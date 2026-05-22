தேர்தல் தோல்வியை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்றும் தீர்வு காணப்படாத வழக்குகள் - ஓர் பார்வை

சென்னை உயர் நீதிமன்ற செய்தியாளர் க. சசிகுமார் வழங்கிய தகவல்களின்படி, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தீர்வு எட்டப்படாமல் நிலுவையில் இருக்கும் வழக்குகள் தொடர்பான செய்தியை இங்கு காணலாம்.

கோப்புப்படம் - உச்ச நீதிமன்றம்
Published : May 22, 2026 at 1:36 PM IST

சென்னை: தேர்தல் தோல்வியை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்றும் தீர்வு காணப்படாத வழக்குகளை சற்று விரிவாக பார்க்கலாம்.

கடந்த மே 4ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டிற்கே அதிர்ச்சியளித்த நாளாக அமைந்தது. 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் அன்று வெளியான நிலையில், தமிழக அரசியல் வரலாற்றையே மாற்றி எழுதிய ஒரு நாளாக அந்த நாள் அமைந்தது.

முதன்முறையாக தேர்தல் களம் கண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றிபெற்று தனிப்பெரும் கட்சி என்ற பெயரை பெற்றது. கடந்த தேர்தலில் அதிக தொகுதிகளை கைப்பற்றி ஆட்சியை பிடித்த திமுக, இந்த முறை படுதோல்வியை சந்தித்தது.

குறிப்பாக, திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க ஸ்டாலின் அவரது சொந்த தொகுதியான கொளத்தூர் தொகுதியிலேயே தவெக வேட்பாளரிடம் தோல்வியை தழுவினார். இது அரசியல் வட்டாரத்தையே பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. தேர்தல் பரபரப்பு இன்னும் அடங்குவதற்குள்ளாகவே தற்போது மற்றொரு அதிர்ச்சி செய்தி மு.க ஸ்டாலினுக்கு வந்திருக்கிறது.

கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் வெற்றி குறித்த வழக்கானது உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் அமர்வில் ஒருவர் ஓய்வு பெற உள்ளதால், வழக்கிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்து விட்டார். இதனால் இந்த வழக்கானது முதலிலிருந்து விசாரணைக்கு வரவிருக்கிறது.

இதுபோன்று தேர்தல் வெற்றிக்கு எதிராக வழக்குகள் தொடர்வது இது முதன்முறை அல்ல; பல வழக்குகள் இதுபோன்று தொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்தல் தோல்வியை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்றும் தீர்வு காணப்படாத வழக்குகளை சற்று விரிவாக பார்க்கலாம்.

ராதாபுரம் தேர்தல் வழக்கு

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் இன்பதுரையும், திமுக சார்பில் அப்பாவும் போட்டியிட்டனர்.

வாக்கு எண்ணக்கை முடிவில் அப்பாவுவை எதிர்த்து போட்டியிட்ட இன்பதுரை வெறும் 49 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து அப்பாவு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் உடனடியாக வழக்கு தொடர்ந்தார்.

அதிமுக இன்பதுரை
அதில், EVM-இல் பதிவான 19, 20, 21 ஆகிய சுற்றுகளின் வாக்குகளை மீண்டும் எண்ண வேண்டும். தபால் வாக்குகளில் 203 வாக்குகளை காரணங்களின்றி தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி நிராகரித்துள்ளார். அதையும் சரிபார்த்து முடிவை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற நீண்ட கோரிக்கையுடன் நீதிமன்றத்தை அணுகினார்.

வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், 2019ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 4ஆம் தேதி EVM மற்றும் தபால் வாக்குகளை மீண்டும் எண்ண உத்தரவிட்டது. மிக குறைந்த வாக்கு எண்ணிக்கையில் தோல்வியை அப்பாவு சந்தித்திருப்பதால், முடிவுகள் யாருக்கு சாதகமாக வரும்? என்ற எதிர்பார்ப்பில் இருந்தபோது, மறு வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு எதிராக இன்பதுரை உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குகளை தொடர்ந்தார்.

வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், இன்பதுரையின் மனுவை தள்ளுபடி செய்ததுடன், வாக்கு எண்ணிக்கையை தொடரவும் அனுமதித்தது. உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், மறு வாக்கு எண்ணிக்கை நடத்தலாம். ஆனால், முடிவுகளை அறிவிக்க கூடாது என தடை விதித்து உத்தரவிட்டது.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு விதிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பால், இன்று வரை மறு வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் வெளியாகவில்லை.

இந்நிலையில், 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தல் முடிவுகளை எதிர்த்து வழக்குகள் தொடரப்பட்ட பின்பு, 2021 மற்றும் 2026 ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தேர்தல்கள் நடந்து முடிந்து விட்டதால் இனிமேல் இந்த வழக்கில் விசாரணை நடத்தி எதுவும் நடக்கப் போவதில்லை என்பதால் வழக்கை முடித்து வைப்பதாக உச்ச நீதிமன்றம் சமீபத்தில் அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து, மீண்டும் வழக்கு தொடரவும் வாய்ப்புகள் இருப்பதாக சட்ட வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

கொளத்தூர் தேர்தல் வழக்கு

கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க ஸ்டாலினை எதிர்த்து, அதிமுக வேட்பாளர் சைதை துரைசாமி கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டார்.

2011 கொளத்தூர் தேர்தல் முடிவு குறித்த வழக்கை மறு விசாரணைக்கு பரிந்துரை செய்த நீதிபதிகள்
நடைபெற்று முடிந்த தேர்தலில் 2,734 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து, அதிகாரிகள் துணையுடன் வாக்குக்கு பணம் கொடுத்து ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றுள்ளார். அதனால், அவரது தேர்தல் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்க வேண்டும் என சைதை துரைசாமி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகினார்.

இந்த வழக்கை தீர விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், குற்றச்சாட்டுக்கு போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை என தெரிவித்து 2017ஆம் ஆண்டு வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது. இதையடுத்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் சைதை துரைசாமி உடனடியாக மேல்முறையீடு செய்தார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின்
கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்று வந்த இந்த மேல்முறையீட்டு விசாரணையில், குற்றச்சாட்டுக்கான ஆதாரங்களை தாக்கல் செய்ய பலமுறை சைதை துரைசாமி தரப்புக்கு நீதிமன்றம் அவகாசம் வழங்கியும் அவர் தாக்கல் செய்யவில்லை.

இதையடுத்து, பல ஆண்டுகளாக நிலுவையில் உள்ள சைதை துரைசாமியின் வழக்கை இப்போதே எங்களால் தள்ளுபடி செய்ய முடியும் என எச்சரித்த நீதிபதிகள் ஜே.கே மகேஸ்வரி, விஜய் பிஸ்னோய் அமர்வு, வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்படாமல் ஒத்தி வைத்திருந்தது.

இந்நிலையில், 2026 ஜூன் 28ஆம் தேதி ஓய்வு பெறவுள்ள நீதிபதி ஜே.கே மகேஸ்வரி மற்றும் 2029இல் ஓய்வு பெற உள்ள நீதிபதி விஜய் பிஸ்னோய் அமர்வு இந்த வழக்கில் இருந்து விலகுவதாகவும், வழக்கை வேறு அமர்வு முதலில் இருந்து விசாரணை செய்ய தலைமை நீதிபதிக்கு பரிந்துரை செய்வதாகவும் அறிவித்தது.

கடந்த 10 ஆண்டுகளாக விசாரிக்கப்பட்ட இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக நீதிபதிகள் விலகியதால், மீண்டும் முதலில் இருந்து விசாரணை செய்தே தீர்ப்பு வழங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக சட்ட வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

