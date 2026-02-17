ETV Bharat / state

கவின் கொலை வழக்கு; கைதான சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஆவணங்களை ஏன் வழங்கவில்லை? - சிபிசிஐடிக்கு நீதிமன்றம் கேள்வி

வழக்கின் ஆவணங்களை மனுதாரருக்கு ஏன் இதுவரை வழங்கவில்லை என்பது குறித்து, நெல்லை சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை நீதிபதி ஒத்தி வைத்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 17, 2026 at 9:32 PM IST

மதுரை: கவின் ஆணவக்கொலை வழக்கில் கைதான சப் இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன், தனக்கு வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களை சிபிசிஐடி தராமல் இருப்பதால் வாதம் தயாரிக்க முடியாமல் இருப்பதாக மனுவில் கூறி இருந்தார்.

நெல்லையைச் சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவரை கவின் என்ற பட்டியலின இளைஞர் காதலித்து வந்தார். இதனை அறிந்த அந்தப் பெண்ணின் தம்பி சுர்ஜித் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் பட்டப்பகலில் கவினை கொலை செய்தார். இந்த கொலை வழக்கில் பெண்ணின் சகோதரர் சுர்ஜித், அவரது தந்தை சப் இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன், சுர்ஜித்துக்கு அடைக்கலம் கொடுத்ததாக ஜெயபால் ஆகியோரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன், நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், நெல்லையில் கவின் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் நான் சிறையில் உள்ளேன். திருநெல்வேலியில் உள்ள 2வது கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில், சிபிசிஐடி போலீசார் தரப்பில், நெல்லை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இருந்தாலும், தற்போது வரை சிறையில் உள்ள எனக்கு குற்றப்பத்திரிகை நகல், காவல் அறிக்கை, வழக்கு தொடர்பாக பிற ஆவணங்களை வழங்கவில்லை. BNSS சட்ட பிரிவு படி கண்டிப்பாக இவற்றை எனக்கு வழங்க வேண்டும். ஆனால், இது வரை வழங்கவில்லை.

நான் விசாரணை நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து ஆஜராகி, நகல் விண்ணப்பங்களை தாக்கல் செய்த போதிலும், கட்டாய ஆவணத்தை வழங்கவில்லை. இதனால் வாதங்களை தயார் செய்ய இயலவில்லை. வழக்கு விசாரணை ஒரு தலைபட்சமாக நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, கவின் கொலை வழக்கு தொடர்பான காவல்துறை அறிக்கை உள்ளிட்ட பிற ஆவணங்கள் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்'' என மனுவில் கூறியிருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதி விக்டோரியா கவுரி முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வழக்கின் ஆவணங்களை மனுதாரருக்கு ஏன் இதுவரை வழங்கவில்லை என்பது குறித்து, நெல்லை சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்தி வைத்தார்.

CBCID
MADURAI HC
கவின் கொலை வழக்கு
சிபிசிஐடி
KAVIN MURDER CASE

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

