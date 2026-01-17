ETV Bharat / state

இலவசம் வழங்குவது ஏமாற்று வேலை; வளர்ச்சிக்கு உதவாது - சீமான்

வரும் பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என சீமான் கூறினார்.

சீமான் பேட்டி
சீமான் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 17, 2026 at 6:06 PM IST

2 Min Read
சென்னை: இலவசங்களை வழங்குவதால் தமிழகத்தில் எந்த ஒரு வளர்ச்சியும் இருக்காது என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற நூல் வெளியிட்டு விழாவில் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். மேடையில் பேசிய அவர், "பெண்ணிய உரிமை பேசுபவர்களை நான் எதிர்க்கிறேன். பெண்ணியம் என்பது நமது பிறவி கடமை. அதை நாம் செய்துதான் ஆக வேண்டும். பெண்மையை போற்றாத எந்த ஒரு சமூகமும் பெருமை அடையாது. எந்த ஒரு பொருளும் மொழி இல்லாமல் பிறக்காது. வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், என் தாய்மொழி இறந்துவிட்டது. தமிழ் மொழி சிறுக சிறுக அழிந்து கொண்டே வருகிறது. பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் பெயரை சூட்ட வேண்டும்.

அதேபோல கலை இலக்கியத்தை போற்றாத எந்த சமூகமும் பெருமை அடையாது. மத்திய அரசு பணம் செல்லாது என்று அறிவித்த போது ஊழல், லஞ்சம் ஆகியவை ஒழிந்து விடும் என்றார்கள். ஆனால் அது முற்றிலும் பைத்தியக்காரன் தனம் என்பது தற்போது வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிகிறது. இந்த விவகாரத்தில் பிரதமர் ஐம்பது நாட்களில் சொர்க்கத்துக்கே அழைத்து போகிறேன் என்று கூறினார். ஆனால் எல்லோரும் செத்து தான் சொர்க்கத்துக்கு போகிறார்கள். குறிப்பாக பணம் இழப்பு நேரங்களில் மக்கள் அவ்வளவு துன்பத்தில் இருந்தனர். சாமானிய மக்கள் தங்களுடைய பணத்தை மாற்றுவதற்காக வங்கி வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். பணக்காரராக இருக்கக்கூடிய அம்பானியோ, அதானியோ யாரும் வங்கி வாசலில் நிற்கவில்லை" என்றார்.

இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், "அதிமுக ஆண்களுக்கும் இலவச பேருந்து பயணம் அறிவித்துள்ளது பற்றி பலரும் கேட்கிறீர்கள். முதலில் பேருந்து தரமானதாக இருக்கிறதா? மகளிர் இலவசமாக செல்லும் பொழுது ஓசியில் தானே போகிறீர்கள் என பேசியது நினைவில்லையா?

சொந்த வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடு கட்டி தரப்படும் என்பதும் பழைய வாக்குறுதி தான். அம்மா ஆட்சியில் அம்மா வீடு, ஐயா ஆட்சி வந்தால் ஐயா வீடு என்கிற தலைப்பில் தான் வீடுகள் கட்டித் தரப்படுகிறது. அந்த வீட்டில் இவர்கள் குடி இருப்பார்களா? அது வீடா அல்லது கோழி கூடா? என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.

ஜனநாயகன் படம் தொடர்பாக பேசிய அவர், "ஜனநாயகம் திரைப்படத்தின் தணிக்கை பிரச்சனை இவ்வளவு காலம் நீடிப்பது தேவையில்லாத ஒன்று. அண்ணன் செல்வமணி இயக்கிய குற்றப்பத்திரிகை தொடர்பான படமும் முடக்கப்பட்டது. நான் நடித்த திரைப்படமான 'அடங்காது' படத்திற்கும் இந்த சிக்கல் வந்தது. எப்படிப்பட்ட கருத்து சுதந்திரத்தில் நாம் வாழ்கிறோம் என்பதும் தெரியவில்லை" என்றார்.

சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக பேசிய அவர், "வரும் தேர்தலில் தனித்து தான் போட்டியிட போகிறோம். வரும் பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும். இருக்கிற கட்சிகள் எல்லாம் சரி இல்லை என்று தான் தனியாகவே கட்சி ஆரம்பித்தேன். இவர்கள் சரியாக இருந்திருந்தால், நான் அவர்களுடன் சேர்ந்து இருப்பேன். என்னுடைய நிலைப்பாடு, என்னுடைய கோட்பாடு என்பது வேறு. என்னுடைய பாதை சொர்க்கத்திற்கானது" என்றார்.

