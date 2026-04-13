முதல்வர் கூட்டத்திற்கு ஏன் அழைக்கவில்லை? - திமுக பிரமுகரை அரிவாளால் வெட்டிய விசிக நிர்வாகி

மது போதையில் இருந்த ஞானசேகரன், முத்துப்பாண்டியை வழிமறித்து விசிகவும், திமுக கூட்டணியில்தானே இருக்கிறது; முதல்வரின் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு ஏன் என்னை அழைக்கவில்லை எனக் கேட்டு வாக்குவாதம் செய்தார்.

விளாத்திகுளம் காவல் நிலையம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : April 13, 2026 at 6:10 PM IST

தூத்துக்குடி: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்ட கூட்டத்திற்கு தன்னை ஏன் அழைக்கவில்லை எனக்கூறி, திமுக நிர்வாகியை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிர்வாகி அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள லட்சுமிபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாடசாமி என்பவரின் மகன் முத்துப்பாண்டி (55). இவர், அப்பகுதியில் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக திமுக கிளைச் செயலாளராக இருந்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை ஒட்டி, தூத்துக்குடியில் திமுக சார்பில் நேற்று தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வந்திருந்தார்.

முன்னதாக, முதலமைச்சரை வரவேற்பதற்காக லட்சுமிபுரம் கிராமத்தில் இருந்து திமுகவினரை அழைத்து செல்வதற்கு முத்துப்பாண்டி, மற்றொரு திமுக நிர்வாகியுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு வீடாக சென்று கட்சியினருக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.

அப்போது, அதே கிராமத்தை சேர்ந்த விடுதலை சிறுத்தை கட்சி நிர்வாகி ஞானசேகரன் (47) என்பவர் மது போதையில், முத்துப்பாண்டியை வழிமறித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் திமுக கூட்டணியில்தானே இருக்கிறது, முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கும் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு ஏன் என்னை அழைக்கவில்லை என்று கேட்டு வாக்குவாதம் செய்தார். பின்னர் ஒரு கட்டத்தில் தாம் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளை எடுத்து முத்துப்பாண்டியின் கை மற்றும் தலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சரமாரியாக வெட்டி விட்டு ஞானசேகரன் தப்பிச் சென்றார்.

விசிக நிர்வாகி ஞானசேகரன் - கைதானவர் (ETV Bharat Tamilnadu)

அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள், உடனடியாக காயமடைந்த முத்துபாண்டியை மீட்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டம், உச்சநத்தம் கிராமத்தில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் முதலுதவி சிகிச்சைக்கு அனுமதித்தனர். பின்னர் அவரை, மேல் சிகிச்சைக்காக 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். காயமடைந்த முத்துப்பாண்டி, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறது.

இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்திய தூத்துக்குடி போலீசார், தப்பியோடிய ஞானசேகரனை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். திமுக நிர்வாகியை அதன் கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்தவரே அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவம் விளாத்திகுளம் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

