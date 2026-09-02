பள்ளி மாணவர்கள் மத்தியில் அதிகரிக்கும் விபரீத முடிவுகள்! உண்மையான காரணம் என்ன? ஓர் அலசல்
"ஆசிரியர்கள் தன்னிடம் படிக்கின்ற மாணவர்களை தன்னுடைய மற்றொரு குழந்தையாக பாவிக்கின்ற மனநிலை மிகவும் அவசியம். அதேபோல, பள்ளிகளில் 'ஆற்றுப்படுத்துநர்கள்'(Councellors) மிகவும் அவசியம்" என மனநல நிபுணர் கூறுகிறார்.
Published : September 2, 2026 at 8:01 AM IST
ஒருகாலத்தில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக நிகழ்ந்த ஒரு விஷயம், இப்போது அன்றாடம் நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. ஊடகங்களிலும், சமூக வலைதளங்களிலும் அடிக்கடி தென்படும் இந்த சம்பவங்களை சாதாரணமாக கடந்து செல்ல முடிவதில்லை. ஆம், பள்ளி மாணவர்கள் உயிரை மாய்த்துக்கொள்வது தொடர்பான செய்திகள்தான் அவை.
நம் நாட்டின் எதிர்காலத்தை கட்டமைக்கப் போகும் சிற்பிகள், ஏதோ விட்டில் பூச்சிகளை போல மாண்டு போய்க் கொண்டிருப்பதை எப்படி வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியும்? பொதுவெளியில் பரவலாக பேசப்படாத இந்த விஷயத்தை பேசுபொருளாக்கி, அதன் மூலம் இதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட மாட்டோமா என்கிற ஆதங்கம் கலந்த ஆவலின் வெளிப்பாடுதான் இந்த செய்தித் தொகுப்பு.
அதிக அளவில் நிகழும் பள்ளி மாணவ மாணவியரின் இந்த விபரீத முடிவுகள், ஜென் ஸீ (Zen Z) தலைமுறையின் பலவீனம் என பொத்தாம்பொதுவாக கூறப்படுவதை ஏற்க முடியாது. குழந்தைகளையும், பதின் பருவத்தினரையும் கையாள்வதில் பொது சமூகம் எங்கு தோற்கிறது என்பதையும் நாம் ஆராய வேண்டும்.
அதன் பொருட்டு பல புள்ளி விவரங்களையும், நிபுணர்களின் கருத்துகளையும் சிறப்புத் தொகுப்பில் சற்று சுருக்கமாக கொடுத்திருக்கிறோம். அதனை இப்போது பார்க்கலாம்.
1 லட்சம் பேருக்கு 7 பேர் விபரீத முடிவு
தேசியக் குற்ற ஆவண தரவுகளின்படி (என்சிஇஆர்பி), 1990-ம் காலக்கட்டத்தில்தான் இந்தியா முழுவதும் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினர் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளும் சம்பவங்கள் சற்று பரவலானது எனக் கூறலாம். அதாவது, 1990களின் பிற்பாதியில் 1 லட்சம் பேருக்கு (பள்ளி சிறார் முதல் - இளம் வயதினர் வரை) 7 பேராக இருந்த இந்த விகிதம், 1999-இல் 7.53ஆக உயர்ந்தது. அதற்கு பிறகு 2008இல் 4.72ஆக குறைந்தது.
ஆனால், கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு முதல் உயரத் தொடங்கிய இதன் எண்ணிக்கை, 2014ஆம் ஆண்டு மிக வேகமாக அதிகரித்து 10.61ஆக உயர்ந்தது. தொடர்ந்து, 2020இல் 23.08ஆகவும், 2021இல் 21.90ஆக இந்த எண்ணிக்கை இருந்தது.
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26 ஆண்டுகளில் 1.34 லட்சம் பேர்
இவ்வாறு 1995 முதல் 2021 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட 26 ஆண்டுகளில் மட்டும் 1 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 735 பேர் தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற அதிர்ச்சி தகவலை தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் தருகிறது.
மாணவிகள் அதிகம்
குறிப்பாக, 2014ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு பெண் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவ பெண்கள் சற்று அதிகமாக தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டிருப்பது தெரியவருகிறது. 2021-இல் மாணவர்கள் முதல் இளம் வயது ஆண்கள் 5,075 பேரும், மாணவிகள் முதல் இளம் வயது பெண்கள் 5,655 பேரும் விபரீத முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள் என புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தேர்வு தோல்வி மட்டுமே காரணமா?
குடும்பப் பிரச்சனைகளும், தேர்வில் தோல்வியுமே இந்த பள்ளிப்பருவ பிள்ளைகளின் விபரீத முடிவுக்கு பின்னால் இருக்கும் காரணங்களாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இவற்றை வெறும் 'தேர்வு தோல்வி' என்ற கண்ணோட்டத்தில் மட்டும் நாம் பார்க்க முடியாது. பார்க்கவும் கூடாது.
