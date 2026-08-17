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முதலமைச்சர் விஜய் வரும்பொழுது உதயநிதி எழுந்து நிற்காதது ஏன்? அமைச்சர் கேள்வியால் பேரவையில் சலசலப்பு

"முதல்வர் பேரவைக்கு வரும்பொழுது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்றால், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வரும்பொழுது ஆளும்கட்சி உறுப்பினர்கள் எழுந்து நிற்பார்களா?" என ஓபிஎஸ் கேள்வியெழுப்பினார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 4:24 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் பேரவைக்குள் வரும் போது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் எழுந்து நிற்காதது குறித்து அமைச்சர் ரமேஷ் கேள்வியெழுப்பியதால் பெரும் விவாதம் ஏற்பட்டது.

சட்டமன்றத்தில் இன்று விவாதம் நடைபெற்ற போது, சட்டமன்றத்தின் கண்ணியம் குறித்து முன்னாள் முதல்வரும், திமுக எம்எல்ஏவுமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேசினார்.

அப்போது இதற்கு பதிலளித்த அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், "சட்டமன்றத்தில் கண்ணியமாக பேச வேண்டும் ஓபிஎஸ் பேசியிருந்தார். முதல்முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராகிய நாங்கள், அதை கற்றுக்கொள்ள தயாராக உள்ளோம். அதில் எந்தவித மாற்றுக் கருத்தும் ஆட்செபனையும் இல்லை.

அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்களுக்கு ஒரு சிறிய வேண்டுகோள். நீங்கள் எவ்வாறு கடமை கண்ணியம் குறித்து விளக்கினீர்களோ, அதையே எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கும் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்கள்.

8 கோடி மக்களின் பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய முதல்வர் பேரவைக்கு வரும்பொழுது, அவையில் எழுந்திருக்காமல் அமர்ந்திருக்கும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு (உதயநிதி ஸ்டாலின்) கண்ணியத்தை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும்" என அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்தார்.

இதற்கு பதிலளித்த முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு, "முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பேரவைக்கு வரும்பொழுது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எழுந்து நின்றதில்லை. அது ஒரு குற்றம் இல்லை. அவரவர் எண்ணத்தை பொறுத்தது. எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு கற்றுக்கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் அமைச்சர் ரமேஷுக்கு இல்லை" என கே.என். நேரு கூறினார்.

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அப்போது ஓ.பன்னீர்செல்வம் எழுந்து, "முதல்வர் பேரவைக்கு வரும்பொழுது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்றால், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வரும்பொழுது ஆளும்கட்சி உறுப்பினர்கள் எழுந்து நிற்பார்களா?" என கேள்வியெழுப்பினார்.

அப்போது சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், "முதல்வர் வரும் பொழுது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் எழுந்து நின்று வணக்கம் செலுத்த வேண்டும் என்பது கட்டாயம் அல்ல" எனத் தெரிவித்தார்.

அப்போது பேசிய ஓபிஎஸ், "முதலமைச்சர் வரும்பொழுது ஏன் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எழுந்து நிற்கவில்லை என அமைச்சர் கேட்கிறார். இந்த அவைக்கு பேரவை தலைவர்தான் தலைவர். பேரவை தலைவர் வரும்பொழுது கட்சி வித்தியாசம் இன்றி அனைவரும் எழுந்து நிற்பது காலம் காலமாக பின்பற்றப்படும் மரபு.

முதலமைச்சர் இந்த அவைக்கு வந்து அங்கும் இங்கும் திரும்பி வணக்கம் செலுத்தி விட்டு தனது இருக்கையில் அமர்கிறார். இது புதிய பழக்கமாக இருக்கிறது. முதலமைச்சர் அனைவருக்கும் வணக்கம் செலுத்தி விட்டு அவையில் அமர்வது தான் மரபு.

முதல்வர் வரும்பொழுது எதிர்க்கட்சி தலைவர் எழுந்து நிற்க வேண்டுமா என்று பேரவை தலைவர்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். அதேபோல், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி வரும்பொழுது அனைவரும் எழுந்து நிற்க வேண்டுமா? என்பதையும் பேரவை தலைவர்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்.

அவ்வாறு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வரும்பொழுது ஆளுங்கட்சி உட்பட அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் எழுந்து நிற்பார்களா?" என ஓபிஎஸ் கேள்வியெழுப்பினார்.

இதையடுத்து பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், "முதலமைச்சர் அவைக்குள் வரும் பொழுது இருபக்கமும் பார்த்து வணக்கம் செலுத்துவார். முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் எழுந்து நின்று முதல்வருக்கு வணக்கம் செலுத்துவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். விருப்பப்பட்ட உறுப்பினர்களும் எழுந்து நிற்பதை பார்த்துள்ளேன்.

முதல்வர் வரும் பொழுது எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்பது கட்டாயம் அல்ல. இதுகுறித்து நான் யாரையும் கட்டாயப்படுத்துவும் முடியாது. அதனை அவை உறுப்பினர்களிடமே விட்டு விடுகிறேன். இதுகுறித்து நான் யாரையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது" என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

முதல்வர் ஜோசப் விஜய்
சட்டசபை
உதயநிதி எழுந்து நிற்கவில்லை
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