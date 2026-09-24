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சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தாதது ஏன்? திமுகவுக்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கேள்வி

"பிற மாநிலங்களில் மாநில அரசுகளே சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தியுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் மட்டும் ஏன் நடத்தவில்லை என்ற கேள்விக்கு திமுக பதில் அளிக்க வேண்டும்" என்று ஆதவ் அர்ஜுனா கேள்வி எழுப்பினார்.

தவெக பூத் முகவர்களுக்கான கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு
தவெக பூத் முகவர்களுக்கான கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 4:09 PM IST

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சென்னை: முந்தைய திமுக ஆட்சியில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தாதது ஏன்? என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, தவெக சார்பில் போட்டியிடும் மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து, தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடும் பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் பூத் முகவர்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் மதுராந்தகத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, என்.ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசுகையில், "கடந்த காலங்களில் திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த கட்சிகள் எத்தகைய அவமதிப்புகளைச் சந்தித்தன என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால் தவெக தலைவர் சாதி, மதம், பணம் என எதையும் பார்க்காமல் மக்களை நேரடியாக சந்திப்பதையே முதன்மையான அரசியல் வளர்ச்சியாக முன்னெடுத்து வருகிறார்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக திமுக தரப்பில் பல்வேறு சூழ்ச்சிகள் அரங்கேற்றப்பட்டன. நமது தலைவருக்கு (முதலமைச்சர் விஜய்) கிடைத்த மக்கள் எழுச்சியை பார்த்தபோதே, இவர்களை சுதந்திரமாக வெளியே விட்டால் நாம் டெபாசிட் கூட பெற முடியாது என்பதை திமுக உணர்ந்து கொண்டது. இதன் காரணமாகவே கரூர் சம்பவத்துக்குப் பிறகு தவெகவினரை எந்த இடத்திலும் பிரசாரம் செய்ய விடாமல் காவல் துறை மூலமாக முடக்கினர்.

சமூக நீதி குறித்து பேசும் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏன் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தவில்லை? பிற மாநிலங்களில் மாநில அரசுகளே சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தியுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் மட்டும் இதுவரை ஏன் நடத்தப்படவில்லை என்ற கேள்விக்கு திமுக பதில் அளிக்க வேண்டும்.

எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்று குரல் கொடுத்த மு.க.ஸ்டாலின், ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஏன் அமைதியாக இருந்தார்? சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தாமல் சமூகநீதி குறித்து பேசுவதற்கு திமுகவுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது என்பதையும் மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும்.

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தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பின்னர்தான் திமுகவின் உண்மையான வலிமை என்ன என்பது தெரியவந்தது. ஒரே நாளில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் ரகசியக் கூட்டம் நடத்தியுள்ளனர்.

அதிமுகவில் வெற்றி பெற்ற 48 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வைத்துக்கொண்டு எடப்பாடி பழனிசாமியை ஒருமனதாக முதலமைச்சராக தேர்வு செய்ய வேண்டும் என கையெழுத்து வாங்கியுள்ளார்கள். 48 எம்எல்ஏக்களை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு எப்படி முதலமைச்சர் பதவியைப் பெற முடியும்?

அப்படியானால் மீதமுள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திமுகவில் இருந்து வரப்போகிறார்களா? இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் எவ்வளவு பெரிய அரசியல் சூழ்ச்சி என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

தமிழகத்தில் ஊழலற்ற, நேர்மையான ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்றால் மதுராந்தகம் தொகுதியில் ஒரு லட்சத்து 40 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் வெற்றி பெற வேண்டும். அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம்தான் ஆட்சிக்கு வரும்.

அதிமுக செயலிழந்துவிட்டதாக கூறப்பட்டாலும், மக்கள் தற்போது தவெகவை உண்மையான மாற்றாகவும் அதிமுகவின் இடத்தை நிரப்பக்கூடிய அரசியல் சக்தியாகவும் பார்க்கத் தொடங்கிவிட்டனர். இரட்டை இலையும் விசிலும் ஒன்றுதான்; இரண்டும் வேறு அல்ல.

சட்டமன்றத்தில் சௌமியா அன்புமணி பேசும்போது எந்த தலைவரும் செய்யாத அளவுக்கு சமூக நீதிக்கான செயல்களை செய்துள்ளீர்கள் என்று பாராட்டியிருந்தார்.
கடைசியாக கடந்த 1931-இல் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் காலத்தில்தான் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. அதன் பின்னர், பல ஆண்டுகள் கடந்தும் தமிழகத்தில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படாத நிலையில், சமூகநீதி குறித்து திமுக தொடர்ந்து பேசுவதன் பின்னணி என்ன என்பது குறித்து மக்கள் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும்?

மக்களிடம் ரூ.5,000 கொடுத்து வாக்கு கேட்க மாட்டோம். மாறாக, முதலமைச்சரின் மக்கள் நலத் திட்டங்களை மக்களிடம் எடுத்துக்கூறி வாக்கு சேகரிப்போம். திமுக சார்பில் வழங்கப்படும் ரூ.5,000 வாங்கிக்கொண்டு, அந்த பணத்தில் தீபாவளிக்கு துணி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்" என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசினார்.

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ஆதவ் அர்ஜுனா
TVK VS DMK SOCIAL JUSTICE DEBATE

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