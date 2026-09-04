‘கணவனை மனைவி சிம் கார்டு விளம்பர நாயைப் போல பின்தொடர முடியாது’ – உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வு
மனைவி வேறு ஒருவருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருப்பதாக குற்றம்சாட்டி, கணவர் கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு சிவகங்கை குடும்ப நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து கோரி மனு தாக்கல் செய்தார்.
Published : September 4, 2026 at 2:35 PM IST
மதுரை: கணவன் செல்லும் இடமெல்லாம் மனைவி சிம் கார்டு விளம்பரத்தில் வருகிற நாயைப் போல பின்தொடர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.
1992-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதி இந்து முறைப்படி சிவகங்கையில் ஒரு தம்பதிக்கு திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. இவர்களுக்கு நான்கு குழந்தைகள் உள்ளனர். கணவர் வேலைக்காக மும்பைக்கு சென்ற நிலையில், மனைவி சிவகங்கையிலேயே வசித்து வந்துள்ளார். இதையடுத்து இருவருக்கும் இடையே நீண்டகாலமாகப் பிரிவு ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், மனைவி வேறு ஒருவருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருப்பதாக குற்றம்சாட்டி, கணவர் கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு சிவகங்கை குடும்ப நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து கோரி மனு தாக்கல் செய்தார். ஆனால் குடும்ப நீதிமன்றம் அந்த மனுவை நிராகரித்தது. அதற்கு, கணவன் வேலைக்காக மும்பைக்கு சென்றபோது மனைவியைத் தன்னுடன் அழைத்துச் செல்லவில்லை என்றும், இதன்மூலம் அவர் திருமணக் கடமையை மீறியதாகவும் குடும்ப நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்தது.
மேலும், கணவன் மனைவியை தன்னுடன் அழைத்துச் சென்றிருந்தால் இதுபோன்ற சூழல் ஏற்பட்டிருக்காது எனவும், மனைவியின் திருமணத்திற்கு புறம்பான உறவுக்கு கணவரும் ஒரு வகையில் காரணமாக இருந்ததாகக் கருதி, இந்து திருமணச் சட்டம் பிரிவு 23(1)(a)-இன் கீழ் தனது சொந்த தவறைப் பயன்படுத்தி விவாகரத்து கோர முடியாது என்று குடும்ப நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
குடும்ப நீதிமன்றத்தின் அணுகுமுறையை ஏற்காத உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
இந்நிலையில், குடும்ப நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் கணவர் மனுத்தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், “கணவன் செல்லும் இடமெல்லாம் மனைவியை அழைத்துச் செல்வது எப்போதும் நடைமுறையில் சாத்தியமானதாக இருக்காது” என்று தெரிவித்தனர்.
குறிப்பாக, ஒருவர் ராணுவ வீரராக இருந்தால், ராணுவ முகாமுக்குள் குடும்பத்துடன் தனியாக குடும்ப வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வது சாத்தியமில்லாமல் இருக்கலாம் என்றும், அதேபோல் மனைவிக்கும் வேலை அல்லது பிற பொறுப்புகள் இருக்கலாம் என்றும் நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.
இதன் அடிப்படையிலேயே, மனைவி, கணவன் செல்லும் இடமெல்லாம் பழைய சிம் கார்டு விளம்பரத்தில் இடம்பெற்ற ஹச் நாய் போல பின்தொடர வேண்டும் என எதிர்பார்க்க முடியாது என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், இந்த வழக்கில் குடும்ப நீதிமன்றத்தின் அணுகுமுறையை விமர்சித்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு, அந்த நீதிமன்றத்தின் கருத்தை சிலர் 'புரட்சிகரமான அணுகுமுறை' என்று பாராட்டக்கூடும் என்றாலும், தங்களால் அதனை ஏற்க முடியாது என தெரிவித்தது.
மேலும், இந்து திருமணச் சட்டம் பிரிவு 23(1)(a)-இல் குறிப்பிடப்படும் 'தவறு' என்பது தீவிரமான அல்லது கடுமையான தவறான நடத்தை, நியாயத்துக்கும் சட்டத்துக்கும் முரணான செயல் போன்றவற்றைக் குறிக்கும் என்றும் விளக்கியது. அதே நேரத்தில், மனைவி திருமணத்திற்கு புறம்பான உறவில் இருந்ததாக கணவர் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டையும் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.
இதற்கு முக்கிய காரணமாக, அந்த உறவில் இருந்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபரை வழக்கில் எதிர்மனுதாரராக கணவர் சேர்க்கவில்லை என்பதை நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது. முந்தைய உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளை மேற்கோள்காட்டிய நீதிபதிகள், திருமணத்திற்கு புறம்பான உறவு தொடர்பான குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படும் நிலையில், சம்பந்தப்பட்டதாக கூறப்படும் நபரும் வழக்கில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாக தெரிவித்தனர்.
இருப்பினும், இந்த வழக்கின் முக்கிய அம்சமாக நீதிமன்றம் கருதியது தம்பதியினர் சுமார் 16 ஆண்டுகளாகப் பிரிந்து வாழ்ந்ததையே ஆகும்.
மனைவி கணவருடன் மீண்டும் சேர்ந்து வாழ்வதற்காக எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுத்ததாகத் தெரியவில்லை என்றும், குறைந்தபட்சம் கணவருக்கு முறையான கடிதம் அல்லது நோட்டீஸ் அனுப்பியதற்கான ஆதாரமும் இல்லை என்றும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.
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குடும்ப நல நீதிமன்றம் இருவருடனும் நேரடியாகப் பேசி சமரசம் ஏற்படுத்த முயன்ற போதிலும், அந்த முயற்சியும் வெற்றி பெறவில்லை. இதனால், இவர்களது திருமண உறவு மீண்டும் சீராகும் வாய்ப்பு இல்லாத அளவுக்கு முற்றிலும் முறிந்துவிட்டதாக நீதிமன்றம் முடிவு செய்தது.
நீண்டகாலமாக கணவன்–மனைவி சேர்ந்து வாழாமல் இருப்பது, திருமண உறவு முற்றிலும் சிதைந்து போனது மற்றும் மீண்டும் இணைவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாத நிலை போன்ற சூழ்நிலைகள், இந்து திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் மனக் கொடுமை என்ற அடிப்படையில் பரிசீலிக்கப்படலாம் என உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வுc மேற்கோள்காட்டியது.
இதன் அடிப்படையில், சிவகங்கை குடும்ப நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு, தம்பதியினருக்கு விவாகரத்து வழங்கி திருமணத்தை சட்டரீதியாக முடிவுக்குக் கொண்டுவந்தது. விவாகரத்து வழங்கியதுடன், மனைவிக்கு ரூ.7 லட்சம் ஜீவனாம்சமாக கணவர் வழங்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.