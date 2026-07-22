இயற்கை வழங்கிய வளங்களை அனுபவிக்க இத்தனை சுங்கக் கட்டணங்களை பொதுமக்கள் ஏன் செலுத்த வேண்டும்?- நீதிபதி சரமாரி கேள்வி
வாகன ஓட்டிகளிடம் எந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.
Published : July 22, 2026 at 9:05 PM IST
மதுரை: வாகன நிறுத்துமிடம் தொடர்பான வழக்கில் இயற்கை வழங்கிய வளங்களை அனுபவிக்க இத்தனை சுங்கக் கட்டணங்களை பொதுமக்கள் ஏன் செலுத்த வேண்டும்? என்று நீதிபதி சரமாரியாகக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
தென்காசி மாவட்டம், பழைய குற்றாலம் அருவிக்கு செல்லும் சாலை, மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையின் கட்டுப்பாட்டிலும், வாகன நிறுத்துமிடம் வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள வனப்பகுதியிலும் அமைந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், தென்காசி மாவட்டம், கடையம் பகுதியைச் சேர்ந்த கஜேந்திரன் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தாக்கல் செய்த மனுவில், "வனத்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையின் முன் அனுமதி மற்றும் ஒப்புதல் இல்லாமல், மாவட்ட ஆட்சியர் மட்டும் அனுமதி வழங்கி சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்க சட்டப்பூர்வ அதிகாரம் இல்லை.
மேலும், அயிரப்பேரி ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் தனது அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி, ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைமுறையை முறைகேடாக நடத்தி, தனது மாப்பிள்ளைக்கு ஒப்பந்தத்தை வழங்கி சுற்றுலாப் பயணிகளிடம் வாகன நிறுத்தக் கட்டண வசூல் மற்றும் நுழைவுக் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது சட்டவிரோதம், எனவே இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பான ஆணையை ரத்து செய்ய வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி எம்.தண்டபாணி முன்பு இன்று (ஜூலை 22) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கண்ணன், "மாநில அரசின் நெடுஞ்சாலைத் துறை வசமுள்ள பகுதியில் நுழைவுக் கட்டணமும், வனத்துறை பகுதியில் கார் பார்க்கிங் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுகிறது. இது முற்றிலும் சட்டவிரோதம் ஆகும். சுற்றுலாப் பயணிகளிடம் நூதன கொள்ளையைப் போன்று இந்த கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது" என்று வாதிட்டதுடன், அதற்கான ஆவணங்களையும், புகைப்படங்களையும் காண்பித்தார்.
அப்போது நீதிபதி எம்.தண்டபாணி, "மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு சொந்தமான சாலை, வனத்துறையின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள ஒதுக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் அமைந்துள்ள வாகன நிறுத்துமிடத்தில் வாகன ஓட்டிகளிடம் ஊராட்சி மன்றம், எந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்கிறது?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
"நமக்கு மலைகளையும், மழையையும், அருவிகளையும் இயற்கை வழங்கியுள்ளது. இயற்கை வழங்கிய இந்த வளங்களை பொதுமக்கள் அனுபவிக்கக் கூட ஏன் இத்தனை சுங்கக் கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டும்? இது பொதுமக்களிடமிருந்து தண்டல் வசூலிப்பதைப் போன்றதாக உள்ளது" என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி, தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர், வனத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ஊராட்சி மன்றச் செயலாளர் உள்ளிட்டோர் பதில் மனுவைத் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வரும் ஜூலை 29- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.