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அவை காவலர்களை வைத்து தி.மு.க.வினரை வெளியேற்றியது ஏன்? சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் விளக்கம்

முதலமைச்சர் விஜய் பேசியதை அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்க முடியாது என்ற காரணத்தை தெளிவாக சொல்லி விட்டேன் என்று சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர்
சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 1:31 PM IST

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சென்னை: சட்டமன்றத்தில் அவை காவலர்களை வைத்து தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வெளியேற்றியது ஏன் என்பது குறித்து சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி தொடங்கிய தமிழ்நாடு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் இன்றுடன் (செப்டம்பர் 8) நிறைவடைகிறது. அதன்படி, இன்று நடைபெற்ற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில், நேற்றைய தினம் முதலமைச்சர் விஜய் பேசிய கருத்துக்களை அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என தி.மு.க.வினர் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியதில் இருந்து தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

தொடர்ந்து, சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரின் உத்தரவையும் மீறி தி.மு.க.வை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவர்களை அவை காவலர்களை விட்டு வெளியேற்றும்படி சபாநாயகர் உத்தரவிட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து, தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வெளியேற்றது ஏன் என்ற விளக்கத்தை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தெரிவித்தார்.

தி.மு.க-வினரை வெளியேற்றியதற்கு சபாநாயகர் விளக்கம்

அப்போது பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், “சட்டமன்றத்தில் நடைபெறுவதை உலகம் முழுவதும் இருக்கும் தமிழ் மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கட்சி ரீதியாக யார் யாருக்கு என்ன பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது இன்று தெளிவாக தெரிய வருகிறது. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எனக்கு குறைந்த ரத்த அழுத்தம் காரணமாக உடல்நிலை சரியில்லாமல் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டது. மருத்துவர்கள் என்னை ஓய்வு எடுக்க சொன்னார்கள்.

அதையும் மீறி முதலமைச்சர் விஜய்யின் பதிலுரையின்போது நான் சட்டமன்றத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே உடல்நிலை சரியில்லாததையும் மீறி சட்டமன்றத்தில் வந்து அமர்ந்தேன். ஆனால், இங்கு அனைவரும் நடந்து கொண்ட முறையின் காரணமாக, மருத்துவர்கள் இல்லாமலேயே எனக்கு சிகிச்சை கிடைத்தது. பிரஷர் எல்லாம் ஏறிவிட்டது.

இப்போதும் என் மீது என்ன தவறு இருக்கும் என்று சிந்தித்துப் பார்கிரேன். தி.மு.க.வினரை பேச அனுமதித்தது ஒன்றுதான் குற்றமா? சட்டத்துறை அமைச்சர், அவை முன்னவர் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆகியோர் விரிவான பதிலை அளித்தார்கள். அவை குறிப்பில் இருந்து முதலமைச்சர் பேசியதை நீக்க முடியாது என்ற காரணத்தை தெளிவாக சொல்லி விட்டேன்.

சட்டசபையை நடத்த விடாமல் தடுப்பதே அவர்களது உள்நோக்கம்

முதலமைச்சர் விதிகளுக்கு புறம்பாக எதையும் பேசவில்லை. விதிகளுக்கு உட்பட்டு தகுந்த ஆதாரங்களை மட்டுமே முதலமைச்சர் வெளியிட்டு பேசினார். தி.மு.க. மூத்த முன்னாள் அமைச்சர்களை கொண்டிருக்கும் ஒரு கட்சி, சட்டமன்றத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற மாண்பை தெரிந்த ஒரு கட்சி.

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அந்த கட்சியை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் சபையை நடத்த விடாமல் தடுக்க வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்தை மட்டுமே காண்பிப்பதாக இருந்தால் அவர்களை வெளியேற்றுங்கள் என்று சொல்வதைத் தவிர வேறு எந்த ஆப்ஷன் எனக்கு இருக்கிறது? நான் என்ன செய்ய முடியும்? அவையை நடத்த விடாமல் தடுத்தால் நான் என்ன செய்ய முடியும்? இன்று 1.30 மணிக்குள் சட்டமன்றத்தை முடிக்க வேண்டும் என்று இருக்கும் போது இந்த அவையை மேற்கொண்டு நடத்த விடாமல் தடுக்க முயற்சி செய்ததுதான் என் உள்ளத்தை வருத்தப்படுத்தியது.

அமைதி காக்கும் எடப்பாடி

ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமைதிகாத்தீர்கள். இதுதான் உங்கள் தலைவர் உங்களுக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிற நல்ல பண்பு. முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே என்று அமைதியாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அவருக்கு பாராட்டுக்கள். நான் தி.மு.க.வினரை வெளியேற்றியது சரிதான். எனக்கு அவை மாண்பு தான் முக்கியம். பேரவையில் நமக்கு மட்டுமே பதில் சொல்ல வேண்டிய அவையில் நாம் இல்லை. நாட்டு மக்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவையில் நாம் இருக்கிறோம். நாட்டு மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள்” என்று கூறினார்.

இதனை தொடர்ந்து பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசியபோது, “அண்ணாவின் வழியில் நாம் எப்போதும் சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகர் பேச்சுக்கு கட்டுப்பட்டு செயல்படுவோம். முதலமைச்சர் விஜய்யின் வழியில் பேரவையின் மாண்பை எப்போதும் நாங்கள் பின்பற்றுவோம் என்பதை சபாநாயகருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று தெரிவித்தார்.

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சபாநாயகர் ஜே சி டி பிரபாகர்
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