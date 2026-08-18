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தி.க.வின் நீட் எதிர்ப்பு மாநாட்டுக்கு அனுமதி மறுத்தது ஏன்? - காவல் துறைக்கு உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி

"நீட் தேர்வு என்றாலே ஏன் அரசு தடை விதிக்கிறது? மாநாடு நடத்த அனுமதி வழங்குவதில் என்ன சிக்கல்?" என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 4:59 PM IST

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சென்னை: நீட் தேர்வுக்கு எதிராக திராவிடர் கழகம், திருநெல்வேலியில் திட்டமிட்டுள்ள மாநாட்டுக்கு அனுமதி மறுத்தது ஏன்? என்று பதில் அளிக்குமாறு தமிழக காவல் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை எதிர்த்தும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருசக்கர வாகனப் பிரச்சாரப் பயணம் மேற்கொள்ள திராவிடர் கழகம் சார்பில், காவல் துறையிடம் அனுமதி கேட்டு விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டிருந்தது.

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அந்த விண்ணப்பங்களை நிராகரித்த காவல் துறை, இருசக்கர வாகன பிரச்சார பயணத்திற்கு அனுமதி மறுத்தது. இதையடுத்து, இருசக்கர வாகன பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி அளிக்குமாறு காவல் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி, திராவிடர் கழகத்த்தின் துணைத் தலைவர் கலி. பூங்குன்றன், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், பேரணியில் எத்தனை இருசக்கர வாகனங்களில், எத்தனை பேர் பங்கேற்க உள்ளனர்? பேரணி எந்த இடத்தில் தொடங்கி எங்கு முடியும் என்பன உள்ளிட்ட விவரங்களை இன்று (ஆக.18) தாக்கல் செய்யுமாறு உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெ.ரவீந்திரன், "இருசக்கர வாகன பேரணி சென்னை, திருவண்ணாமலை, ஆரணி, திருப்பத்தூர், திண்டிவனம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் வழியாக நடைபெறும்" என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், "பேரணி நிறைவடையும் நாளான ஆகஸ்ட் 25 அன்று, நீட் நுழைவுத் தேர்வுக்கு எதிராக திருநெல்வேலியில் மாநாடு நடத்த அனுமதி கோரி காவல் துறையிடம் மனு அளித்திருந்தோம். அந்த மனுவையும் காவல் துறை நிராகரித்து விட்டது" என்று தெரிவித்தார்.

அப்போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் யோகராஜா சேகர், "மாநாடு நடத்த திட்டமிட்டுள்ள பகுதி, ஒரு தடை செய்யப்பட்ட பகுதி. அதனால், காவல்துறை அனுமதி மறுத்து விட்டது. வேறு இடத்தில் அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்தால் பரிசீலிக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

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அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி, "நீட் தேர்வு என்றாலே ஏன் தடை விதிக்கப்படுகிறது? மாநாடு நடத்த அனுமதி வழங்குவதில் என்ன சிக்கல்?" என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார். கோவையில் பாஜக பேரணி விவகாரத்திலும் இதேதான் நடந்தது என்றும் அவர் தெரிவித்தார். பின்னர், இதுதொடர்பாக, காவல் துறை பதில் அளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை நாளைக்கு (ஆக.19) நீதிபதி தள்ளிவைத்தார்.

TAGGED:

NEET RALLY
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RALLY PERMISSION DENIED
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