கற்றல் திறன் மீதான அழுத்தம், குடும்பத்தினரின் எதிர்பார்ப்புகள், தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மனநிலை, அவமானம், எதிர்காலம் குறித்த அச்சம் போன்றவைதான் இந்த சம்பவங்களுக்கு பின்னால் முக்கிய காரணங்களாக இருக்கின்றன என்கின்றனர் வல்லுநர்கள்.
மனநல நிபுணர் கூறுவது என்ன?
இதுகுறித்து குழந்தைகள் மனநல நிபுணர் முனைவர் ராணி சக்கரவர்த்தியிடம் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில் பேசினோம். அவர் கூறுகையில், "என்சிஆர்பி புள்ளிவிவரங்களின்படி, 2020 முதல் 2025 வரை 10 ஆயிரம் முதல் 15 ஆயிரம் மாணவர்கள் வரை உயிரை மாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற தகவல் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.
'பெற்றோருக்கே முக்கிய பங்கு'
மாணவர்கள் இவ்வாறு விபரீத முடிவு எடுப்பதற்கு ஆசிரியர், பெற்றோர், சமூகம் என ஒருவரையொருவர் மாறி மாறி குறை சொல்வதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. கல்வி சார்ந்த வற்புறுத்தலும், அதனால் ஏற்படும் மன அழுத்தமும்தான் மாணவர்கள் தங்கள் உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முதல் காரணமாக இருக்கிறது.
இந்த விஷயத்தில் பெற்றோர்களுக்குதான் முக்கியப் பங்கு இருக்கிறது. குழந்தைகளிடம் இன்றைய பெற்றோர் மனம்விட்டு பேசுவதே இல்லை" என ராணி சக்கரவர்த்தி கூறுகிறார்.
'பள்ளிகளில் ஆற்றுப்படுத்துநர்கள் அவசியம்'
மேலும் அவர் கூறுகையில், "ஆசிரியர்கள் தன்னிடம் படிக்கின்ற மாணவர்களை தன்னுடைய மற்றொரு குழந்தையாக பாவிக்கின்ற மனநிலை மிகவும் அவசியம். வித்தியாசமான குழந்தைகளை தனிப்பட்ட முறையில் அழைத்துப் பேசி அவர்களது உணர்வுகளைப் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும்.
அதேபோல, பள்ளிகளில் 'ஆற்றுப்படுத்துநர்கள்'(Councellors) மிகவும் அவசியம். இதனை தமிழக அரசுக்கு பரிந்துரையாகவே நான் முன்வைக்கிறேன். 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை வாரம் ஒருநாள் நீதிபோதனைக் கல்வி (Moral Education) இடம்பெறுவது மிக மிக முக்கியம். ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் நன்முறை சங்கத்தையும் (Well being Club) அமைக்க வேண்டும்' என்கிறார் அவர்.
ஊடகங்களின் பங்கு
இதுகுறித்து குழந்தைகள் உரிமை செயற்பாட்டாளரும், வழக்கறிஞருமான செல்வகோமதி கூறும்போது, "குழந்தைகள் இதுபோன்ற முடிவுகளைத் தேடிக் கொள்வதை எந்தவிதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. இந்த விஷயத்தில் ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களின் பங்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த சம்பவம் தொடர்பான செய்திகளை கவனமாக கையாள வேண்டியது அவசியம். பிற குழந்தைகளிடம் இது போன்ற செய்திகள், விரும்பத்தகாத தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
உளவியல் முதலுதவி
பெற்றோர்களும், அசிரியர்களும், சமூகமும் குழந்தைகளுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டும் விதமாக இருக்க வேண்டும். குழந்தைகள் தாங்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களை காது கொடுத்துக் கேட்கும் நல்ல நண்பர்களாக இருப்பதுதான் இதுபோன்ற சம்பவங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும்.
மனதளவில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைக்கு 'உளவியல் முதலுதவி' (Psychological First Aid) மிகவும் அவசியம்'. நம் உலகத்திற்கு குழந்தையை அழைக்க நினைக்கிறோம். அதே நேரம், குழந்தைகள் அவர்களுடைய உலகத்திலிருந்து வெளியே வர மறுக்கிறார்கள். இந்த முரண்பாடுதான் பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு அடிப்படைக் காரணமாக அமைந்துவிடுகிறது.
நெஞ்சை துளைக்கும் கேள்வி
நமது சட்டமன்றத்தில் கூட குழந்தைகளின் புத்தகச் சுமை குறித்து பேசப்பட்டது. ஆனால், அவர்களது மனச் சுமையை பற்றி யார் பேசுவது?" என செல்வகோமதி கேள்வியெழுப்பினார். ஏனோ இந்த கேள்வி மட்டும் ஒரு குற்ற உணர்ச்சியாக நம் நெஞ்சை துளைத்துக் கொண்டிருக்கிறது.