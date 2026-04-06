சென்னையில் திடீரென கொட்டித் தீர்த்த மழை; வானிலை சட்டென்று மாறியது ஏன்?
தெற்கு ஆந்திராவில் உருவான மழை மேகங்கள் வடதமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்து வந்தன என்று வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் கூறினார்.
Published : April 6, 2026 at 5:42 PM IST
சென்னை: சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் மெல்ல மெல்ல அதிகரித்து வரும் நிலையில் இன்று திடீரென கனழை கொட்டி தீர்த்தது.
சென்னையில் கோடை காலம் துவங்கிய நிலையில் கடந்த ஒரு மாத காலமாகவே வெயிலின் தாக்கம் உணரப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக கத்திரி வெயிலுக்கு இன்னும் சில வாரங்களே உள்ள நிலையில் சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் பிற்பகல் நேரங்களில் கடும் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. வெயில் தாக்கம் காரணமாக மதியம் 12 மணி முதல் பிற்பகல் மூன்று மணி வரை குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்று மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் சென்னை வாழ் மக்களை குஷிப்படுத்தும் விதமாக இன்று சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் திடீர் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. இன்று காலை முதலே சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் கருமேகம் சூழ்ந்து வெயில் இல்லாமல் காணப்பட்டது. காலை 10 மணிக்கு பிறகு மாநகர் முழுவதும் கருமேகங்கள் சூழ்ந்து இருண்ட வானிலை நிலவியது. முற்பகல் 11 மணிக்கு பிறகு இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்ய துவங்கியது.
நுங்கம்பாக்கம், தியாகராய நகர், சைதாப்பேட்டை, அடையாறு, கிண்டி, மயிலாப்பூர், எழும்பூர், புரசைவாக்கம், விருகம்பாக்கம், வளசரவாக்கம், வடபழனி, அசோக் நகர், மேற்கு மாம்பலம், கோயம்பேடு, அரும்பாக்கம், ஆலந்தூர், அம்பத்தூர், ஆவடி, தாம்பரம், பொழிச்சலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது.
கனமழை காரணமாக வெப்பத்தின் தாக்கம் குறைந்து குளிர்ந்த வானிலை நிலவுகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் கோடை மழை சென்னையில் இன்று பெய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
தலைநகரில் பெய்த திடீர் கனமழை குறித்து, தனியார் வானிலை ஆய்வாளரான டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரனை தொடர்பு கொண்டு கேட்டோம். அப்போது அவர், சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பலவேறு பகுதிகளில் மார்ச் மாதத்தில் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. தற்போது கடந்த இரண்டு நாட்களாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் வெப்பச்சலனம் காரணமாக கோடை மழை தீவிரமடைந்துள்ளது.
உள்மாவட்டங்களான சேலம், தருமபுரி, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, திருச்சி, அரியலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் நேற்றிரவு மற்றும் இன்று அதிகாலை நேரங்களில், பரவலாக இடி, மின்னலுடன் கூடிய கோடை மழை பதிவானது என தெரிவித்தார்.
சென்னை மழைக்கு என்ன காரணம்?
இந்த சூழலில் நேற்றிரவு தெற்கு ஆந்திராவில் உருவான மழை மேகங்கள் வட தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்து வந்ததன் காரணமாக சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்துள்ளது என்று வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் கூறினார்.
சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய வடமாவட்டங்களில் இன்று மாலை வரை சாரல் மழை தொடரும் என்றும், தமிழ்நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
தென் மாவட்டங்களில் மழை எப்படி?
தென்மாவட்டங்களான தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, தென்காசி, தேனி, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்றிரவு மற்றும் நாளை கோடை மழையை எதிர்பார்க்கலாம் என்ற வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன், வரும் ஏப்ரல் 8ஆம் தேதிக்கு பிறகு கோடைமழையின் தாக்கம் அதிகரிக்க தொடங்கும் எனவும் மகிழ்ச்சியான தகவலையும் பகிர்ந்தார்.
குளிர்ந்த தரைக் காற்று வீசுவதால் இன்று மற்றும் நாளை சென்னை மற்றும் சென்னையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறைந்து குளிர்ச்சியான வானிலை நிலவும் எனக் கூறிய அவர், ஏப்ரல் 8 -ம் தேதி முதல் வெப்பத்தின் தாக்கம் மீண்டும் அதிகரிக்கும் என்றும் தெரிவித்தார்.
ஏப்ரல் 20 -ம் தேதி வரை கோடை வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்ற அவர், ஏப்ரல் இறுதி வாரத்தில் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் மீண்டும் கோடைமழை பெய்யக்கூடும் எனவும் டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் கூறினார்.