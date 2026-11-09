சென்னையில் பட்டாசு புகைக்கே விமானங்கள் திணறியது ஏன்? - பின்னணியில் இருக்கும் தொழில்நுட்பம்
சென்னையில் ஆண்டுக்கு 2 அல்லது 3 நாள்கள் மட்டுமே கடுமையான பனிமூட்டம் ஏற்படுவதால் தற்போதைய CAT-I தொழில்நுட்ப வசதியே போதுமானதாக இருக்கிறது என்று சென்னை விமான நிலைய அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
Published : November 9, 2026 at 10:44 PM IST
-By. சுபாஷ் தயாளன்
தீபாவளி பட்டாசுப் புகையால் சென்னை விமான நிலையத்தில் 26 விமானங்களின் சேவை பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், 11 விமானங்கள் நீண்ட நேரம் வானில் வட்டமடித்துக் காத்திருந்து தரையிறங்கின. 156 பயணிகளுடன் வந்த இண்டிகோ விமானம் பெங்களூருக்குத் திருப்பிவிடப்பட்டது.
காற்று மாசு அதிகமுள்ள டெல்லியில் விமானங்கள் தடையின்றி இயங்கும்போது சென்னையில் மட்டும் விமானங்கள் தரையிறங்க முடியாமல் போனது ஏன்? அதன் பின்னணியில் இருக்கும் காரணங்களை விரிவாக பார்ப்போம்.
சென்னை விமான நிலையம்
தென்னிந்தியாவின் முக்கியமான விமானப் போக்குவரத்து மையங்களில் ஒன்றாகத் திகழும் சென்னை விமான நிலையத்தில் நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 435 விமானங்கள் வந்து செல்கின்றன. தீபாவளி தினத்தன்று, சென்னை விமான நிலையத்தைச் சுற்றியுள்ள மீனம்பாக்கம் உள்ளிட்ட குடியிருப்புப் பகுதிகளில் பட்டாசுகள் அதிக அளவில் வெடிக்கப்பட்டன. அனுமதிக்கப்பட்ட நேரமான இரவு 7 மணிக்கு முன்பே பட்டாசுகள் வெடிக்கத் தொடங்கியதுடன் இரவு 10 மணியைக் கடந்தும் பல இடங்களில் பட்டாசு வெடிப்பது தொடர்ந்தது. இதனால் உருவான புகை, காற்றில் பரவி சென்னை விமான நிலைய ஓடுபாதைப் பகுதியையும் சூழ்ந்தது.
ஓடுபாதை பகுதியில் அடர்த்தியாக புகை பரவியதால், விமானிகளுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய தெரிவுநிலை பாதிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக சென்னையில் தரையிறங்க வந்த 11 விமானங்கள் வானில் வட்டமடித்துக் காத்திருந்தன. அவற்றில் 10 விமானங்கள், பின்னர் சென்னையிலேயே தரையிறங்கின. ராய்ப்பூரில் இருந்து 156 பயணிகளுடன் வந்த இண்டிகோ விமானம், பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு பெங்களூருக்குத் திருப்பிவிடப்பட்டது.
அதேபோல், சென்னையில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய 15 விமானங்களும் தாமதமாகின. வருகை விமானங்கள் 11, புறப்பாடு விமானங்கள் 15 என மொத்தம் 26 விமானச் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன.
கடந்த ஆண்டு (2025) தீபாவளி பண்டிகையின்போதும் பட்டாசு புகையால் 7 வருகை விமானங்கள், 8 புறப்பாடு விமானங்கள் என மொத்தம் 15 விமானங்களின் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன.
காற்றின் தரக்குறியீடு என்றால் என்ன? மாசை எப்படி அளவிடுகிறார்கள்?
நாம் சுவாசிக்கும் காற்று, எந்த அளவுக்குத் தூய்மையாக இருக்கிறது அல்லது மாசடைந்துள்ளது என்பதை எண்களின் மூலம் தெரிவிப்பதே காற்றின் தரக் குறியீடு (AQI) ஆகும். காற்றில் கலந்திருக்கும் PM2.5, PM10 உள்ளிட்ட நுண்துகள்கள் மற்றும் சில மாசு வாயுக்களின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு காற்றின் தரக்குறியீடு கணக்கிடப்படுகிறது.
