AM IST
திருவள்ளூர்: கணவர் ஏசி வாங்கி தராததால், விரக்தியில் மனைவி விபரீத முடிவெடுத்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் அடுத்த பூண்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆகாஷ் (26), புல்லரம்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர் மோனிகா (23). இவர்கள் இருவரும் ஒரே பள்ளியில் படிக்கும் ஏற்பட்ட பழக்கம் நாளடைவில் காதலாக மாறியுள்ளது. தொடர்ந்து, இருவரும் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர்.
தற்போது வரை தம்பதிக்கு குழந்தை இல்லாத சூழலில், இருவரும் திருவள்ளூர் பகுதியில் உள்ள பிரபல துணிக்கடையில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளனர். கோடைக்காலம் என்பதால், மோனிகா கடந்த சில நாட்களாகவே, ஏசி வாங்கி தரக்கோரி கணவரிடம் கேட்டு வந்துள்ளார். இதனால் கணவன் மனைவிக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது.
அந்த வகையில், நேற்று (ஏப்.24) முன்தினமும் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் கோபமடைந்த ஆகாஷ், இரவு அவருடைய சகோதரர் அவினாஷ், தந்தை மற்றும் தாய் ஆகியோருடன் மொட்டை மாடியில் உறங்கச் சென்றுள்ளார். நேற்று காலையில் ஆகாஷ் கீழே வீட்டில் வந்து பார்த்தபோது, கதவு உள்பக்கமாக தாழிடப்பட்டு இருந்துள்ளது.
நீண்ட நேரமாக கதவைத் தட்டியும் மோனிகா திறக்காததால் சந்தேகமடைந்த அவர், கதவை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே சென்று பார்த்துள்ளார். அப்போது, அவரது மனைவி மோனிகா விபரீத முடிவெடுத்து, உயிரை மாய்த்துக் கொண்டது தெரியவந்தது. அதனைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த ஆகாஷ், கதறி அழுதுள்ளார்.
அந்த சத்தம் கேட்டு வந்த அக்கம்பக்கத்தினர், உடனடியாக புல்லரம்பாக்கம் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அதனடிப்படையில் விரைந்து வந்த போலீசார், மோனிகாவின் உடலை மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், மோனிகா எப்படி இறந்தார்? என விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், திருமணம் நடந்து 7 ஆண்டுகள் ஆகாத காரணத்தால், ஆர்.டி.ஓ விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, திருவள்ளூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் ரவிச்சந்திரனும் விசாரணை தொடங்கியுள்ளார்.
இதற்கிடையே, மோனிகாவின் பெற்றோர்கள் தனது மகள் வரதட்சணை கொடுமையால் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாகவும், மகள் மரணத்தில் சந்தேகம் உள்ளதாகவும் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். அப்போது, பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை மற்றும் ஆர்.டி.ஓ விசாரணை அறிக்கை வந்த பிறகே, அவரது இறப்புக்குக் காரணம் என்னவென்று தெரியவரும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், பெண்ணின் கணவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.