ETV Bharat / state

சென்னையில் 'திடீர்' மாற்றம் ஏன்? வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கம்

மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில், வளி மண்டலத்தின் கீழ் அடுக்கில் நிலவும் சுழற்சி காரணமாகவும், ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளையொட்டி நீடிக்கும் வடக்கு - தெற்கு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாகவும் இந்த வானிலை மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

மெரினா பகுதியில் வீசிய புழுதிக்காற்று
மெரினா பகுதியில் வீசிய புழுதிக்காற்று (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 23, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னையில் கோடை வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில் இன்று காலை திடீரென மேகமூட்டத்துடன் குளிர்ச்சியான சுழல் நிலவியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

சென்னையில் இன்று காலை மெரினா கடற்கரை பகுதியை ஒட்டி உள்ள காமராஜர் சாலை, பட்டினப்பாக்கம் லூப் சாலை, மெரினா கடற்கரை சர்வீஸ் சாலைகளில் அதிக அளவிலான புழுதிக் காற்று வீசியது. இதன் காரணமாக வாகன ஓட்டிகள் வாகனங்களை இயக்க முடியாமல் பெரிதும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். அவ்வப்போது மெரினா கடற்கரையில் புயல் போன்ற சூறாவளி காற்று வீசியதுடன் கடல் அலைகள் சீற்றத்துடன் காணப்பட்டன.

சென்னை கடற்கரை மட்டுமின்றி மயிலாப்பூர், சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி, தியாகராய நகர், நுங்கம்பாக்கம், சேத்துப்பட்டு, மந்தவெளி, அடையாறு மற்றும் வடசென்னை பகுதிகளான ராயபுரம், பெரம்பூர், தண்டையார்பேட்டை, வண்ணாரப்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளிலும் புழுதிக்காற்று வீசியது.

இதையும் படிங்க.. தவறான சிகிச்சையால் திருச்சி நர்சிங் மாணவி உயிரிழப்பு? விசாரணை குழு அமைத்து அரசு உத்தரவு

பொதுமக்கள் கடற்கரைக்குச் செல்ல வேண்டாம்

சென்னையில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக வேகத்தில் காற்று வீசுவதால், பொதுமக்கள் யாரும் கடற்கரைக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்றும், கடல் அலைகளில் பொதுமக்கள் குளிக்கவோ விளையாடவோ வேண்டாம் என்று காவல் துறையினர் அறிவுறுத்தி உள்ளனர். மெரினா கடற்கரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒலிபெருக்கியின் வாயிலாக எச்சரிக்கை அறிவிப்பு செய்து வருகின்றனர்.

மெரினா கடற்கரையில் சுழல் காற்று வேகத்தின் தீவிரத்தை உணர்ந்து கடற்கரையில் பணிபுரியும் மாநகராட்சி ஊழியர்களும் பொதுமக்களை வெளியே செல்லுமாறு அறிவுரை வழங்கினர். கடலோர காவல் படையினர், கடற்கரை ஓரத்தில் இருப்பவர்களை பிரத்யேக பேட்ரோல் வாகனங்கள் மூலம் எச்சரிக்கை விடுத்து, வெளியே அனுப்பினர். கடும் வெயிலால் தவித்து வந்த பொதுமக்களுக்கு சென்னையில் ஏற்பட்ட திடீர் வானிலை மாற்றம் மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை தந்துள்ளது.

சென்னையில் திடீர் மேகமூட்டம் ஏன்? - வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கம்

இந்த சூழலில் சென்னையில் திடீர் மேகமூட்டம் ஏற்பட்டது குறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதில், "மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில், வளிமண்டலத்தின் கீழ் அடுக்கில் நிலவும் ஒரு சுழற்சி காரணமாகவும், ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளை ஒட்டி நீடிக்கும் வடக்கு - தெற்கு வளி மண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாகவும் இந்த வானிலை மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த இரு வேறு வானிலை அமைப்புகளின் தாக்கத்தால், வட தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் காற்றின் வேகம் மாறுபட்டு ஒன்றிணைந்து வீசுகிறது. இதன் காரணமாக, இதுவரை வீசி வந்த வறண்ட வடமேற்கு காற்றுக்கு பதிலாக, வங்கக்கடலில் இருந்து ஈரப்பதம் மிக்க வடகிழக்கு மற்றும் கிழக்குக் காற்று (Onshore winds) தமிழகப் பகுதியை நோக்கி வீசத் தொடங்கியுள்ளது.

வழக்கத்திற்கு மாறாக இன்று காலை 8 மணி முதல் 10 மணிக்குள் கடல் காற்றின் வேகம் பல மடங்காக அதிகரித்தது. சுமார் 25 முதல் 30 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசியது. கடல் காற்று பலமாக வீசியதால், வங்கக் கடலில் இருந்து அதிகளவிலான ஈரப்பதத்தை சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளுக்குள் கொண்டு வந்து சேர்த்துள்ளது. வளிமண்டல கீழ் அடுக்கு காற்றின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஈரப்பதமான கடல் காற்றின் தொடர் நகர்வு காரணமாக, சென்னைக்கு மேல் வளிமண்டலத்தின் கீழ் மற்றும் இடைப்பட்ட அடுக்குகளில் அடர்ந்த மேகக்கூட்டங்கள் உருவாகின.

இதையும் படிங்க.. கௌரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு பணிநிரந்தரம் - அருணகிரி வலியுறுத்துவது என்ன?

சென்னை மற்றும் அதன் அண்டை மாவட்டங்களில் இன்று காலை முதலே வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படுகிறது. இந்த மேகமூட்டத்தின் காரணமாக, கடந்த சில நாட்களை விட இன்று பகல் நேர வெப்பநிலை கணிசமாகக் குறைந்து, வெப்பத்தின் தாக்கம் தணிந்துள்ளது" என்று வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

TAGGED:

CHENNAI MET
CLOUD COVER
CHENNAI COLD WEATHER
CHENNAI PEOPLE
CHENNAI WEATHER CHANGE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.