இந்தியாவில் காற்றின் தரக் குறியீடு 0 முதல் 500 வரையிலான அளவில் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. 0 முதல் 50 வரை நல்ல காற்றுத் தரம், 51 முதல் 100 வரை திருப்திகரமான நிலை, 101 முதல் 200 வரை மிதமான மாசு, 201 முதல் 300 வரை மோசமான காற்றுத் தரம், 301 முதல் 400 வரை மிகவும் மோசமான நிலை, 401 முதல் 500 வரை கடுமையான மாசு எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், சென்னையின் காற்றின் தரக்குறியீடு 206 என்பது மோசமான காற்று தரப் பிரிவில் வருகிறது.
சென்னையில் காற்றின் தரக்குறியீடு 206
தீபாவளிக்குப் பிறகு, சென்னையின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் ஒரே அளவிலான காற்று மாசு காணப்படவில்லை. சென்னை மணலியில் 269, அரும்பாக்கத்தில் 243, கொடுங்கையூரில் 200, ராயபுரத்தில் 199, பெருங்குடியில் 188, வேளச்சேரியில் 134 என காற்றின் தரக் குறியீடு பதிவானது. சென்னையின் சில பகுதிகளில் காற்று மாசு அதிகமாக இருந்ததும், ஒரே நகருக்குள் காற்று மாசின் அளவும் வேறுபட்டு இருந்தது.
டெல்லியில் காற்றின் தரம் குறைவாக இருந்தும் விமானங்கள் இயக்கப்படுவது எப்படி?
டெல்லியில் குளிர்காலத்தில் காற்று மாசு அதிகரிப்பதுடன், அடர்ந்த பனிமூட்டமும் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, அதிகாலை நேரங்களில் பனிமூட்டம் காரணமாக பார்வை தூரம் கடுமையாகக் குறையக்கூடும். அங்கு குறைந்த தெரிவு நிலையிலும் விமானங்களை இயக்குவதற்கான 'மூன்றாம் நிலை வழிகாட்டி தரையிறங்கும் தொழில்நுட்பம்' (CAT-III தொழில்நுட்பம்) உள்ளது.
காற்றின் தரக் குறியீடு அதிகமாக இருப்பது மட்டுமே விமானம் தரையிறங்குவதைத் தடுக்காது. விமானிக்கு ஓடுபாதை தெளிவாகத் தெரிகிறதா, ஓடுபாதையில் உள்ள விளக்குகள் மற்றும் அடையாளங்களைப் பார்க்க முடிகிறதா, விமானத்தைப் பாதுகாப்பாகத் தரையிறக்குவதற்குத் தேவையான தொழில்நுட்ப வசதிகள் உள்ளனவா என்பதே முக்கியம்.
காற்றில் மாசுத் துகள்கள் அதிகமாக இருந்தாலும், ஓடுபாதையின் தெரிவுநிலை பாதுகாப்பான அளவில் இருந்தால் விமானங்களை இயக்க முடியும். மாறாக காற்றின் தரக் குறியீடு குறைவாக இருந்தாலும், அடர்ந்த புகை அல்லது பனிமூட்டம் ஓடுபாதையைச் சூழ்ந்தால் விமான இயக்கம் பாதிக்கப்படலாம்.
குறைந்த தெரிவுநிலையிலும் விமானங்களை இயக்க உதவும் ஐ.எல்.எஸ். தொழில்நுட்பம்
குறைந்த தெரிவுநிலையிலும் விமானங்கள் பாதுகாப்பாகத் தரையிறங்குவதற்கு 'கருவி வழிகாட்டி தரையிறங்கும் அமைப்பு' (Instrument Landing System-ILS) எனப்படும் தொழில்நுட்பம் உதவுகிறது. இந்தத் தொழில்நுட்பம், விமானிக்கு ஓடுபாதையின் மையப் பாதையை நோக்கிச் செல்லவும், சரியான கோணத்தில் கீழிறங்கவும் வானொலி அலைகள் மூலம் வழிகாட்டுகிறது.
