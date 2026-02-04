ETV Bharat / state

ராகுல் காந்தியின் கேள்விகளைக் கண்டு ஒன்றிய பாஜக அரசு ஏன் அஞ்சுகிறது? மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சு.வெங்கடேசன், மாணிக்கம் தாகூர் உள்ளிட்ட 8 எம்.பி.க்கள் நடப்பு நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் முழுவதும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுவதாக மக்களவை சபாநாயகர் அறிவித்திருந்தார்.

மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்
மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 4, 2026 at 1:05 PM IST

சென்னை: மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் எனது சகோதரருமான ராகுல் காந்தி எழுப்பும் கேள்விகளைக் கண்டு ஒன்றிய பாஜக அரசு ஏன் அஞ்சுகிறது? என தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் அவர் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், 'அவை உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்குப் பதில் அளிக்கவும், நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதார நலன்கள் குறித்து அவைக்குத் தெளிவுபடுத்தவும் அரசு முன் வர வேண்டும். எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த 8 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை இடைநீக்கம் செய்துள்ளதற்கு எனது கடுமையான கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உடனடியாக அவர்களது இடைநீக்கத்தைத் திரும்பப் பெற்று, முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாட்டின் பிரச்சினைகள் குறித்து அவர்கள் அவையில் பேசுவதற்கான ஜனநாயக உரிமை காக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்துகிறேன்' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, நடப்பு நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதத்தில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நேற்று முன்தினம் (பிப்.2) பேச தொடங்கினார். அப்போது அவர் இந்திய முப்படையின் முன்னாள் தலைமை தளபதியான எம்.எம். நரவேனே எழுதிய 'four stars of destiny' என்ற புத்தகத்தில் இருந்து 'தி கேரவேன்' இதழில் வெளியான ஒரு கட்டுரையின் நகலை எடுத்து வாசிக்க முற்பட்டார்.

இதையும் படிங்க: 8 எம்.பிக்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது ஜனநாயக படுகொலை: மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கண்டனம்

அப்போது குறுக்கிட்ட பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், குறிப்பிட்ட இந்த புத்தகம் வெளியாகியுள்ளதா? என்று கேள்வி எழுப்பியதாலும், ராகுல் காந்தியின் இருக்கை முன்னிருக்கும் மைக் அணைக்கப்பட்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டாலும் அவையில் தொடர்ந்து அமளி நிலவியது.

இந்த விவகாரத்துடன் சேர்த்து, இந்திய- அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறி்த்து அவையில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தின. அவர்களின் கோரிக்கையை மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா ஏற்காததால், அவை நேற்று நாள் முழுவதும் பல முறை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. அத்துடன் அவையின் கண்ணியத்தை மீறி நடந்து கொண்டதாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எம்பிக்களான சு.வெங்கடேசன், மாணிக்கம் தாகூர் உள்ளிட்ட 8 எம்பிக்கள் இந்தக் கூட்டத்தொடர் முழுவதும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுவதாக சபாநாயகர் அறிவித்தார்.

RAHUL GANDHI IN PARLIAMENT
BJP GOVT
நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர்
ராகுல் காந்தி
MK STALIN

