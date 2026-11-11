உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்துவதில் மட்டும் தொடர்ந்து பிரச்னைகள் வருவது ஏன்? உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி
2021-ஆம் ஆண்டு நடத்த வேண்டிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, கரோனா பாதிப்பு காரணமாக தற்போது நடைபெறுகிறது, இந்தப் பணிகள் முடியும் வரை தங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது என மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 11, 2026 at 2:54 PM IST
சென்னை: உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மட்டும் தொடர்ந்து பிரச்சனை வருவது ஏன்? என மாநில தேர்தல் ஆணையத்துக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
தமிழகத்தில் 37 மாவட்டங்களில் உள்ள ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு சிறப்பு அதிகாரிகள் நியமித்த உத்தரவை எதிர்த்து செங்கல்பட்டை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஆர்.பாஸ்கரன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு குறித்த காலத்தில் வார்டு மறுவரையறை, இடஒதுக்கீடு நடைமுறைகளை முடித்து தேர்தல் நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, 5 ஆண்டுகள் பதவிக்காலம் முடியும் முன்பே தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்ற அரசியல் சட்டப் பிரிவு மீறப்பட்டது என்றும், சிறப்பு அதிகாரிகளின் பதவிக் காலத்தை நீட்டித்தது அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதமானது என்றும் மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் விஜய் ஆனந்த் தெரிவித்தார்.
தமிழக அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 2027-ஆம் ஆண்டு இந்தப் பணிகள் முடிவடைய உள்ளது. மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் முடிவடைந்தப் பிறகுதான் வார்டு மறுவரையறை செய்யப்படும். அதன் பிறகு தான், பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீடு குறித்து முடிவெடுக்கப்பட்டு, பின்னர் தேர்தல் குறித்து அறிவிக்கப்படும்.
மேலும், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புப் பணிகள் முடிந்த பிறகு, வார்டு மறுவரையறை செய்ய 120 நாட்களும், பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீடு குறித்து முடிவு செய்ய 30 நாள்களும், தேர்தலுக்கு முந்தைய நடவடிக்கைகளுக்கு 90 நாள்கள் என மொத்தம் 240 நாள்கள் தேவைப்படுகிறது.
2021-ஆம் ஆண்டு நடத்த வேண்டிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, கரோனா பாதிப்பு காரணமாக தற்போது நடைபெறுகிறது. இந்தப் பணிகள் முடியும் வரை எதுவும் செய்ய முடியாது. தங்களது கைகள் கட்டப்பட்டுளளதாக தெரிவித்தார்.
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அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி, உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மட்டும் இதுபோன்ற பிரச்னைகள் வருவது ஏன்? பதவிக்காலம் முடியப் போகிறது எனத் தெரிந்தும் மாநில தேர்தல் ஆணையம், தேர்தல் நடத்த ஏன் முன்கூட்டியே நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? என கேள்வி எழுப்பினார்.
பின்னர், இந்த மனுவுக்கு 3 வாரங்களில் பதிலளிக்கும்படி, தமிழக அரசுக்கும், மாநில தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் உத்தரவிட்ட நீதிபதி, தேர்தல் ஆணையம் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து பதிலளிக்க மாநில தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.