டெல்லியில் CAT-III, சென்னையில் CAT-I
டெல்லியில் குளிர்காலத்தில் அடிக்கடி அடர்ந்த பனிமூட்டம் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, அதிகாலை நேரங்களில் தெரிவுநிலை 1,000 மீட்டருக்கும் கீழ் குறையும். இதனால் அங்கு குறைந்த தெரிவுநிலையிலும் விமானங்களை இயக்குவதற்கான CAT-III தொழில்நுட்ப வசதி செயல்படுத்தப்படுகிறது.
மத்திய விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம், நாடாளுமன்றத்தில் அளித்த தகவலின்படி, டெல்லி, லக்னோ, ஜெய்ப்பூர், அமிர்தசரஸ், பெங்களூரு, கொல்கத்தா ஆகிய ஆறு விமான நிலையங்களில் CAT-III சான்றளிக்கப்பட்ட ஓடுபாதைகள் உள்ளன.
விமான நிலைய அதிகாரி விளக்கம்
இதுகுறித்து சென்னை விமான நிலைய அதிகாரி ஒருவரிடம் பேசினோம். அவர், "சென்னை விமான நிலையத்தில் தற்போது CAT-I தொழில்நுட்ப வசதியே பயன்பாட்டில் இருக்கிறது. டெல்லியில் குளிர்காலத்தில் அடர்ந்த பனிமூட்டத்தால் தெரிவுநிலை 1,000 மீட்டருக்கும் கீழ் குறையும் சூழல் அடிக்கடி நிலவுகிறது. ஆனால், சென்னையில் ஆண்டுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று நாள்கள் மட்டுமே கடுமையான பனிமூட்டம் ஏற்படுவதால் தற்போதைய CAT-I தொழில்நுட்ப வசதியே போதுமானதாக இருக்கிறது.
சென்னையில் வழக்கமான சூழலில் தெரிவு நிலை 3,500 மீட்டர் முதல் 4,000 மீட்டர் வரை இருக்கும். தீபாவளி நாளில் பட்டாசுப் புகை காரணமாக ஓடுபாதையின் தெரிவுநிலை 900 மீட்டராக குறைந்தது. இதனால் சூழலை கண்காணித்து, பாதுகாப்பு வரம்புகளுக்கு ஏற்ப விமானங்களை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
விமானம் தரையிறங்க வேண்டுமா? - விமானியே இறுதி முடிவு எடுப்பார்
ஒரு விமானம் தரையிறங்க வேண்டுமா அல்லது வேறு விமான நிலையத்துக்குத் திருப்பிவிட வேண்டுமா என்பதை விமானியே இறுதியாக முடிவு செய்கிறார். ஒவ்வொரு விமானத்தின் தொழில்நுட்பத் திறன், விமானியின் பயிற்சி மற்றும் தகுதி, விமான நிறுவனத்தின் நடைமுறைகள் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து குறைந்தபட்சத் தெரிவுநிலை வரம்பு மாறுபடலாம்.
தீபாவளியன்று ராய்ப்பூரில் இருந்து வந்த இண்டிகோ விமானம், சென்னையில் தரையிறங்க முயற்சி செய்த பின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு பெங்களூருக்குத் திருப்பிவிட விமானி முடிவு செய்தார். இதனால் விமானம் பெங்களூரு திருப்பி விடப்பட்டது. மற்ற விமானங்கள் சென்னையில் தரையிறங்கினாலும், அந்த விமானத்தின் விமானி எடுத்த பாதுகாப்பு முடிவே இறுதியானது.
