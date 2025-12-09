ETV Bharat / state

ஏர்செல் - மேக்சிஸ் வழக்கில் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் சொத்து முடக்கப்பட்டது ஏன்? அமலாக்கத்துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி

2018-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் அமலாக்கத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில், அதற்கு முன்பே சொத்துக்கள் முடக்கம் செய்யப்பட்டதாக மனுவில் கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

கார்த்தி சிதம்பரம் எம்பி - கோப்புப்படம்
கார்த்தி சிதம்பரம் எம்பி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 9, 2025 at 4:55 PM IST

சென்னை: ஏர்செல் - மேக்சிஸ் வழக்கில் காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரத்தின் சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டது ஏன்? என அமலாக்கத் துறை பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மொரிஷியஸை சேர்ந்த குளோபல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம், ஏர்செல் நிறுவனத்தில் 3 ஆயிரத்து 500 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்வதற்கு 2006-ல் மத்திய நிதி அமைச்சராக இருந்து ப. சிதம்பரம் ஒப்புதல் அளித்தார். மத்திய அமைச்சராக இருப்பவர்கள் சுமார் 600 கோடி ரூபாய் வெளிநாடு முதலீடுகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்க அதிகாரம் உள்ளது. அதற்கு மேல் ஒப்புதல் அளிக்க பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவை குழு அனுமதி அளிக்க வேண்டும்.

இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அமைச்சராக இருந்த ப. சிதம்பரம் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அனுமதி வழங்க, அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் நிறுவனங்களுக்கு சட்டவிரோதமாக பண பரிமாற்றம் நடந்துள்ளது என சிபிஐ என அழைக்கப்படும் மத்திய குற்றப்புலனாய்வுத் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த ஏர்செல் - மேக்சிஸ் வழக்கில், காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சொந்தமான 1 கோடியே 16 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை முடக்கம் செய்து, அமலாக்கத் துறை உத்தரவிட்டது.

சொத்து முடக்க நடவடிக்கையை எதிர்த்து கார்த்தி சிதம்பரம் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த அமலாக்கத் துறை மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம், அமலாக்கத் துறையின் நடவடிக்கை சரி என கடந்த 2024 ஜூன் மாதம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி கார்த்தி சிதம்பரம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அதில், 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் தனக்கு எதிராக அமலாக்கத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில், அதற்கு முன்பே சொத்துக்கள் முடக்கம் செய்யப்பட்டதாகவும், சொத்துக்கள் முடக்கம் செய்த போது தனக்கு எதிராக எந்த வழக்கும் நிலுவையில் இல்லை என்பதால், அமலாக்கத் துறை மேல் முறையீட்டு தீர்ப்பாய உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் தாக்கல் செய்த இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு, மூன்று வாரங்களில் பதிலளிக்கும்படி, அமலாக்கத் துறைக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை தள்ளி வைத்தது.

