விநாயகர் சிலை ஊர்வல விவகாரம் - கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பதிலளிக்க உத்தரவு
இதுதொடர்பாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தமிழக அரசுக்கு புகார் மனு அனுப்பி உள்ளார்.
Published : September 17, 2026 at 10:32 PM IST
சென்னை: பொதுப்பாதையில் விநாயகர் சிலையை எடுத்து செல்ல பட்டியல் சமூகத்தினர் மறுக்கப்பட்டது குறித்து கடலூர் ஆட்சியர் மற்றும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பதிலளிக்க தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை அருகே உள்ள கரிக்குப்பம் கிராமத்தில் பட்டியல் சமூகத்தினர் பொது பாதையில் விநாயகர் சிலையை எடுத்து சென்றபோது தங்கள் வீதி வழியாக எடுத்து செல்லக்கூடாது என மாற்று சமூகத்தினர் தகராறில் ஈடுபட்டு தாக்குதல் நடத்த முயன்றதாகவும், சிலையை மாற்று பாதையில் எடுத்து செல்லுமாறு கட்டாயப்படுத்தியதாகவும் புகார் எழுந்தது.
இதுதொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், காவல்துறையினர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி.யும் தமிழக அரசுக்கு புகார் மனு அனுப்பி உள்ளார்.
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இந்த விவகாரத்தை தாமாக முன்வந்து எடுத்த தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணையத்தின் தலைவர்(பொறுப்பு) இமயம், உறுப்பினர்கள் செல்வக்குமார், ஆனந்தராஜா, இளஞ்செழியன் ஆகியோர் வழக்காக விசாரித்தனர்.
வழக்கை விசாரித்த ஆணையம், இந்த விவகாரத்தில் இதுவரை எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்த கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர், காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை செப் 25-ந் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.