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முதல்வர் அறை மாற்றம் ஏன்? பேரவையில் எ.வ.வேலு கேள்வி

முதலமைச்சரின் வேலை பளு மற்றும் புதிய திட்டங்கள் காரணமாக புதிய அறை தேவைப்படுகிறது. எல்லோரும் அமரக்கூடிய வகையில் புதிய அலுவலகம் அமைக்கப்படுகிறது என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா தெரிவித்தார்.

முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு - கோப்புப்படம்
முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 4:34 PM IST

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சென்னை: முதல்வர் அறை மாற்றப்படுவது ஏன்? என சட்டப்பரேவையில் முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 18) இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை, மனிதவள மேலாண்மைத் துறை ஆகியவற்றின் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது.

அப்போது பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, "இப்போது முதலமைச்சர் இருக்கும் அறையை மாற்றிவிட்டு ரூ.1.30 கோடி செலவில், நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் உள்ள பத்தாவது மாடியில் உள்ள அறைக்கு முதலமைச்சர் செல்கிறார். அது அவரது விருப்பம்.

நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் பத்து மாடி கட்டிடத்தை கட்டிக் கொடுத்தவர் கலைஞர் கருணாநிதி. பிரிட்டிஷ் காரர்கள் கட்டிய அறையில் இருந்து, தமிழன் கட்டிய அறைக்கு முதலமைச்சர் மாறுவதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி தான். ஆனால், முதலமைச்சர் அறை மாற்றத்திற்கான ரூ. 5.54 கோடி மதிப்பிலான டெண்டர் ஆன்லைனில் வெளியிடப்படவில்லை என செய்தி வெளியாகி உள்ளது.

பழைய அறையில் இருந்தே முதலமைச்சர் பணியை பார்க்க வேண்டியதுதானே? முதலமைச்சரின் இடமாற்றம் காரணமாக தலைமைச் செயலகத்தின் சங்கத்தை சார்ந்தவர்கள், உணவருந்த, ஓய்வெடுக்க இடம் இல்லை. இந்த இடத்தை முதலமைச்சர் எடுத்துக் கொண்டால் நாங்கள் எங்கே போவது? என பேசுகிறார்கள். இதனை முதலமைச்சர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.

அப்போது முதலமைச்சர் அறை மாற்றம் குறித்து விளக்கமளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுவது போல் இருக்கிறது எ.வ. வேலு பேச்சு. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பத்திரிக்கைகள் வெளியிட்ட செய்தியை எடுத்துச் சொன்னால், இந்த துறை ஊழல் மட்டும் தான் செய்தது என்று எங்களால் சொல்ல முடியும். தனியார் பத்திரிக்கை வெளியிட்ட செய்தி தவறானது. டெண்டர் இன்னும் முடியவில்லை. கூடிய விரைவில் பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலைத்துறையில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட உள்ளோம்.

மேலும், கடந்த 60 நாட்களில் மட்டும் கடந்த ஆட்சியின்போது விடப்பட்ட 20 டெண்டர்களை மீண்டும் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் நன்மை என்னவென்றால், சுமார் 20 சதவீதம் முதல் 36 சதவீதம் வரை குறைவான மதிப்பில் தற்போது டெண்டர்கள் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அதையும் இந்த மன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். அந்தப் பணம் அனைத்தும் நம்முடைய கருவூலத்துக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை. இதை என்னுடைய பதிலுரையில் சொல்கிறேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "முதலமைச்சர் காலை முதல் மாலை வரை பலதரப்பட்ட மக்களை சந்தித்து வருகிறார். உயரதிகாரிகள் வரும்போது அவர்கள் அமர்வதற்கான இடம் இன்னும் மேம்படுத்தப்படவில்லை.

முதலமைச்சரின் வேலை பளு மற்றும் புதிய திட்டங்கள் காரணமாக புதிய அறை தேவைப்படுகிறது. எல்லோரும் அமரக்கூடிய வகையில் புதிய அலுவலகம் அமைக்கப்படுகிறது. மேலும், முதலமைச்சரை சுற்றி கிட்டத்தட்ட 80 பேர் அமர்ந்து வேலை பார்க்கும் வகையில், தற்காலிக ஏற்பாடாகத்தான் முதலமைச்சர் அறை மாற்றப்படுகிறது. இது அவரது தேவைக்காக அல்ல" என தெரிவித்தார்.

டெண்டர் தொடர்பாக மீண்டும் பேசிய எ.வ.வேலு, "பல்வேறு துறைகளின் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள், நிதித்துறை செயலாளர் தலைமையில் கூட்டம் நடத்தி, அதன் அடிப்படையில்தான் எஸ்டிமேட் போடப்படுகிறது. இதில், ஆட்சிக்கோ, அமைச்சருக்கோ சம்பந்தமில்லை. ஷெட்யூல் ரேட் போட்டுவிட்டால் முடிந்துவிட்டது.

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ஆனால், தற்போது குறைவான மதிப்பில் டெண்டர் கிடைத்து வருவதாக அமைச்சர் கூறுகிறார். சில ஒப்பந்ததாரர்கள் தங்களுக்கு வேலை கிடைக்க வேண்டும், எப்படியாவது வேலை கிடைத்தால் போதும். லாபம் கூட வேண்டாம். நம்மிடம் இருப்பவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தாலும் போதும் என நினைப்பார்கள். அதன் அடிப்படையிலேயே குறைவான மதிப்பில் டெண்டர் கிடைத்துள்ளது" என்றார்.

இறுதியாக பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "அதிகாரிகள் எந்த திட்டம் தீட்டினாலும் அமைச்சர்களுடைய கவனத்திற்கு வராமல் வெளியிட முடியாது. அனைத்து துறை அதிகாரிகள் சேர்ந்தாலும், பொது பணித்துறை அமைச்சர் கவனத்திற்கு வந்த பிறகுதான் வெளியிடப்படும். கடந்த முறை விடப்பட்ட ஷெட்யூல் ரேட் படியே தற்போது விடுகிறோம்" என்றார்.

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