சென்னையில் போகி புகையும் விமான போக்குவரத்துக்கு சவால்
தீபாவளியன்று பட்டாசுகள் வெடிப்பதால் உருவாகும் புகை மட்டுமின்றி, போகிப் பண்டிகையின்போதும் விமானப் போக்குவரத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
போகிப் பண்டிகை அதிகாலை நேரத்தில் கொண்டாடப்படுவதால், அப்போது நிலவும் இயற்கையான பனிமூட்டத்துடன் புகையும் கலக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால் விமான நிலையத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தெரிவுநிலை மேலும் குறையலாம். புகையின் அடர்த்தி, காற்றின் திசை, காற்றின் வேகம், பனிமூட்டத்தின் அளவு ஆகியவை ஓடுபாதையின் தெரிவுநிலையைப் பாதிக்கக்கூடிய காரணிகளாக உள்ளன. இதனால் அதிகாலை நேர விமானங்களின் வருகை மற்றும் புறப்பாட்டில் தாமதம் ஏற்படவும் விமானங்களை வேறு விமான நிலையத்திற்கு திருப்பி அனுப்பவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
அதேபோல் மழை பெய்தால், விமான ஓடுபாதையின் தெரிவுநிலை எப்போது மேம்படும் என்று கூற முடியாது. மழையின் தீவிரம், மேகங்களின் உயரம், காற்றின் வேகம், ஓடுபாதையில் தேங்கும் நீர் உள்ளிட்ட காரணிகளும் விமான இயக்கத்தைப் பாதிக்கக்கூடும். எனவே, மழை, பனிமூட்டம், பட்டாசுப் புகை ஆகியவற்றை ஒரே வகையான பாதிப்பாகக் கருத முடியாது. ஒவ்வொன்றும் விமானப் போக்குவரத்தில் வெவ்வேறு வகையான சவால்களை ஏற்படுத்துகின்றன.
டெல்லி, சென்னை விமான நிலையங்கள் உணர்த்துவது என்ன?
டெல்லியில் காற்று மாசு அதிகமாக இருந்தாலும், அங்கு நிலவும் பனிமூட்டத்தை எதிர்கொள்வதற்கான CAT-III போன்ற தொழில்நுட்ப வசதிகள் உள்ளன. இதனால் குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு வரம்புகளுக்குள் குறைந்த தெரிவுநிலையிலும் விமானங்களை இயக்க முடிகிறது. அதே நேரத்தில், சென்னையில் காற்று தர குறியீடு குறைவாக இருந்தாலும், பட்டாசுப் புகை ஓடுபாதையைச் சூழ்ந்து ஓடுபாதையின் தெரிவு நிலை அளவைக் குறைத்தால் விமானச் சேவைகள் பாதிக்கப்படலாம்.
எனவே, காற்றின் தரக் குறியீட்டை மட்டுமே வைத்து விமானப் போக்குவரத்தின் பாதுகாப்பைத் தீர்மானிக்க முடியாது. விமான நிலையத்தின் தொழில்நுட்ப வசதிகள், ஓடுபாதையின் தெரிவுநிலை, வானிலை, விமானத்தின் திறன், பாதுகாப்பு மதிப்பீடு எனப் பல்வேறு அம்சங்கள் கொண்டுள்ளது.
தென்னிந்தியாவைப் பொறுத்தவரை பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் மட்டுமே CAT-III எனப்படும் மூன்றாம் நிலை கருவி வழிகாட்டித் தரையிறங்கும் வசதி உள்ளது. அங்கு குளிர்காலத்தில் நீண்ட நாட்கள் பெருமளவில் பனிமூட்டம் இருக்கும் என்பதால் அதனை கருத்தில் கொண்டு இந்த தொழில்நுட்ப வசதி அங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், சென்னையில் ஆண்டுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் மட்டுமே கடுமையான பனிமூட்டம் நிலவுவதால் CAT-III வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் தற்போது இல்லை.
ஆண்டுக்கு ஒன்றரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான விமான இயக்கங்களைக் கையாளும் சென்னை விமான நிலையத்தில், தீபாவளி மற்றும் போகி போன்ற பண்டிகைக் காலங்களில் புகை மாசைக் கட்டுப்படுத்துவது, பொதுமக்களின் உடல்நலத்துக்கு மட்டுமல்ல விமானப் போக்குவரத்தின் பாதுகாப்புக்கும் அவசியமானதாகிறது.
காற்றின் தரக் குறியீடு காற்றில் உள்ள மாசின் அளவை குறிப்பிட்டாலும், விமானம் தரையிறங்குவதற்கான பாதுகாப்பைத் தீர்மானிப்பதில் ஓடுபாதையின் தெரிவுநிலை, தொழில்நுட்ப வசதிகள் மற்றும் விமானியின் முடிவு ஆகியவையே முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன" என்று தெரிவித்தார்.