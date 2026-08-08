"எதற்காக எம்பிக்கள் கூட்டம்? அரசாங்கத்தை இயக்குவது யார்? கனிமொழி சரமாரி கேள்வி
மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தவெக அரசு, எதிர்க்கட்சி தலைவர்களை அழைத்துக் கொண்டு டெல்லியில் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சரை சந்திக்கும் என்றால் திமுகவும் செல்ல தயாராகவுள்ளதாக கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 8, 2026 at 11:03 PM IST
சென்னை: எதற்காக எம்பிக்கள் கூட்டம் கூட்டப்பட்டது? தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை யார் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்? என்று திமுகவின் நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவர் கனிமொழி அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று (ஆக.08) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த திமுகவின் துணைப் பொதுச்செயலாளரும், நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவருமான கனிமொழி, "தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துக் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளது. ஆனால், அதற்கான காரணம் சரியாகத் தெரியவில்லை.
கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தொகுதி மறுவரையறைக் குறித்து கருத்துகளைத் தெரிந்துக் கொள்வதற்காக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார். அந்தக் கூட்டத்தில் தவெக சார்பில் அந்த கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் கலந்து கொண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களை ஏற்று கையெழுத்திட்டுள்ளார்.
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சியில் இருந்தபோது மற்ற கட்சிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த தீர்மானத்தைச் சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். அந்த தீர்மானத்திற்கும், இன்றைய தினம் நடைபெற்றக் கூட்டத்தில் எடுத்துள்ள முடிவிற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா வந்தபோது முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள கட்சித் தலைவர்களை அழைத்து சென்னையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தினார். தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழ்நாடு பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பது தான் எங்களது தொடர் கோரிக்கை.
எங்களது தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் கடந்த முறை மசோதா கொண்டு வந்தபோது எங்களால் இதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதை மிகத் தெளிவாக எடுத்து கூறினோம்.
ஆனால், இதுவரை ஒன்றிய அரசாங்கம் எங்களையோ அல்லது எதிர்க்கட்சிகளையோ அழைத்து பேசியதாக தகவல்கள் இல்லை. இந்த மசோதாவில் என்னென்ன மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து எந்த விதமான தகவலும் இல்லை.
எதற்காக இந்த கூட்டம் கூட்டப்பட்டது? யார் இந்த கூட்டத்தின் பின்னணியில் இருக்கிறார்கள்? யார் இந்த அரசாங்கத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? என்று தெரியவில்லை. தலைமைச் செயலாளர் யாருக்காக வேலை செய்துக் கொண்டிருக்கிறார் தமிழ்நாடு அரசுக்கா? தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்காக? எத்தனையோ பிரச்சனை இருக்கின்றது. மேகதாது பிரச்சனை மிக மோசமாக சென்றுக் கொண்டிருக்கக் கூடிய சூழலில் திசைத் திருப்பக் கூடிய ஒரு எண்ணத்தோடு இந்த கூட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறைக் கொண்டு வந்தால் நமக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு இருக்கும். மக்கள்தொகை அடிப்படையில் அதை கணக்கீடு செய்யக்கூடாது. தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த விதத்திலும் பிரதிநிதிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து விடக்கூடாது. நாம் மக்கள்தொகையைக் குறைத்துள்ளதற்காகப் பழி வாங்கப்படக் கூடாது என்பதுதான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கருத்து.
யார் எட்டப்பர்கள் (காங்கிரஸ்) என்று தமிழ்நாடு மக்களுக்கு தெரியும். தேர்தலுக்கு பிறகு அவர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொண்டார்கள் என்று அனைவருக்கும் தெரியும். புதிதாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக, அனைத்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை அழைத்துச் சென்று மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சரைச் சந்தித்து மேகதாது பிரச்சனை குறித்து பேசுவது என்றால் அவர்களுடன் திமுக செல்வதற்கு தயாராக உள்ளது.
இன்றைய கூட்டம் குறித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிலைப்பாடு என்ன? தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பிரச்சனைகளை திசை திருப்பக் கூடிய எத்தனையோ விஷயங்கள் இன்று நடைபெற்றுள்ளது. புதிய மசோதாவில் என்ன இருக்கிறது? என்று யாருக்கும் தெரியாது. அது தெரிந்த பிறகுதான், அதை ஏற்றுக்கொள்ள போகிறோமா? எதிர்க்கிறோமோ? என்று முடிவு செய்ய முடியும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.