ETV Bharat / state

புராதன கோயில்களில் கட்டுமானப் பணிகளுக்கு தடை - உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

நமது முன்னோர் கட்டிய இது போன்ற கட்டடங்களை நாம் மீண்டும் அமைக்க முடியாது. அவற்றை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 29, 2026 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள பழமையான புராதன கோயில்களில், எந்த விதமான கட்டுமான பணிகளையும் மேற்கொள்ள இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் முன்பு வணிக வளாகம் கட்ட தடை விதிக்கக் கோரிய வழக்கில், தமிழகத்தில் புராதன சின்னங்களை பாதுகாப்பதற்கான ஆணையம் அமைப்பது தொடர்பாக ஒரு மாதத்திற்குள் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவு பிறப்பித்து இருந்தது.

இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஆர். சுரேஷ் குமார் மற்றும் எஸ். சவுந்தர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, "புராதான சின்னங்கள் பாதுகாப்பு ஆணையம் தொடர்பான விதிகள் வகுக்கப்பட்டு விட்டன. ஆணைய தலைவரை தேர்வு செய்வதற்காக தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் தேர்வுக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தலைவர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்று, தொல்லியல் துறை இணையதளத்தில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது" என இந்து சமய அறநிலையத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள், "தலைவர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்று பத்திரிகைகளில் ஏன் விளம்பரம் கொடுக்கவில்லை? தொல்லியல் துறை இணையதளத்தில் வெளியிட்ட அறிவிப்பை அனைவரும் பார்த்திருப்பார்கள் என எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? ஆணையம் அமைக்க விரும்பவில்லை என்றால் அதனை நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்து விடலாம்" என்றனர்.

இதற்கு அறநிலையத் துறை தரப்பில், "ஆணையம் அமைப்பதற்கு வேண்டுமென்றே காலதாமதம் செய்யவில்லை. ஆணையத்துக்கு பணியாளர்கள் நியமிப்பது தொடர்பாக அரசின் ஒப்புதல் பெற வேண்டி உள்ளதால் கூடுதல் அவகாசம் தேவைப்படுகிறது. இணையதளத்தில் வெளியிட்ட அறிவிப்பின் மூலம் இதுவரை 5 விண்ணப்பங்கள் வரப்பெற்றுள்ளன" என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, புராதன சின்னங்கள் ஆணைய தலைவர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்களை வரவேற்று, முன்னணி தமிழ் நாளிதழ்கள் மற்றும் இரண்டு ஆங்கில நாளிதழ்களில் ஒரு வாரத்தில் விளம்பரங்கள் வெளியிடப்பட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்க இரண்டு வார கால அவகாசம் வழங்கி, அதன் பின் விண்ணப்பங்களை பரிசீலித்து மூன்று நபர்களை தேர்வு செய்து நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டனர்.

அதுவரை தமிழகத்தில் உள்ள புராதன கோயில்களில் எந்த கட்டுமான பணிகளையும் மேற்கொள்ளக் கூடாது என்று உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை மார்ச் 5 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர்.

முன்னதாக தமிழகத்தில் மட்டுமே தொன்மை வாய்ந்த கோயில்கள், கட்டடங்கள் உள்ளன என்றும் வேறு எங்கும் இது போன்ற கட்டடங்கள் இல்லை என்றும் சுட்டிக் காட்டிய நீதிபதிகள், நமது முன்னோர் கட்டிய இது போன்ற கட்டடங்களை நாம் மீண்டும் அமைக்க முடியாது. அவற்றை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

RESTRAIN CONSTRUCTION
இந்து சமய அறநிலையத் துறை
MADRAS HIGH COURT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.