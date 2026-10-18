சொத்துக்காக மகளின் காதலனை வைத்தே கணவரை கொன்ற மனைவி உட்பட 6 பேர் கைது
கொலை சம்பவம் தொடர்பாக பொறையார் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 18, 2026 at 4:58 PM IST
மயிலாடுதுறை: சொத்துக்காக மகளின் காதலனை வைத்தே கணவரை கொலை செய்த மனைவி உட்பட 6 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா இலுப்பூர் நடுத்தெருவை சேர்ந்தவர் மகேந்திரன் (வயது 56). இவருக்கு சரஸ்வதி என்ற மனைவியும், மகாலட்சுமி (வயது 32), கலைவாணி (வயது 31) மற்றும் அக்ஷயாதேவி (வயது 19) ஆகிய 3 மகள்களும் உள்ளனர். முதல் இரண்டு மகள்களுக்கும் திருமணமான நிலையில், மூன்றாவது மகள் வெளியூரில் பணியாற்றி வருகிறார்.
வெளிநாட்டில் பல ஆண்டுகளாக வேலை பார்தது வந்த மகேந்திரன், கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொந்த ஊர் திரும்பிய நிலையில், குடும்ப சண்டை காரணமாக மனைவி சரஸ்வதியை பிரிந்து தனியாக வசித்து வந்துள்ளார். அவரை அவரது சகோதரி குடும்பத்தினர் கவனித்து வந்துள்ளனர். இந்நிலையில், மகேந்திரனின் முதல் மகளான மகாலட்சுமி, அவரது கணவர் பிரபாகரன் தன்னை கொடுமைபடுத்துவதாக பொறையார் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்துள்ளார். இதையடுத்து பிரபாகரன் தலைமறைவாகியுள்ளார்.
இதன் காரணமாக, மகேந்திரன் அவரது மூத்த மகள் மகாலட்சுமியின் வீட்டிற்கு சென்று தங்கியிருந்துள்ளார். இந்த நிலையில், மகாலட்சுமியின் கணவர் பிரபாகரன் கடந்த அக்டோபர் 15ஆம் தேதி பொறையார் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி உள்ளார்.
இதனிடையே, அக்டோபர் 15ஆம் தேதி இரவு மகாலட்சுமியின் வீட்டிற்கு வந்த இரண்டு அடையாளம் தெரியாத நபர்கள், மகாலட்சுமியை வெளியில் தள்ளிவிட்டு, மகேந்திரனை சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்துவிட்டு, அவர் அணிந்திருந்த நகையை அறுத்துக்கொண்டு தப்பி சென்றதாக மகாலட்சுமி பொறையார் காவல் நிலையத்தில் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மகேந்திரன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து மகேந்திரனின் மனைவி மற்றும் 3 மகள்களிடம் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையின்போது, நான்கு பேரும் முன்னுக்குபின் முரணாக பதிலளித்துள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் நடத்திய தீவிர விசாரணையில், உயிரிழந்த மகேந்திரன் தனது வங்கிக்கணக்கில் உள்ள 47 லட்சம் ரூபாய், வீடு மற்றும் வீட்டுமனைகளை மகேந்திரனை கவனித்து வந்த அவரது சகோதரியின் மகன் சாதிக் என்கிற பிரவீன்குமாருக்கு எழுதிவைக்க எண்ணியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் தங்களுக்கு சொத்து கிடைக்காது என்று நினைத்த மகேந்திரனின் மனைவி சரஸ்வதி மற்றும் அவர்களது 3 மகள்களும் சேர்ந்து, அவர்களின் இளைய மகளான அக்ஷயாதேவியின் காதலன் மூலமாக மகேந்திரனை கொலை செய்த முடிவு செய்துள்ளனர்.
அதன்படி, அக்ஷயாதேவியின் காதலன் திருப்பூர் ஆண்டிபாளையம் தனலட்சுமி நகரை சேர்ந்த கெளதம்குமார் (வயது 21), அவரது நண்பர் ரஞ்சித்குமார் (வயது 21) ஆகிய இருவரிடமும் ரூ.5 லட்சம் பணம் தருவதாக கூறி மகேந்திரனை கொலை செய்ய அவர்கள் திட்டமிட்டனர் எனும் திடுக்கிடும் தகவல் காவல் துறை விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
மேலும், இந்த கொலை குற்றத்தை மகாலட்சுமியின் கணவரான பிரபாகரன் மீது சுமத்துவதற்கு திட்டமிட்டு இருக்கின்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த அக்டோபர் 15ஆம் தேதி இரவு, மகாலட்சுமி அவரது வீட்டு லொகேஷனை, கெளதம்குமாருக்கு அனுப்பி வரசெய்து, மகேந்திரனை கொலை செய்துள்ளனர் என்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
ஆனால், இவர்கள் எதிர்பாராத விதமாக மகாலட்சுமியின் கணவர் பிரபாகரன் அக்டோபர் 15 மாலையே காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகியுள்ளனர். இதனால், மகேந்திரனின் மனைவி மற்றும் 3 மகள்களும் காவல்துறையினரின் விசாரணையில் சிக்கியுள்ளனர். இதையடுத்து, சரஸ்வதி, மகாலட்சுமி, கலைவாணி, அக்ஷயாதேவி, கெளதம்குமார், ரஞ்சித் குமார் ஆகிய 6 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
மேலும், சரஸ்வதியிடம் இருந்த மகேந்திரனின் 3 பவுன் தங்க செயினையும், கொலைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட இருசக்கர வாகனத்தையும் காவல்துறையினர் கைப்பற்றினர்.