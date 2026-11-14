சாலைப் பணி முறைகேட்டை தட்டிக் கேட்ட சட்டக் கல்லூரி மாணவர் உள்ளிட்ட 3 பேர் மீதான வழக்கு ரத்து
காவல் துறை அதிகாரிகளிடம் நியாயமான கேள்விகளை எழுப்புவதும், அவர்களது நடவடிக்கைகளுக்கான விளக்கங்களை கோருவதும், அரசு ஊழியரைப் பணிசெய்ய விடாமல் தடுக்கும் குற்றமாகவோ, அவரைத் தாக்க முயலும் செயலாகவோ கருத முடியாது என்று வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : November 14, 2026 at 2:35 PM IST
சென்னை: சாலை அமைக்கும் பணியில் நடைபெற்ற முறைகேடு குறித்து கேள்வி எழுப்பியதற்காக சட்டக் கல்லூரி மாணவர் உள்பட மூன்று பேருக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தரீஷ் பழனிச்சாமி, துரைச்சாமி முத்துகிருஷ்ணன், ஆறுமுகம் ஆகியோர் தாக்கல் செய்த மனுவில், "சாலை அமைக்கும் பணியில் நடைபெற்ற முறைகேடு குறித்து கேள்வி எழுப்பியதற்காக, காவல் துறை அதிகாரிகளைத் தாக்க முயன்றதாகவும், அவர்களைப் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாகவும் எங்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது பொய் வழக்கு ஆகும். எனவே, எங்கள் மீது பதியப்பட்டுள்ள பொய் வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்று கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்.
இந்த மனு, நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் முன் விசாரணைக்கு வந்த போது, மனுதாரர்கள் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா, "சாலை அமைக்கும் பணியில் நடந்த முறைகேட்டை எதிர்த்து கேள்வி எழுப்பியவர்களை காவல் நிலையம் அழைத்து வந்தது குறித்து வழக்கறிஞர் சரிதா கேள்வி எழுப்பினார். அங்கு நடந்த நிகழ்வுகளை சரிதாவின் மகனும், சட்டக் கல்லூரி மாணவருமான தரீஷ் பழனிச்சாமி, தனது செல்போனில் வீடியோ பதிவு செய்துள்ளார்.
இதையடுத்து, அவரது செல்போனை பறித்த காவல் உதவி ஆய்வாளர், காவல் துறையினரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாகவும், தாக்க முயன்றதாகவும் மூவர் மீதும் பொய்யாக வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்" என வாதிட்டார்.
மேலும், "தனியார் ஒப்பந்ததாரருக்கு ஆதரவாக செயல்படும் நோக்கில், புகார் அளித்த அதிகாரியே முதல் தகவல் அறிக்கையைப் பதிவு செய்து, அதே வழக்கின் புலன் விசாரணையையும் மேற்கொண்டு, இறுதி அறிக்கையிலும் கையெழுத்திட்டிருப்பது விசாரணையின் நியாயத்தன்மையைக் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது" என்றும் வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா சுட்டிக்காட்டினார்.
தொடர்ந்து, காவல் நிலையத்திற்குள்ளேயே காவல் துறை அதிகாரியை தாக்க முயன்றதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு நம்பும்படியாக இல்லை எனக் கூறி, சம்பவத்தின் போது சட்டக் கல்லூரி மாணவர் தனது செல்போனில் பதிவு செய்திருந்த வீடியோ காட்சிகளை நீதிமன்றத்தில் காட்டினார்.
அந்த வீடியோ காட்சிகளில் பதிவான சம்பவங்களுக்கும் காவல் துறையினர் சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் முரண்பாடு இருப்பதாகவும், காவல் துறையினரைத் தாக்க முயன்றதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டிற்கு எந்த அடிப்படையும் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார்.
காவல் துறை அதிகாரிகளிடம் நியாயமான கேள்விகளை எழுப்புவதும், அவர்களது நடவடிக்கைகளுக்கான விளக்கங்களைக் கோருவதும், அரசு ஊழியரைப் பணி செய்ய விடாமல் தடுக்கும் குற்றமாகவோ, அவரைத் தாக்க முயலும் செயலாகவோ கருத முடியாது என்றும் வாதிட்டார்.
இதனையடுத்து வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களையும், வீடியோ காட்சிகளையும் பரிசீலித்த நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன், காவல் நிலையத்திற்குள் காவல் துறை அதிகாரியைத் தாக்க முயன்றதாக சட்டக் கல்லூரி மாணவர் உள்ளிட்ட 3 பேர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.