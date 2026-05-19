சவுதியில் உயிரிழந்த கணவர் - உடலை தாயகத்திற்கு கொண்டு வர மனைவி கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை

உயிரிழந்த நபரின் மரணத்திற்கான காரணம் குறித்து தெரியவில்லை என சவுதியில் உள்ள நண்பர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சவுதி அரேபியாவில் உயிரிழந்த நபரின் மனைவி செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
கன்னியாகுமரி: சவுதி அரேபியாவில் உயிரிழந்த கணவரின் உடலை மீட்டு தாயகம் கொண்டு வர உதவுமாறு அவரது மனைவி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே தர்மபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் அழகிய நாயகம் (45). கட்டுமான தொழிலாளியான இவர், மனைவி சைலஜா மற்றும் மகளுடன் வசித்து வருகிறார். இந்நிலையில், வறுமையில் தவித்த அழகிய நாயகம் கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு சவுதி அரேபியா நாட்டிற்கு கட்டுமான வேலை செய்ய சென்றுள்ளார்.

அதைத் தொடர்ந்து, மனைவி மகளை பார்ப்பதற்காக கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு இந்தியா வந்த அவர், மீண்டும் சவுதி அரேபியாவிக்கு சென்றுள்ளார். குடும்ப வறுமை காரணமாக, அவர் மீண்டும் இந்தியா வரவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. அதன்படி, கடந்த 10 ஆண்டுகளாக கட்டுமான வேலை செய்து, வீட்டிற்கு பணம் அனுப்பி வைத்துள்ளார்.

தினசரி வேலை முடிந்த பிறகு குடும்பத்துடன் செல்போன் மூலம் பேசிக் கொண்டிருந்த அழகிய நாயகம், திடீரென மே 15 ஆம் தேதியில் இருந்து மனைவி மகளை தொடர்பு கொள்ளவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. அவரது மனைவியும் பல முறை கணவர் அழகிய நாயகத்தை தொடர்பு கொள்ள முயன்றும், தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.

சவுதியில் உயிரிழந்த நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனால் அச்சமடைந்த அவரது மனைவி சைலஜா, கணவர் வேலை செய்யும் இடம் மற்றும் கணவர் தங்கியிருக்கும் இடத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள நண்பர்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு கேட்டுள்ளார்.

அப்போது, ‘அழகிய நாயகம் வசிக்கும் அறைக்கு சென்று அழைத்த போது கதவை திறக்காததால் அக்கம்பக்கத்தினர் உதவியுடன் கதவு உடைக்கப்பட்டதாகவும், உள்ளே சென்று பார்த்த போது அழகிய நாயகம் உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்ததாகவும், அவர் எப்படி இறந்தார் என்பது குறித்து தங்களுக்கு தெரியவில்லை’ என்றும் நண்பர் ஒருவர் கூறியுள்ளார்.

அதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த சைலஜா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் கதறி அழுதுள்ளனர். இந்த நிலையில், சவுதி அரேபியாவில் உயிரிழந்த தனது கணவரின் உடலை தாயகம் கொண்டு வர உதவுமாறு, கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து, ஆட்சியர் அழகு மீனாவிடம் கண்ணீர் மல்க இன்று கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளார்.

